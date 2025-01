https://www.palestinechronicle.com/weapon-of-propaganda-israeli-mass-rape-allegations-continue-to-fall-apart/



Propagandawaffe – Israelische Vorwürfe der „Massenvergewaltigung“ lösen sich weiter in Luft auf

8. Januar 2025

Israels Vorwürfe der „Massenvergewaltigung“ gegen die Hamas sind aufgrund fehlender Beweise zusammengebrochen. (Design: Palestine Chronicle)

Von Robert Inlakesh

Fünfzehn Monate nach dem Angriff vom 7. Oktober sind die Vorwürfe Israels wegen „Massenvergewaltigungen“ gegen die Hamas aufgrund fehlender Beweise und erfundener Behauptungen zusammengebrochen.

Nach dem von der Hamas geführten Angriff vom 7. Oktober tauchten unzählige schreckliche Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe auf, die sich nach israelischer Auffassung zu einer vorsätzlichen „Massenvergewaltigungskampagne“ auswuchsen. Von Anfang an fehlten jedoch die Beweise, um die Behauptungen zu stützen. Jetzt, 15 Monate später, scheinen sie völlig zusammengebrochen zu sein.

Am Neujahrstag veröffentlichte die israelische Tageszeitung Yedioth Ahronot bahnbrechende Enthüllungen über die anhaltenden Behauptungen Israels, am 7. Oktober 2023 seien „Massenvergewaltigungen“ begangen worden. In dem auf Hebräisch veröffentlichten Artikel des Nachrichtenportals wurde aufgedeckt, dass die israelischen Staatsanwälte nicht der Meinung waren, dass es genügend Beweise für diese mutmaßlichen Verbrechen gab, um vor Gericht standzuhalten.

„Wir haben Frauenrechtsorganisationen kontaktiert und um Zusammenarbeit gebeten. Sie sagten uns, dass sie sie einfach nicht kontaktiert haben“, sagte ein israelischer Staatsanwalt in einem Interview mit Yedioth Ahronot. Sie erklärten auch, dass “wir am Ende keine Kläger haben. Was in den Medien präsentiert wurde, wird im Vergleich zu dem, was letztendlich herauskommen wird, völlig anders sein.“

Diese Eingeständnisse folgen auf eine Flut unbegründeter „Massenvergewaltigungs“-Vorwürfe, die von Israel und westlichen Staats- und Regierungschefs über ein Jahr lang ununterbrochen verbreitet wurden. Hillary Clinton leistete zusammen mit einer Koalition pro-israelischer Gelehrter, Politiker, Rechtsexperten und Meinungsmacher einen Beitrag zu einer Kampagne von Sheryl Sandberg, in der es darum ging, dass die Hamas angeblich Vergewaltigung „als Kriegswaffe“ einsetzt.

Sandberg, deren Film „Screams Before Silence“ stark beworben wurde, war bei öffentlichen Veranstaltungen zu sehen und es wurden exklusive Vorführungen des Films abgehalten. Dieser Film untermauerte seine Behauptungen mit Verhörbändern, in denen Palästinenser gezwungen wurden, alle Arten von Gräueltaten zuzugeben, die von Shin-Bet-Agenten begangen wurden. Diese Bänder wurden von allen Untersuchungsmissionen, der UNO und Menschenrechtsberichten vollständig verworfen, da der Shin Bet dafür berüchtigt ist, durch Folter falsche Aussagen zu erzwingen.

Es gibt noch keine seriöse Organisation oder Behörde, die die Behauptungen israelischer und westlicher Politiker, dass es am 7. Oktober zu einer „Massenvergewaltigungskampagne“ gekommen sei, bestätigt. Nun wissen wir, dass sich nach den Eingeständnissen der israelischen Behörden kein einziges Opfer gemeldet hat.

Während sich die ursprünglichen israelischen Berichte über sexuelle Gewalt offenbar auf den Kibbuz Be’eri konzentrierten, wurden sie später auf verschiedene andere Orte ausgeweitet, und in vielen der Behauptungen wurde der Ort des Geschehens überhaupt nicht erwähnt. Die UNO wurde später von Israel aufgefordert, ein Team zur Sammlung von Fakten und Beweisen zu entsenden, doch dabei stellte sich heraus, dass im Fall des Kibbuz Be’eri keine Beweise gefunden wurden.

Die Sonderbeauftragte Pramila Patten leitete den Bericht des UN-Büros des Beauftragten des Generalsekretärs für sexuelle Gewalt in Konflikten. Der Bericht stellte zwar fest, dass es Beweise für sexuelle Gewalt gab, konnte jedoch keinen einzigen Fall bestätigen und erhielt kein Untersuchungsmandat, um dies zu tun. Dennoch gelang es dem UN-Team, zwei Fälle mutmaßlicher Vergewaltigung und/oder sexueller Übergriffe zu entlarven. In einem Fall stellten sie fest, dass ein „Tatort von einem Bombenkommando verändert und die Leichen bewegt wurden“.

Die New York Times, die eine aufsehenerregende Enthüllungsstory über die angeblichen Massenvergewaltigungen durch die Hamas bringen wollte, wurde in einen riesigen Skandal verwickelt, nachdem ihr Hauptargument – das die Art der Vergewaltigungen belegen sollte – von Familienmitgliedern des weiblichen Opfers widerlegt wurde. Zwei der drei Autoren wurden außerdem wegen ihrer Verbindungen zum Staat Israel und zum Militär sowie wegen mangelnder journalistischer Erfahrung entlarvt.

Cochav Elkayam-Levy, die sich selbst zur „Vorsitzenden der Zivilkommission für Verbrechen gegen Frauen und Kinder am 7. Oktober“ ernannte, wurde mit dem Israel-Preis (2024) ausgezeichnet und von renommierten Medien wie BBC, CNN und der New York Times als Heldin interviewt, die endgültige Beweise für die angebliche „Massenvergewaltigungskampagne“ der Hamas zusammengetragen hatte.

Haaretz veröffentlichte sogar einen Artikel über sie, in dessen Untertitel es hieß, Elkayam-Levy sei mit „Zeugenaussage um Zeugenaussage“ bewaffnet; später gab sie in demselben Artikel zu, dass keine direkte Zeugenaussage aufgenommen worden war.

Elkayam-Levy präsentierte falsche Bilder, die als Beweis für Vergewaltigungen dienen sollten, darunter den Leichnam einer kurdischen Frau aus einem anderen Konfliktgebiet. Später wurde sie von den israelischen Medien wegen „Betrugs und Täuschung von Spendern“ entlarvt. Aus dem geplanten Beitrag ihres Untersuchungsausschusses ging nie etwas Substanzielles hervor.

Trotz der wiederholten Skandale, der als Schwindel entlarvten Behauptungen und des Fehlens jeglicher solider Beweise dafür, dass am 7. Oktober von bewaffneten palästinensischen Gruppen massenhaft sexuelle Gewalt verübt wurde, geschweige denn für eine vorsätzliche Kampagne zur Instrumentalisierung geschlechtsspezifischer Gewalt, griffen die westlichen Medienunternehmen jede neue Behauptung auf.

Es gibt noch keine kritische Analyse, keine investigativen Artikel oder einen kritischen Ansatz zu diesen eher erschreckenden Behauptungen, die wirklich schrecklich wären, wenn sie wahr wären.

Anstatt dass Beweise auftauchen, die auch nur eine einzige Behauptung bestätigen, gab es in den letzten 15 Monaten nur einen stetigen Strom von Beweisen, die darauf hindeuten, dass die „alarmierende Epidemie geschlechtsspezifischer Gewalt als Kriegswaffe“, wie Hillary Clinton behauptete, falsch war. Die einzige „alarmierende Epidemie“ scheint vielmehr eine Flut falscher und/oder unbegründeter Vergewaltigungsvorwürfe gewesen zu sein, die von Israel „als Kriegswaffe“ eingesetzt wurden.

(The Palestine Chronicle)

– Robert Inlakesh ist Journalist, Schriftsteller und Dokumentarfilmer. Er konzentriert sich auf den Nahen Osten und ist auf Palästina spezialisiert. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

