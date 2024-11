Putin und Scholz führen erstes Telefonat seit fast zwei Jahren

Olaf Scholz und Wladimir Putin haben am Freitag miteinander telefoniert. Es war der erste direkte Kontakt zwischen den Politikern seit fast zwei Jahren. Der Pressemitteilung der Bundesregierung über den Inhalt des Gesprächs lässt sich wenig Neues entnehmen.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der russische Präsident Wladimir Putin haben am heutigen Freitag miteinander telefoniert. Es war die erste direkte Kommunikation zwischen den beiden Politikern seit fast zwei Jahren. Zuvor hatte die Nachrichtenseite Bloomberg unter Berufung auf eine anonym bleibende „informierte Quelle“ über das Telefonat berichtet.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit veröffentlichte am Nachmittag eine Pressemitteilung, der sich inhaltlich wenig Neues entnehmen lässt:

„Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute Nachmittag mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert.

Der Bundeskanzler verurteilte den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und forderte Präsident Putin auf, diesen zu beenden und Truppen zurückzuziehen.

Der Bundeskanzler drängte auf eine Bereitschaft Russlands zu Verhandlungen mit der Ukraine mit dem Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens und betonte die unverbrüchliche Entschlossenheit Deutschlands, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Aggression so lange wie nötig zu unterstützen.“

Weiter heißt es, Scholz habe im Vorfeld auch mit dem ukrainischen Staatschef Wladimir Selenskij telefoniert und werde dies auch im Nachgang des Gesprächs mit Putin tun. Auch der Kanzler selbst bestätigte mit einer Nachricht in den sozialen Medien sein Telefonat mit dem russischen Präsidenten.

Bereits am Sonntagabend hatte Scholz in seinem Interview in der ARD-Sendung „Caren Miosga“ angekündigt, das Gespräch mit Putin zu suchen:

„Ja, ich habe mir vorgenommen, mit dem russischen Präsidenten zur richtigen Zeit zu sprechen, aber ich bin ein verantwortlicher Politiker, ich mache das nicht im Alleingang, weil ich mir das morgens überlegt habe. Das setzt viele Kontakte, Gespräche mit sehr vielen anderen voraus, die ich seit langer Zeit führe übrigens.“

Anfang Oktober hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow auf ähnliche Medienberichte noch mit der Aussage reagiert, dass es zwischen Putin und Scholz derzeit keine gemeinsamen Gesprächsthemen gebe und die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland „faktisch auf null“ reduziert seien.

Scholz hatte zuletzt im Dezember 2022 mit Wladimir Putin telefoniert. Dabei hatte er eine „diplomatische Lösung“ gefordert – und den Rückzug der russischen Streitkräfte aus der Ukraine.

Vor wenigen Tagen hatte der Bundeskanzler in einem Telefonat mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump über eine „Rückkehr des Friedens“ in Europa gesprochen, auf die man zusammen hinarbeiten wolle.

Zuvor hatte die geheimdienstnahe Washington Post über ein angebliches Telefonat zwischen Trump und Putin berichtet. Dieser Bericht wurde vom Kreml in der Folge vehement dementiert.

