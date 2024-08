https://english.almayadeen.net/articles/opinion/the-israeli-political-system-is-morally-and-ethically-deprav

Das israelische politische System ist moralisch und ethisch verwerflich

Von Hamzah Rifaat

Quelle: Al Mayadeen Englisch

11 Aug 2024 23:53

Das sogenannte Narrativ der „zivilisierten Welt gegen die Barbaren“ nach dem 7. Oktober 2023 und wie die IOF die „moralischste“ Armee der Welt ist, wurde durch „Israels“ Völkermord und Apathie gegenüber Kriegsverbrechen durchbrochen.

Es sollte keinen Zweifel an der moralischen Verkommenheit des israelischen politischen Systems geben. Man braucht sich nur die jüngste Reaktion auf die militärische Rechenschaftspflicht in der Sde Teiman-Gefängniseinrichtung anzusehen. Die Besatzungsbefürworter stürmten die Einrichtung und forderten die Staatsanwälte auf, dafür zu sorgen, dass die Vorbereiter trotz ihrer Berühmtheit für Verbrechen gegen die Menschlichkeit Immunität genießen.

Erneut wurden israelische Militärreservisten dabei beobachtet, wie sie einen unschuldigen Palästinenser in Sde Teiman vergewaltigten. Die schreckliche Tat wurde international von Menschenrechtsorganisationen und Interessenverbänden verurteilt und hätte eigentlich auch innerhalb „Israels“ eine Verurteilung nach sich ziehen müssen. Stattdessen verteidigten die israelische Regierung, ihre Wählerschaft, Mitglieder der Knesset, amtierende Parlamentarier und Besatzungssoldaten die Reservisten und priesen sie als „Helden“ an.

Dies ist ein moralischer Bankrott.

Hintergrund

Am 29. Juli missbrauchten neun israelische Besatzungssoldaten einen palästinensischen Häftling, der zum Verhör festgehalten wurde, indem sie ihn vergewaltigten. Das Opfer erlitt ein anales Trauma und wurde mit dieser erschütternden Tat in einer Einrichtung konfrontiert , die für Verbrechen wie die Amputation von Häftlingen durch Ärzte, die Verhängung von Stromschlägen und die Entkleidung von Häftlingen berüchtigt ist. Die Gruppenvergewaltigung vom Juli 2024 führte zu einem massiven Aufschrei internationaler Menschenrechtsorganisationen, wurde aber von „Israels“ Verbündeten, insbesondere dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, mit bemerkenswertem Schweigen bedacht. Auch die moralische Verderbtheit von Sde Teinman löste keine Reaktion innerhalb „Israels“ aus, denn es gab weder Empörungsbekundungen noch Aufrufe, die Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Stattdessen grenzt die israelische Reaktion selbst an moralische Verderbtheit.

„Israels“ Reaktion: Moralische Verderbtheit ist tief verwurzelt

Demonstranten, die von amtierenden israelischen Politikern über Besatzungssoldaten bis hin zu rechtsextremen Demagogen reichten , stürmten das Gefängnis und forderten, dass die Untersuchung der Militärpolizei zurückgehalten wird. Unterstützt wurden sie von Zionisten wie dem Finanzminister Bezalel Smotrich und dem Polizeiminister und Siedlungsbefürworter Itamar Ben-Gvir, die die Täter lobten und zu der spürbaren Wut beitrugen, mit der die Demonstranten an das ganze Thema herangingen. Die Entmenschlichung der palästinensischen Ethnie wird deutlich, wenn man sich anschaut, wie die rechtsextreme Regierung selbst in der Frage der Misshandlung von Gefangenen die Verbrecher verteidigte und massive Unterstützung für ihr Narrativ sammelte. Die Proteste fanden sogar statt, als die Reservisten abgeführt wurden, obwohl ein Angriff auf Gefängnisse eine eklatante Verletzung des Völkerrechts darstellt.

Diese Entmenschlichung geht auch von ganz oben aus. Angesichts der zunehmenden nationalen und internationalen Kritik an Israels“ Völkermord in Gaza machte Netanjahu eine flüchtige Andeutung, um angesichts der Proteste für Ruhe zu sorgen. Auch Yoav Gallant regte eine Untersuchung des Chaos an, ohne die brutalen Angriffe zu verurteilen. Dies zeigt, wie das israelische politische System darauf ausgerichtet ist, alle Palästinenser mit „Terroristen, die Verachtung, Spott und Folter verdienen“ gleichzusetzen, während die eigenen Besatzungstruppen, die für mehr als 40.000 Tote im Gazastreifen verantwortlich sind, Immunität genießen sollen.

Die Reaktion auf die Gruppenvergewaltigung entlarvt auch die Fassade, mit der „Israel“ seine so genannten Werte gegenüber der internationalen Gemeinschaft propagiert hat. Das sogenannte Narrativ von der „zivilisierten Welt gegen die Barbaren“ nach dem 7. Oktober 2023 und davon, dass die Besatzungstruppen die „moralischste“ Armee der Welt sind, wurde durch „Israels“ Völkermord und seine Gleichgültigkeit gegenüber Verbrechen gegen die Menschlichkeit, auch in Gefängnissen, durchbrochen. Die Institutionalisierung des Zionismus, in dem jeder Araber ein „Eindringling, ein Terrorist und ein Landstreicher“ ist, zementiert auch die moralische und ethische Korruption im israelischen Establishment, die sich in Ermangelung einer regionalen und internationalen Rechenschaftspflicht noch weiter verfestigt.

Bei genauer Betrachtung ist das, was im Sde Teinam-Gefängnis geschah und geschieht, ein Verstoß gegen den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und die Genfer Konvention über die Behandlung von Kriegsgefangenen. Das Problem ist jedoch, dass die Apathie des Netanjahu-Regimes und seine Unterstützung für den Missbrauch von Gefangenen vom Globalen Norden oder den westlichen Ländernignoriert wird, so wie „Israels“ Missachtung von Urteilen und Stellungnahmen des Internationalen Gerichtshofs, die seinen Völkermord und seine Kriegsverbrechen anprangern. Während international ausführlich über die Gruppenvergewaltigung berichtet wurde, ermutigt das kriminelle Schweigen von Hauptstädten wie Washington D.C. und London die Besatzungstruppen nur dazu, Palästinenser ungestraft zu töten, zu verstümmeln und zu foltern.

Die Fixierung auf die Hamas und ihr legitimes Recht auf Selbstverteidigung gegen eine jahrzehntelange Besatzung hat den westlichen und israelischen Diskurs beherrscht, weshalb Proteste zugunsten von Sde Teiman entweder mit Gleichgültigkeit oder mit unverhohlener Unterstützung aufgenommen werden. Die Projektion der palästinensischen Sache als „illegitim“ und die irredentistischen Ansprüche der Siedlungs- und Besatzungsindustrie auf palästinensisches Territorium erlauben es, die Misshandlung von Gefangenen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit als „Israels“ so genannte Bequemlichkeit, Antiterror-Maßnahme und Notwendigkeit wegzuwischen.

Es ist jedoch offensichtlich, dass das israelische politische System moralisch verkommen ist und Parallelen zu Nazideutschland gezogen werden sollten. Wenn die internationale Gemeinschaft nicht aufpasst und „Israel“ mit Sanktionen belegt, wird dieser moralische Bankrott weitergehen.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …