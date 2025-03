https://strategic-culture.su/news/2025/03/14/putin-peels-off-masks-of-the-ceasefire-kabuki/



Putin lüftet die Masken des Waffenstillstands-Kabuki

Pepe Escobar

14. März 2025

Putin wird niemals die Forderungen Russlands nach „Unteilbarkeit der Sicherheit“ opfern, die im Dezember 2021 an Washington gerichtet wurden – und auf die er keine Antwort erhielt.

Der „Waffenstillstand“, der mit der für Team Trump 2.0 typischen Schwülstigkeit angekündigt wurde, sollte als kitschiges Kabuki-Theater in einer billigen Matrjoschka betrachtet werden.

Wenn wir die aufeinanderfolgenden Masken abnehmen, ist die letzte, die in der Matrjoschka steht, ein aufgeweckter Transvestit, ein winziger Tänzer: ein Minsk 3 in Drag.

Jetzt folgt ein erneuter „Waffenstillstand“: Präsident Putin in Uniform, zum zweiten Mal seit Beginn der SMO, todernst, besucht die Frontlinie in Kursk.

Schließlich folgt die eigentliche Abziehaktion: Putins Pressekonferenz nach seinem Treffen mit Lukaschenko in Moskau.

Waffenstillstand? Natürlich. Wir unterstützen ihn. Und dann zog der russische Präsident methodisch und diplomatisch einen Caravaggio ab und ging bei jedem geopolitischen und militärischen Detail des amerikanischen Schachzugs aufs Ganze. Eine vollendete, kunstvolle Dekonstruktion.

Endergebnis: Der Ball liegt nun wieder im Feld von Donald Trump. Übrigens dem Anführer des sich im Umbau befindlichen Imperiums des Chaos, der nicht (meine Hervorhebung) die Karten hat.

Die Kunst der diplomatischen Nuance

So sieht Diplomatie auf höchster Ebene aus – etwas, das für amerikanische Hinterwäldler der Sorte Rubio unerreichbar ist.

Putin war so freundlich, dem „Präsidenten der Vereinigten Staaten, Herrn Trump, dafür zu danken, dass er der Lösung des Konflikts so viel Aufmerksamkeit geschenkt hat“.

Schließlich scheinen die Amerikaner auch an der „Erfüllung einer edlen Mission beteiligt zu sein, einer Mission, die Feindseligkeiten und den Verlust von Menschenleben zu stoppen“.

Dann holte er zum Schlag aus: „Dieser Waffenstillstand sollte zu einem langfristigen Frieden führen und die ursprünglichen Ursachen dieser Krise beseitigen.“

Wie bei allen russischen Schlüsselforderungen müssen auch hier die Forderungen erfüllt werden – und das ist spätestens seit Juni 2024 allgemein bekannt. Schließlich ist es Russland, das den Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnt, nicht die USA, die – ohnehin zersplitterte – NATO und schon gar nicht die Ukraine.

Putin bestand auf dem Waffenstillstand: „Wir sind dafür.“

Aber es gibt Nuancen; wieder einmal heißt es Diplomatie. Angefangen bei der Verifizierung – wohl der Kern von Putins Argumentation:

“Diese 30 Tage – wie werden sie genutzt? Um die Zwangsrekrutierung in der Ukraine fortzusetzen? Um mehr Waffenlieferungen zu erhalten? Um neu mobilisierte Einheiten auszubilden? Oder wird nichts davon passieren?

Wie werden die Probleme der Kontrolle und Verifizierung gelöst? Wie können wir sicher sein, dass so etwas nicht passiert? Wie wird die Kontrolle organisiert?

Ich hoffe, dass jeder dies mit gesundem Menschenverstand versteht. Dies sind alles ernste Probleme.“

Nein: Die kollektive EU-Bürokratie, die in wahnsinniger Russophobie versinkt, versteht keinen ‚gesunden Menschenverstand‘.

Wieder einmal vertagte Putin die Angelegenheit diplomatisch mit dem Hinweis auf die „Notwendigkeit, einen Beitrag unserer amerikanischen Partner zu leisten. Vielleicht werde ich mit Präsident Trump sprechen.“

Es wird also bald ein weiteres Telefongespräch geben.

Trump, der seinerseits ständig auf Wolken des Bombast schwebt, übte bereits ‚Druck‘ auf die Verhandlungen aus – noch bevor Putin seine ausführliche Antwort auf das Waffenstillstands-Kabuki gab.

Er verschärfte die Sanktionen gegen Russlands Öl-, Gas- und Bankensektor und ließ diese Woche die Ausnahmeregelung für russische Ölverkäufe auslaufen.

Das bedeutet in der Praxis, dass die EU-Vasallen und andere ausgewählte „Verbündete“ kein russisches Öl mehr kaufen können, ohne die US-Sanktionen zu umgehen.

Schon vorher bettelten Mitglieder der kriminellen Bande aus Kiew im Rahmen eines „Friedensplans“ um weitere Sanktionen gegen Russland. Trump stimmte dem offensichtlich zu, indem er erneut die grundlegende Diplomatie umging. Nur Menschen mit einem IQ von unter null können glauben, dass Moskau einen Waffenstillstand/„Friedensprozess“ unterstützen wird, wenn es dafür sanktioniert wird, dass es versucht, einen Krieg zu beenden, den es auf dem Schlachtfeld tatsächlich gewinnt – von Donbass bis Kursk.

Sanktionen müssen im Mittelpunkt möglicher Verhandlungen zwischen den USA und Russland stehen. Zumindest einige dieser Tausenden müssen von Anfang an verschwinden. Dasselbe gilt für die rund 300 Milliarden US-Dollar an „beschlagnahmten“ – also gestohlenen – russischen Vermögenswerten, von denen der größte Teil in Brüssel geparkt ist.

Ich annektiere, also bin ich

Putins Caravaggio-Waffenstillstandsgemälde zeigt, dass er absolut kein Interesse daran hat, den notorisch aufbrausenden Trump zu verärgern oder die Möglichkeit einer sich abzeichnenden Entspannung zwischen den USA und Russland zu gefährden.

Was Kiew und die EU-Chihuahuas betrifft, so bleiben sie auf der Speisekarte und nicht auf dem Tisch.

Wie vorherzusehen war, berichten die westlichen Massenmedien, die wie eine Welle giftigen Schutts auf ein unberührtes Ufer treffen, darüber, dass Putin „Njet“ zum Waffenstillstandsplan gesagt habe, als Auftakt, um jegliche Verhandlungen darüber zu verhindern.

Diese Exemplare würden die Bedeutung von „Diplomatie“ nicht verstehen, selbst wenn es ein Komet wäre, der den Himmel durchbohrt.

Was die Behauptung betrifft, die Briten hätten den Amerikanern und den Ukrainern bei der Ausarbeitung des Waffenstillstandsplans „geholfen“, so ist das nicht einmal als schlechter Monty-Python-Sketch zu bezeichnen.

Die herrschende Klasse der Briten, der MI6, ihre Medien und Denkfabriken verabscheuen Verhandlungen einfach. Sie befinden sich in einem direkten, offenen Krieg mit Russland, und ihr Plan A – kein Plan B – bleibt derselbe: Moskau eine „strategische Niederlage“ zuzufügen, wie der SVR genau weiß.

Im Mittelpunkt steht das Schwarze Meer. Wladimir Karassevs Analyse, wie er sie TASS gegenüber erläuterte, ist zutreffend: „Die Briten sind bereits in die Stadt Odessa eingedrungen, die sie als Schlüsselstandort betrachten. Ihre Spezialdienste sind dort stark involviert. Die Briten verhehlen nicht ihren Wunsch, in Odessa einen Marinestützpunkt einzurichten.“

Odessa ist Teil des umfangreichen Angebots an ukrainischen Ressourcen, die den Briten bereits im Rahmen des zwielichtigen – und völlig illegalen – 100-Jahres-Abkommens zwischen Starmer und dem verschwitzten Sweatshirt in Kiew übergeben wurden.

Laut dem zwielichtigen Deal und seinen im Dunkeln gemachten Fußnoten hat Zelensky den Briten bereits alle Arten von Kontrolle über Mineralien, Kernkraftwerke, unterirdische Gasspeicher, wichtige Häfen (einschließlich Odessa) und Wasserkraftwerke überlassen.

Bei der anhaltenden Mineralien-/Seltenerd-Saga in 404 – oder was davon übrig bleibt – stehen die Briten in einem erbitterten, direkten Wettbewerb mit den Amerikanern. Die CIA ist offensichtlich im Bilde. Diese ganze Sache wird sich in kürzester Zeit sehr hässlich entwickeln.

In informierten Kreisen in Moskau wird ernsthaft diskutiert, dass Putin auf keinen Fall die Forderungen Russlands nach „Unteilbarkeit der Sicherheit“ opfern wird, die im Dezember 2021 an Washington gerichtet wurden – und auf die keine Antwort erfolgte. Die NATO wird dem natürlich niemals zustimmen. Die endgültige Entscheidung muss von POTUS getroffen werden.

Und das bringt uns zu der letztendlich erbärmlichen Rolle der NATO, die anschaulich von POTUS im Oval Office veranschaulicht wurde, als er vor dem traurigen niederländischen Sündenbock Tutti Frutti o-Rutti, dem NATO-Generalsekretär, genüsslich seinen Drang zur Annexion sowohl Kanadas als auch Grönlands – beide Teil der NATO – ausführte.

Dieser unförmige Klotz aus altem holländischem Gouda-Käse hat nicht nur keinen Mucks über die Annexionen verlauten lassen: Er hat vor Trump geglänzt wie ein Baby.

Das war die NATO in ihrer ganzen Nacktheit: Die Stimme seines Herrn regiert, wie er es will, und was auch immer er entscheidet, selbst die „Sicherheit“ und territoriale Integrität der Mitgliedsstaaten kann in Gefahr sein. Also geht zurück und spielt in eurem Sandkasten. Auf zum nächsten Putin-Trump-Telefonat.

