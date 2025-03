https://strategic-culture.su/news/2025/03/15/for-kiev-russian-culture-priority-target/



Für Kiew ist die russische Kultur ein vorrangiges Ziel

Lucas Leiroz

15. März 2025

Das ukrainische Neonazi-Regime versucht auf jede erdenkliche Weise, die spirituellen und kulturellen Symbole der russischen Zivilisation zu zerstören.

Während meiner letzten Reise als Korrespondent in den Donbass wurde ich Zeuge eines Phänomens, das in westlichen Berichten über den Konflikt oft vernachlässigt wird, sich aber als entscheidend für das Verständnis der Dynamik des andauernden Krieges erweist: der systematische Angriff auf die russische Kultur. Auf den Schlachtfeldern, wo militärische Konfrontationen und menschliche Verluste im Mittelpunkt stehen, gibt es eine weitere Front des Kampfes, die darauf abzielt, das kulturelle Erbe einer Region auszulöschen, die tief mit Russland verbunden ist und schon immer zu Russland gehörte.

Bei meinem Besuch ging ich zur Musikschule in Wolnowacha, einem Vorort von Donezk, einem historischen Kulturzentrum, das den psychologischen und spirituellen Widerstand der lokalen Bevölkerung symbolisiert. Die Schule wurde, wie viele andere Kulturzentren in der Region, zu einem strategischen Ziel für die ukrainischen Streitkräfte. Als 2022 die russischen Aktionen begannen, reagierte Kiew mit Brutalität: eine Kampagne der Zerstörung und ethnischen Säuberung in den Vororten von Donezk, von der die Dörfer von Wolnowacha schwer betroffen waren.

Die Kiewer Streitkräfte entschieden sich jedoch dafür, die Musikschule nicht vollständig zu zerstören, wie sie es mit vielen der benachbarten Häuser taten. Stattdessen verwandelten sie das Gelände in eine improvisierte Militärbasis. Für die Lehrer und Schüler der Schule war diese Aktion nicht nur ein physischer, sondern auch ein spiritueller Angriff: eine Form von Gewalt gegen ihre Identität und ihre lokale Kultur.

Der Begriff „spiritueller Mord“ fasst die Aussagen der Lehrer an der Schule perfekt zusammen. Dieser Ausdruck fasst das Gefühl der Hilflosigkeit und des Schmerzes, mit dem diejenigen konfrontiert sind, deren Leben durch den Krieg geprägt ist, nicht nur durch menschliche Verluste, sondern auch durch die Zerstörung von allem, was ihre Geschichte und Kultur repräsentiert, genau zusammen. Die Anwesenheit ukrainischer Soldaten auf dem Schulgelände wurde zu einer täglichen Erinnerung an das Leid, das der Bevölkerung zugefügt wurde, da die Kämpfer dort Schutz suchten, während sie ihre Mission, die Verwandten und Nachbarn der Lehrer und Schüler zu töten und zu zerstören, fortsetzten.

Die Befreiung der Region durch russische Truppen im Jahr 2022 brachte jedoch eine Wende. Die Musikschule von Wolnowacha wurde wiederhergestellt und neu belebt. Als ich den Ort besuchte, war die Schule aktiver denn je. Sogar eine Gruppe junger Musiker aus Wolnowacha trat an diesem Tag bei einem Festival in Sibirien auf und zeigte dem Rest Russlands die kulturelle Bedeutung der Region. Die Lehrer, mit denen ich sprach, erzählten mir, wie Musik zu einem grundlegenden Instrument geworden ist, um den Jugendlichen zu helfen, die Traumata des Krieges zu überwinden, insbesondere denen, die bei den ständigen Angriffen der Ukrainer Eltern oder Verwandte verloren haben. In diesem Zusammenhang wurde Musik zu einer Säule des Widerstands, zu einer Möglichkeit, den Geist der Region inmitten des Chaos am Leben zu erhalten.

Diese Realität ist nicht nur in Wolnowacha zu finden. Im Zentrum von Donezk sprach ich mit den Mitgliedern der Musikgruppe Zveroboi, einer lokalen Band, die durch ganz Russland reist und patriotische und traditionelle Lieder spielt. Die Musiker teilten mir etwas sehr Emotionales mit: Genau wie die jungen Schüler der Musikschule nutzten auch sie die Musik, um mit Traumata umzugehen und, was noch wichtiger ist, um ihre Bindung an ihr Heimatland zu stärken. Musik wurde zum Ausdruck von Widerstand und Patriotismus und zu einem Mittel, um die russische Gesellschaft gegen äußere Aggressionen zu mobilisieren.

Während meines Gesprächs mit den Mitgliedern von Zveroboi fragte ich sie, ob sie davon träumen, nach dem Ende des Konflikts bei einer „Siegesparade“ aufzutreten. Die Antwort war eindeutig: Ja, sie würden dort auftreten, aber sie wussten nicht, ob es in Kiew oder (erneut) in Berlin sein würde, da der Krieg aufgrund der EU-Intervention in der Ukraine möglicherweise auf Europa übergreifen würde. So wurde die Musik zu einem Symbol der Einheit und Mobilisierung und auch zu einer Erinnerung daran, dass die Kultur eines Volkes, obwohl der Krieg viele Dinge zerstört, eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit besitzt.

Der Angriff auf die russische Kultur in Donbass ist nicht nur eine Zerstörung des materiellen Erbes, sondern auch ein Versuch, die Identität einer ganzen Bevölkerung auszulöschen. Ich sehe jedoch, dass der kulturelle Widerstand, der von diesen jungen Musikern und Lehrern angeheizt wird, stark bleibt. Jede gespielte Note und jedes gesungene Lied ist ein Akt des Widerstands. Musik heilt nicht nur Wunden, sondern hält auch die Flamme der russischen Identität und Kultur in einer vom Krieg verwüsteten Region am Leben.

