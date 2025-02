https://electronicintifada.net/content/swiss-federal-police-opposed-ali-abunimah-entry-ban-files-reveal/50409



Schweizer Bundespolizei lehnte Einreiseverbot für Ali Abunimah ab, wie Akten belegen

Asa Winstanley

The Electronic Intifada

20. Februar 2025

Ali Abunimah

Foto mit freundlicher Genehmigung von Ali Abunimah

Schweizer Bundesbehörden lehnten einen Antrag auf ein Einreiseverbot für Ali Abunimah ab, wie offizielle Dokumente belegen, die The Electronic Intifada einsehen konnte.

Diese Entscheidung wurde jedoch hastig aufgehoben, möglicherweise aufgrund politischer Einflussnahme.

Infolgedessen wurde der Geschäftsführer von The Electronic Intifada letzten Monat auf dem Weg zu einem Vortrag über Palästina von verdeckten Ermittlern der Polizei ohne Vorwarnung auf einer Straße in Zürich entführt.

Der Journalist wurde drei Tage lang festgehalten, ohne dass er seine Familie kontaktieren durfte, und dann aus dem Land ausgewiesen.

Der Antrag auf ein Einreiseverbot für Abunimah wurde von der Kantonspolizei Zürich bei den nationalen Behörden der Schweiz eingereicht.

Doch noch bevor Abunimah in der Schweiz ankam, kamen die Bundespolizei, die Einwanderungsbehörden und der nationale Nachrichtendienst zu dem Schluss, dass Abunimah keine Bedrohung für die Schweizer Sicherheit darstelle und es keine Gründe für ein Verbot gebe.

Beiträge auf Abunimahs X-Account seien „durch die Meinungsfreiheit geschützt“, schrieb die Bundespolizei, oder Fedpol, in einer vertraulichen Einschätzung.

Obwohl alle drei Bundesbehörden ein Verbot ablehnten, wiederholten die Zürcher Behörden am nächsten Tag ihr Gesuch.

In einer E-Mail an Fedpol behauptete die Kantonspolizei Zürich, dass Abunimahs geplante Vortragsveranstaltungen „die Zuhörer oder das lokale Umfeld wahrscheinlich so sehr aufwühlen werden, dass eine ernsthafte Gefahr für die Sicherheit konkret von fehlgeleiteten Personen ausgehen könnte“.

Einreiseverbot nach Einreise verhängt

„Wir beantragen erneut, ein Einreiseverbot gegen Ali Abunimah zu erlassen“, schrieb die Polizei.

Zu diesem Zeitpunkt war Abunimah jedoch bereits eingereist.

Die E-Mail ist auf Freitag, den 24. Januar, 17:01 Uhr datiert. Abunimahs Flug war bereits Stunden zuvor, gegen 13:40 Uhr Ortszeit, in Zürich gelandet, und er erhielt kurz darauf am Flughafen einen Einreisestempel in seinen Reisepass.

Die ursprüngliche Entscheidung von Fedpol, ein Verbot abzulehnen, wurde dann rückgängig gemacht. Irgendwann am selben Tag erließ Fedpol das Einreiseverbot. Am darauffolgenden Tag, Samstag, dem 25. Januar, dem Tag, an dem Abunimah verhaftet wurde, erließ Fedpol auch eine Ausweisungsverfügung.

Während einer polizeilichen Anhörung nach seiner Verhaftung wurde Abunimah das Einreiseverbot und die Ausweisungsverfügung zugestellt und ihm wurde mitgeteilt, dass sie erlassen wurden, weil er „eine Bedrohung für die innere und äußere Sicherheit der Schweiz“ darstelle.

Abunimah wurde von verdeckten Ermittlern der Polizei entführt und dann ohne Anklage festgehalten.

Er wurde 24 Stunden am Tag in einer Zelle eingesperrt und durfte keinen Kontakt zu seiner Familie aufnehmen. Abunimah durfte während seiner Haft seinen Anwalt weder sehen noch mit ihm sprechen, außer nach seiner Verhaftung und noch einmal an dem Tag, an dem er abgeschoben wurde, obwohl er dies wiederholt beantragte.

Am Sonntag, dem 26. Januar, wurde Abunimah laut eigener Aussage im Livestream von The Electronic Intifada aus seiner Zelle geholt und mit Schweizer Geheimdienstmitarbeitern zusammengebracht, die versuchten, ihn zu verhören, ohne seinen Anwalt zu benachrichtigen oder vorzuladen und ohne ihm zu erlauben, mit ihr Kontakt aufzunehmen.

Abunimah wurde von der Polizei zum Flughafen gebracht und dort bis zu seiner Abschiebung am Montagabend, dem 27. Januar, festgehalten.

My imprisonment in Switzerland, with Ali Abunimah Your gift supports The Electronic Intifada’s independent journalism on Palestine: * Donate by credit card, ApplePay, PayPal, Venmo or US bank account via Kindful: https://bit.ly/EIKindful Gifts are welcome from anywhere and are tax-deductible for US taxpayers as allowed by law.

Es ist unklar, warum diese Kehrtwende vollzogen wurde, aber politischer Druck scheint eine Rolle zu spielen.

Die Schweiz ist ein föderalistisches System, in dem die 26 einzelnen Kantone – oder Mitgliedstaaten – die Autorität über die meisten Bereiche der Innenpolitik ausüben. Zu den Befugnissen der Bundesregierung gehören die Landesverteidigung, die Außenpolitik und die Kontrolle über die Außengrenzen des Landes.

Die Kantonspolizei Zürich beantragte am 22. Januar erstmals bei Fedpol, Abunimah die Einreise zu verbieten.

In einem von der Kantonspolizei Zürich am selben Tag erstellten „Evaluierungsdokument“ heißt es, dass Abunimahs X-Account „mit palästinensischen Opfererzählungen gespickt“ sei. Außerdem wird er aufgrund von Tweets über den israelischen Völkermord in Gaza des „Antisemitismus“ beschuldigt.

Fedpol wiederum bat das SEM, die eidgenössische Migrationsbehörde, und den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) um eine Stellungnahme.

Letzterer antwortete, dass „dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) keine Informationen vorliegen, die ein Einreiseverbot rechtfertigen würden.“ Das SEM erklärte ebenfalls, dass „wir keine Gründe sehen, die ein Einreiseverbot rechtfertigen würden … er scheint keine Straftaten begangen zu haben.“

Fedpol leitete diese beiden Antworten am 23. Januar an die Kantonspolizei Zürich weiter und teilte seine eigene Einschätzung mit: „Fedpol bewertet das Auftreten von Ali Abunimah nicht als Risiko für die innere oder äußere Sicherheit [der Schweiz] und ordnet daher kein Einreiseverbot an.“

„Nicht belegt“

Fedpol erklärte, dass die Einschätzung der Kantonspolizei Zürich zwar „verständlich und vollständig“ sei, aber auch „eine Vielzahl von Hypothesen“ enthalte und „kritisch betrachtet werden“ müsse.

Fedpol führte eine eigene „summarische Prüfung öffentlich zugänglicher Quellen“ zu Abunimah durch und widersprach dem negativen Bild, das die Kantonspolizei Zürich von dem Journalisten gezeichnet hatte.

Fedpol bezeichnete die Behauptung der Kantonspolizei Zürich, Abunimah verwende die Begriffe „Zionisten“, „Juden“ und „Israel“ synonym, als „nicht belegt“.

Die Behörde erklärte auch, dass die Ansicht, der „historisch gewachsene Konflikt zwischen der Hamas und Israel sei eine der Ursachen für die Ereignisse vom 7. Oktober 2023 gewesen, eine durch die Meinungsfreiheit geschützte Meinung sei, ähnlich wie die Zuschreibung des russischen Angriffskrieges zur Osterweiterung der NATO.“

In Bezug auf Israel könne ‚der Vorwurf des Völkermords ebenfalls geäußert und diskutiert werden, wie der Internationale Gerichtshof gezeigt hat‘, erklärte Fedpol.

Fedpol fügte hinzu, dass „Kritik an westlichen Staaten oder die Ablehnung ihrer Positionen und Handlungen kein Angriff auf die Werte der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit ist“.

Kurz gesagt wies Fedpol alle von der Kantonspolizei Zürich vorgebrachten Gründe für ein Verbot von Abunimah zurück.

„Es ist die Aufgabe des Staates, den garantierten Meinungspluralismus nicht nur zu tolerieren, sondern auch zu schützen“, schloss Fedpol. “Solange keine konkreten gewalttätigen extremistischen Aktivitäten die Sicherheit der Schweiz bedrohen, können unter der Autorität von Fedpol keine Einreiseverbote verhängt werden.“

Druck von Pro-Israel?

Doch schon am nächsten Tag wurde das Einreiseverbot auf der Grundlage derselben fehlerhaften Einschätzung der Kantonspolizei Zürich verhängt, die Fedpol gerade abgelehnt hatte.

Die Schweizer Zeitung Tages-Anzeiger berichtete am Dienstag, dass aus der E-Mail-Korrespondenz zwischen einem Polizeibeamten des Flughafens und der Zürcher Einwanderungsbehörde hervorgeht, dass möglicherweise Druck von einem hochrangigen pro-israelischen Zürcher Politiker ausgeübt wurde.

„Mario Fehr und Fedpol waren beteiligt“, schrieb der Polizeibeamte.

Fehr ist der gewählte Beamte, der für die Sicherheit des Kantons Zürich zuständig ist. Er nimmt regelmäßig an pro-israelischen Demonstrationen teil und The Grayzone hat ihn als ‚fanatischen pro-israelischen Aktivisten‘ beschrieben.

Am Tag vor Abunimahs Verhaftung wurde Fehr in Schweizer Medien mit den Worten zitiert, der Journalist sei „ein islamistischer Judenhasser, der zu Gewalt aufruft“ – eine falsche und diffamierende Charakterisierung, die durch die Analyse von Fedpol widerlegt wurde.

In einer Antwort an den Tages-Anzeiger lehnte es Fehr ab, im Detail über seine Beteiligung an Abunimahs Fall zu sprechen, sagte aber: „Natürlich werde ich, wie bei allen sicherheitsrelevanten Angelegenheiten im Kanton Zürich, in solchen Fällen auf dem Laufenden gehalten.“

In einem Kommentar zu diesem Artikel erklärte Abunimah: „Die einhelligen Einschätzungen von Fedpol, der Schweizer Einwanderungsbehörde und des Schweizer Nachrichtendienstes bestätigen, dass die verantwortlichen Beamten sich voll und ganz bewusst waren, dass ich nie eine Bedrohung für die Schweiz darstellte und dass die Verleumdungen und Verzerrungen, die als Vorwand für die Misshandlungen gegen mich dienten, falsch waren.

„Es gab keine Rechtfertigung dafür, mich von der Straße zu entführen und ins Gefängnis zu werfen. Bis heute bin ich nicht über die Gründe für meine Verhaftung informiert worden“, sagte Abunimah. “Ich kann nur zu dem Schluss kommen, dass meine unrechtmäßige Inhaftierung dazu dienen sollte, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken, indem sie mich daran hindert, offen über den Völkermord in Palästina zu sprechen, und mich für Ansichten bestraft, die ich in der Vergangenheit geäußert habe und die jemandem an der Macht nicht gefallen haben.“

Weltweite Kritik

Er fügte hinzu: „Ich werde in der Schweiz an mehreren Fronten rechtliche Schritte einleiten, um die Verantwortlichen für die groben Verstöße gegen die grundlegenden demokratischen und Menschenrechte, denen ich ausgesetzt war, zur Rechenschaft zu ziehen. Ich möchte dazu beitragen, dass so etwas niemandem mehr passiert.“

Es wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um Abunimahs Rechtsstreit zu unterstützen.

Abunimahs Inhaftierung stieß weltweit auf Kritik und wurde von Irene Khan, der UN-Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, sowie von Francesca Albanese, der UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten, scharf verurteilt.

Die EU-Abteilung von Amnesty International erklärte, sie sei „zutiefst besorgt“ über Abunimahs Verhaftung.

Die Menschenrechtsgruppe fügte hinzu, dass das „weltweite harte Vorgehen gegen diejenigen, die Israels Verstöße gegen die Menschenrechte der Palästinenser kritisieren, alarmierend ist und sofort gestoppt werden muss.“

Mit Übersetzung aus dem Deutschen von Daniel Shunra.

Anmerkung der Redaktion: In der Originalversion dieses Artikels wurde fälschlicherweise aus einer Fedpol-E-Mail zitiert, in der von ‚dem Internationalen Strafgerichtshof‘ die Rede war. Tatsächlich bezog sich die ursprüngliche deutsche E-Mail auf ‚den Internationalen Gerichtshof‘. Dies wurde im obigen Text korrigiert.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …