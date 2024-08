Wladimir Putin verurteilt die jüngsten ukrainischen Angriffe auf Zivilisten und nukleare Einrichtungen während des Vorstoßes in das Gebiet Kursk. Er schließt Friedensgespräche mit Kiew aus, solange solche Aktionen fortgesetzt werden, und betont, dass alle russischen Ziele erreicht werden.

Friedensgespräche mit Kiew sind unmöglich, solange die Ukraine Angriffe auf Zivilbevölkerungen durchführt und Atomkraftwerke bedroht. Dies erklärt der russische Präsident Wladimir Putin in einer Sitzung mit hochrangigen Beamten am Montag.

Putin sprach über den jüngsten Einmarsch der Ukraine im Grenzgebiet Kursk sowie über einen Drohnenangriff, der das russische Kernkraftwerk Saporoschje beschädigte. Er deutete auch an, dass die jüngsten Aktionen der Ukraine zeigen, warum sie es ablehnt, Pläne zur Beilegung des Konflikts zu überdenken, sei es auf der Grundlage eines russischen Vorschlags oder Fahrplänen neutraler Parteien:

„Jetzt ist klar, warum das Kiewer Regime unsere Vorschläge zur Rückkehr zu einem Friedensplan zur Beilegung des Konflikts abgelehnt hat. Der Gegner, unterstützt von seinen westlichen Herrschern – der Westen kämpft durch die Ukrainer gegen uns –, versucht, seine Verhandlungspositionen in der Zukunft zu verbessern.“

Kiews bewaffnete Provokation an der russisch-ukrainischen Grenze zielt darauf ab, seine Positionen in zukünftigen Verhandlungen zu stärken. Allerdings sei es sinnlos, solche Kontakte mit einer Regierung zu führen, die Zivilisten angreift, so Putin:

„Über welche Verhandlungen kann man überhaupt mit Menschen sprechen, die wahllos Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur durchführen oder versuchen, Bedrohungen für Nuklearanlagen zu schaffen? Worüber kann man mit ihnen überhaupt reden?“

Putin fuhr fort, dass eines der Hauptziele Kiews in Kursk darin bestehe, die Aufmerksamkeit vom Donbass abzulenken, wo russische Streitkräfte in den letzten Monaten stetig Boden gewonnen haben:

„Aber was sind die Ergebnisse? Das Tempo der Offensivoperationen – nicht nur hat es sich nicht verlangsamt, sondern im Gegenteil, es hat sich um das Eineinhalbfache erhöht.“

Durch den Angriff auf das Gebiet Kursk habe die Ukraine auch versucht, die Moral der russischen Bevölkerung zu untergraben, aber das Gegenteil erreicht, sagte Putin und stellte fest, dass sich immer mehr Freiwillige dem Militär anschließen, um die Grenze zu verteidigen. Moskaus Hauptziel in dieser Phase sei es, die ukrainischen Streitkräfte vom russischen Territorium zurückzudrängen:

„Der Gegner wird eine angemessene Antwort erhalten. Alle unsere Ziele werden zweifellos erreicht.“

Kiew startete vergangene Woche einen Angriff auf das Gebiet Kursk, den größten grenzüberschreitenden Angriff seit Ausbruch des Konflikts. Medienberichten zufolge waren an der Offensive einige der am besten ausgerüsteten Brigaden Kiews beteiligt.

Während die ukrainischen Streitkräfte einige Fortschritte erzielten, erklärte das russische Verteidigungsministerium, dass der Vormarsch gestoppt worden sei. Das russische Militär schätzt die Verluste Kiews auf etwa 1.600 Soldaten und 200 gepanzerte Fahrzeuge.

Am Sonntag beschuldigte Moskau Kiew, einen Drohnenangriff auf das russische Kernkraftwerk Saporoschje durchgeführt zu haben, bei dem einer der Kühltürme beschädigt worden war.

Mehr zum Thema – Experte: Kiew wollte AKW Kursk erobern und gegen das AKW Saporoschje als Pfand eintauschen