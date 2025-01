https://www.jonathan-cook.net/blog/2025-01-08/billionaires-free-speech-bauble/



Milliardäre lassen die Redefreiheit wie eine Spielerei erscheinen. Wir glotzen wie Babes mit offenem Mund

8. Januar 2025

Zuckerberg, Trump, Musk. Keiner von ihnen schert sich um die Redefreiheit, am allerwenigsten um Ihre oder meine. Ihnen geht es um Macht und darum, Milliardäre zu bleiben – oder, noch besser, Billionäre zu werden

Ein paar Anmerkungen zu Mark Zuckerbergs erstaunlicher Kehrtwende heute, in der er erklärte, dass er das erdrückende Klima der Zensur auf seinen Meta-Plattformen wie Facebook und Instagram rechtzeitig vor Donald Trumps Amtsantritt im Weißen Haus beenden werde.

Es hätte kein Video-Eingeständnis von Zuckerberg gebraucht, damit wir erkennen, in welchem Ausmaß wir seit vielen Jahren unter einem Regime der politischen Zensur in den sozialen Medien leben, wobei Meta an der Spitze steht.

Nehmen wir nur meinen eigenen Fall als Beispiel. Meine „Gefällt mir“-Angaben und geteilten Inhalte auf Facebook sind in den letzten sieben oder acht Jahren unaufhaltsam zurückgegangen. Aber nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ging es besonders steil bergab. Die Algorithmus-Götter bei Meta entschieden, dass es von entscheidender Bedeutung sei, dass die überwiegende Mehrheit meiner 44.000 Follower nicht mit einer Anti-Völkermord-Perspektive konfrontiert werden sollte.

Es ist schwierig zu beweisen, dass man von einem Social-Media-Unternehmen gedrosselt wird. Wenn man das Problem sinkender „Gefällt mir“-Angaben und geteilter Inhalte anspricht, wird man in der Regel mit Sarkasmus oder Rechtfertigungen begrüßt. Das liegt daran, dass man weniger interessant/relevant/aufschlussreich ist als noch vor einiger Zeit. Oder daran, dass die Menschen das Interesse an Social Media im Allgemeinen oder an Ihrer Art von politischen Inhalten im Besonderen verlieren.

Nichts davon war jemals überzeugend. Fast in dem Moment, als Trump die Wahl gewann, änderte sich mein Schicksal auf Facebook. Seit Anfang November sind meine Ansichten, Likes und Shares wieder da, wo sie vor acht Jahren waren, bevor Meta begann, mein Konto langsam zu drosseln. Ich sehe dort Beiträge, die mehr als 1.000 Likes erhalten – etwas, von dem ich angenommen hatte, dass es nie wieder möglich sein würde.

Die Algorithmen sind immer noch gegen mich gerichtet, aber viel weniger als in den vielen Jahren zuvor.

In seiner unterwürfigen Videobotschaft an Trump – ich meine an die Nutzer von Meta – klärt Zuckerberg die Frage, ob sein weltumspannendes Unternehmen seine drei Milliarden Nutzer aggressiv von politischen Inhalten ferngehalten hat. Er gibt zu, dass dies der Fall war.

Was er nicht zugegeben hat und auch nicht zugeben wird, ist, dass Meta nicht einmal versucht hat, diese Zensur gerecht oder neutral durchzusetzen. Wir wissen zum Beispiel, dass die Algorithmen von Meta während des israelischen Völkermords in Gaza viele lange Monate lang sorgfältig entwickelt wurden, um palästinensische Nachrichtenquellen aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, während dieselben Algorithmen israelische Nachrichtenquellen unversehrt ließen.

Seit Jahren besteht Zuckerbergs Ziel – sein Geschäftsplan – darin, den wichtigsten Machtblock des westlichen Establishments bei Laune zu halten: das heißt die Biden-Regierung, die Drei-Buchstaben-Agenturen, die Rüstungsindustrie, die „Legacy-Medien“ und die Milliardärsklasse, zu der er gehört.

Keiner von ihnen wollte, dass die Wähler zu tief über Politik nachdenken – vor allem nicht über populistische Politik, sei es von links oder rechts, die das Risiko birgt, ihre reibungslose Fahrt auf dem neoliberalen Zug und die ewigen Kriege, von denen sie so großzügig profitieren, zu stören.

Zuckerberg muss nun seine Algorithmen neu kalibrieren, um das Trump-Team bei Laune zu halten, und darf sich nicht zu weit vom Mantra der „freien Meinungsäußerung“ seines Milliardärskollegen und Social-Media-Moguls Elon Musk entfernen. Zuckerberg muss sicherstellen, dass seine eigenen Plattformen nicht wie ein US-amerikanisches Äquivalent zu TikTok behandelt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass sie wegen angeblicher Gefährdung der „nationalen Sicherheit“ verboten werden.

Niemand scheint zu bemerken, dass, wenn Trump wirklich eine Art Kämpfer für die Meinungsfreiheit wäre, Zuckerberg nicht so verzweifelt versuchen würde, ihn zu beschwichtigen, und dass der neue Präsident auch nicht seit Jahren damit gedroht hätte, gegen Plattformen vorzugehen, nur weil sie nicht vollständig im Besitz von US-Milliardären sind.

Trumps jüngster Sinneswandel in Bezug auf TikTok, wie er fast zugegeben hat, liegt daran, dass die neu domestizierte Plattform jüngere Wähler auf seine Seite zieht.

Meint es Zuckerbeg ernst damit, mehr Redefreiheit zuzulassen? Wahrscheinlich, wie meine eigenen Erfahrungen nach der Wahl zeigen. Er muss um jeden Preis auf der richtigen Seite der Trump-Administration bleiben, indem er die Zensur politischer Inhalte lockert, so wie er zuvor auf der richtigen Seite der Biden-Administration blieb, indem er die Zensur politischer Inhalte verschärfte.

Bedeutet das, dass er jetzt ein Verfechter der Redefreiheit ist? Darauf würde ich nicht wetten. Er ist nur insofern für die Redefreiheit, als sie seinen Geschäftsinteressen dient, genau wie Trump und Musk. Er wird sie nur in dem Maße und so lange zulassen, wie Trump es will. Wenn die Redefreiheit – oder bestimmte Arten davon – für Trump zum Problem werden, was sie sicherlich werden, wird die Trump-Regierung ihn genauso unter Druck setzen wie die scheidende Biden-Regierung.

Die Realität ist, dass sich niemand im Establishment für die Redefreiheit interessiert, am allerwenigsten für Ihre oder meine. Sie interessieren sich für Macht. Sie wollen Milliardäre bleiben und im Idealfall Billionäre werden. Zuckerberg hat deutlich gemacht, dass die Redefreiheit kein Prinzip ist. Sie ist ein Spielzeug, ein Spielzeug, das uns, dem Volk, vor die Nase gehalten wird, das wie dankbare, leichtgläubige, staunende Kinder reagiert.

Wir dürfen nur insoweit von unserem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machen, wie es den Mächtigen dabei hilft, mächtig zu bleiben.

