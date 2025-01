Raffi Berg: BBC-Nahost-Redakteur als CIA- und Mossad-Mitarbeiter entlarvt

https://www.mintpressnews.com/bbc-israel-coverage-raffi-berg-cia-mossad-links/288909/

Alan MacLeod



3. Januar 2025



Ein leitender BBC-Redakteur, der im Zentrum eines anhaltenden Skandals um die systematische pro-israelische Voreingenommenheit des Senders steht, ist in Wirklichkeit ein ehemaliges Mitglied einer CIA-Propagandaeinheit, wie MintPress News aufdecken konnte. Raffi Berg, ein Engländer, der die Nahost-Redaktion der BBC leitet, arbeitete früher für den Foreign Broadcast Information Service des US-Außenministeriums, eine Einheit, die nach seinem eigenen Bekenntnis eine CIA-Frontgruppe war.

Berg steht derzeit im Mittelpunkt einer eingehenden Untersuchung, nachdem sich 13 BBC-Mitarbeiter geäußert haben und unter anderem behaupten, dass seine „gesamte Aufgabe darin besteht, alles zu verwässern, was Israel zu kritisch gegenübersteht“, und dass er beim britischen Staatssender „enorme“ Machtbefugnisse besitzt, dass es bei der BBC eine Kultur der „extremen Angst“ vor der Veröffentlichung von Inhalten gibt, die Israel kritisieren, und dass Berg selbst eine Schlüsselrolle dabei spielt, die Berichterstattung in „systematische israelische Propaganda“ zu verwandeln. Die BBC hat diese Behauptungen bestritten.

Unser Mann in London

Berg erlangte im Dezember öffentliche Aufmerksamkeit, nachdem Drop Site News eine Untersuchung veröffentlichte, die auf Interviews mit 13 BBC-Mitarbeitern basierte, die ihn als eine herrschsüchtige Person darstellen, die systematisch eine kritische Berichterstattung über Israel blockiert und Geschichten manipuliert, um sie an pro-israelische Erzählungen anzupassen.

Der 9000 Wörter umfassende Bericht, verfasst vom bekannten Journalisten Owen Jones, ist ausführlich und gut recherchiert. Ein Aspekt der Geschichte wird jedoch fast vollständig vermieden: Bergs Verbindungen zum nationalen Sicherheitsapparat der USA, die MintPress News nun aufdecken kann.

Laut seinem LinkedIn-Profil war Berg drei Jahre lang Mitarbeiter des Foreign Broadcast Information Service (FBIS) des US-Außenministeriums, bevor er zur BBC wechselte. Der FBIS gilt weltweit als eine CIA-Frontgruppe, die dafür bekannt ist, Informationen für die Behörde zu sammeln.

Ein Screenshot des LinkedIn-Profils von Raffi Berg

Die ersten beiden Zeilen des Wikipedia-Eintrags lauten:

Der Foreign Broadcast Information Service (FBIS) war eine Open-Source-Nachrichtendienstkomponente der Direktion für Wissenschaft und Technologie der Central Intelligence Agency. Er überwachte, übersetzte und verbreitete innerhalb der US-Regierung offen verfügbare Nachrichten und Informationen aus Medienquellen außerhalb der Vereinigten Staaten.

Im Jahr 2005 wurde der FBIS in das neue Open Source Enterprise der CIA eingegliedert.

Berg bestreitet nicht, dass er tatsächlich ein CIA-Mann war. Tatsächlich war er laut einem Interview mit The Jewish Telegraph aus dem Jahr 2020 „absolut begeistert“, heimlich für die Agentur zu arbeiten. Berg sagte: „Eines Tages wurde ich zur Seite genommen und mir wurde gesagt: ‚Sie wissen vielleicht, dass wir Teil der CIA sind, aber erzählen Sie es nicht weiter.‘“ Diese Nachricht überraschte ihn nicht, da das Bewerbungsverfahren extrem langwierig und streng war. „Sie haben meinen Charakter und meinen Hintergrund genauestens unter die Lupe genommen und mich gefragt, ob ich jemals kommunistische Länder besucht hätte und ob ich dort Beziehungen geknüpft hätte, wenn ja“, sagte er.

Mitarbeiter des Mossad

Die CIA ist jedoch nicht die einzige Geheimdienstorganisation, mit der Berg seit langem zusammenarbeitet. Er unterhält auch eine enge berufliche Beziehung zum Mossad, dem führenden Geheimdienst Israels.

Im Jahr 2020 veröffentlichte Berg beispielsweise „Red Sea Spies: The True Story of Mossad’s Fake Diving Resort“, ein Buch, das die Geschichte der israelischen Operation erzählt, bei der äthiopische Juden heimlich nach Israel geschmuggelt wurden. Dass der 320-seitige Bericht Israel und seine Spione verherrlicht, ist vielleicht nicht überraschend, wenn man bedenkt, wie viel Einfluss der Mossad auf seine Entstehung hatte. Berg sagte, er habe das Buch „in Zusammenarbeit“ mit dem Mossad-Kommandeur Dani Limor geschrieben, auf den er sich weitgehend verließ, da er, wie er selbst sagte, vor dem Schreiben „so gut wie nichts“ über die Geschichte und ihren Hintergrund wusste. Limor öffnete zahlreiche Türen und konnte „über 100 Stunden Interviews“ mit israelischen Militär- und Geheimdienstmitarbeitern, darunter auch mit dem Chef des Mossad, führen.

Limor und Berg wurden sehr enge Freunde. Im Jahr 2020 postete er ein Bild von sich selbst mit dem Ex-Mossad-Kommandeur im Arm. Die erste Seite von „Red Sea Spies“ ist schlicht eine glühende Empfehlung von Efraim Halevy, dem ehemaligen Direktor des Mossad, den Berg als „den größten Geheimdienst der Welt“ beschreibt.

Berg hat sein Buch offensiv beworben und sich mehrfach bereits darüber gefreut, dass Benjamin Netanjahu Interesse daran gezeigt hat. Im August 2020 teilte er beispielsweise ein Bild von Netanjahu an seinem Schreibtisch vor einem Exemplar seines Buches. „Ich stehe zum ersten Mal im Bücherregal eines Premierministers.„ Ich weiß, dass ich eines von Israels Premierminister Netanjahus Büchern in meinem Regal stehen habe – aber wow!“, rief er aus und markierte den Mossad, die israelische Likud-Partei und die israelischen Botschaften im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten.

Im folgenden Jahr schrieb er Netanjahus Sohn Yair eine Nachricht: „Dein Vater hat mein Buch “Red Sea Spies: Die wahre Geschichte des falschen Tauchresorts des Mossad‘ und hat mir einen netten Brief darüber geschickt.“ Dieser Brief ist an der Wand von Bergs Büro zu sehen, in seinen vielen öffentlichen Beiträgen und Videos, gerahmt und neben Bildern von ihm bei einem Treffen mit einem Mossad-Kommandeur und Mark Regev, dem ehemaligen Sprecher des israelischen Premierministers, platziert.

Dass ein Redakteur der BBC-Nahostredaktion diese Bilder und Dokumente nicht nur einrahmt und an prominenter Stelle in seinem Büro aufhängt, sondern sie auch bei öffentlichen Auftritten und in offizieller Funktion zur Schau stellt, ist bezeichnend. Die BBC verkauft sich als unparteiischer Nachrichtenverteiler für den Nahen Osten und darüber hinaus. Und doch glaubt Berg, der nach den meisten Berichten das Sagen hat, wenn es um die Berichterstattung des Senders über Israel und Palästina geht, offenbar, dass dies ein akzeptables und unauffälliges Verhalten ist.

Wenn das Gegenteil der Fall wäre – dass selbst ein einfacher BBC-Mitarbeiter offen Bilder von sich selbst mit dem Hamas-Kommandeur Yahya Sinwar oder einen glühenden Brief des iranischen Ayatollah Khamenei teilen würde – wäre klar, dass dies schwerwiegende Folgen hätte. Die BBC suspendierte sechs ihrer Reporter, weil sie einfach nur pro-palästinensische Tweets mochten. Und doch wurde Bergs offen pro-israelische Befürwortung als völlig unproblematisch behandelt.

Unnachgiebig pro-israelisch

Natürlich ist es durchaus möglich, dass eine pro-israelische Haltung dabei hilft, bei der BBC die Karriereleiter hinaufzuklettern, einer Organisation, die seit langem dafür bekannt ist, eine starke Voreingenommenheit zugunsten des Landes und seiner Interessen zu zeigen.

Geboren und aufgewachsen in England, interessierte sich Berg schon immer sehr für Israel und zog dorthin, um an der Hebräischen Universität Jerusalem Jüdische Studien und Israel-Studien zu studieren. Von 1997 bis 1998 leistete er Beiträge für das FBIS und kam 2001 zur BBC, wo er als Autor und Produzent für Weltnachrichten begann.

In einem seiner ersten Artikel für die BBC porträtierte er das israelische Militär und seine Rekruten und stellte die IDF als mutige Beschützer ihres Heimatlandes und als „Quelle des Nationalstolzes“ dar. Frauen, die in der Armee dienen, wurden als Sieg für die Gleichstellung der Geschlechter dargestellt.

Im Jahr 2009, auf dem Höhepunkt der Operation „Gegossenes Blei“ – dem israelischen Angriff auf Gaza, bei dem mehr als 1.000 Menschen getötet wurden – nahm Berg an einer pro-israelischen Demonstration im Zentrum Londons teil. Darüber hinaus tadelte er sogar die israelische Zeitung „The Jerusalem Post“ dafür, dass sie feststellte, dass nur 5.000 Menschen zu der Veranstaltung erschienen waren. Bergs Meinung nach waren dreimal so viele anwesend. Die BBC änderte später ihre Richtlinien, um zu verhindern, dass Mitarbeiter der Nachrichtenredaktion an umstrittenen Demonstrationen teilnehmen.

Während der Operation „Gegossenes Blei“ wurde festgestellt, dass das israelische Militär wahllos Zivilisten ins Visier nahm und tötete, Palästinenser als menschliche Schutzschilde benutzte und verbotene chemische Waffen wie weißen Phosphor in Wohngebieten einsetzte.

Drei Jahre später, im November 2012, startete Israel die Operation „Säule der Verteidigung“, einen viel beachteten, blutigen Angriff auf Gaza, der weltweit für Schlagzeilen sorgte. Während Israel dicht besiedelte Wohngebiete bombardierte, ging Berg in die interne Offensive und forderte seine BBC-Kollegen auf, ihre Berichte so zu formulieren, dass Israel nicht beschuldigt oder „unangemessen hervorgehoben“ wird. Stattdessen ermutigte er Journalisten, wie durchgesickerte E-Mails zeigen, den Angriff als eine Operation darzustellen, die „darauf abzielt, das Raketenfeuer aus Gaza zu beenden“, und machte damit die Hamas zum Aggressor.

In einer weiteren E-Mail von Berg wies er seine Mitarbeiter an: „Bitte denken Sie daran, dass Israel keine Blockade um Gaza herum aufrechterhält. Ägypten kontrolliert die Südgrenze“ – eine höchst umstrittene Meinung, die von den Vereinten Nationen nicht geteilt wird, die erklärten, dass Israel die Besatzungsmacht sei, die den Streifen belagert.

Außergewöhnliche Enthüllungen

Kurz nach der Operation „Säule der Verteidigung“ wurde Berg befördert und wurde Leiter des Nahost-Ressorts der BBC. Diese Position verleiht ihm enormen Einfluss auf die Gestaltung der Berichterstattung der Plattform über den aktuellen Krieg Israels gegen Gaza. In dieser Rolle hat er dazu beigetragen, den Sender in eine „systematische israelische Propaganda“ zu verwandeln, so ein Journalist, der von Jones in seiner Untersuchung „Drop Site“ zitiert wird. „Die ganze Aufgabe dieses Typen besteht darin, alles zu verwässern, was Israel zu kritisch gegenübersteht“, sagte ein anderer.

Die BBC-Mitarbeiter, mit denen Jones sprach, zeichneten das Bild eines pro-israelischen Eiferers, der systematisch alle Inhalte oder Informationen unterdrückt, die Tel Aviv in einem negativen Licht erscheinen lassen würden. Als Mikromanager versuchten zahlreiche Journalisten Berichten zufolge, die Geschäftsführung über ihre Probleme mit Berg zu informieren, aber ihre Beschwerden stießen auf taube Ohren. „Fast jeder Korrespondent, den Sie kennen, hat ein Problem mit ihm“, erklärte ein Mitarbeiter. „Er wurde in mehreren Sitzungen genannt, aber [die Geschäftsführung] ignoriert es einfach.“

„Er hat eine unglaubliche Macht“, sagte ein anderer Journalist zu Jones, der erklärte, dass im Grunde jede Geschichte oder jeder Beitrag mit Israel-Bezug zuerst von Berg abgesegnet werden müsse, was sogar bei anderen Redakteuren zu einer ‚extremen Angst‘ führe, etwas ohne seine Zustimmung in Auftrag zu geben.

Berg soll vor der Veröffentlichung umfangreiche Änderungen an den Geschichten anderer vorgenommen und den Rahmen von Nachrichtenereignissen geändert haben, um Israel von Schuldzuweisungen abzuschirmen. Ein Beispiel hierfür ist die Schönfärberei des israelischen Angriffs auf die Beerdigung der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh. Im Mai 2022 schossen israelische Scharfschützen der Al-Jazeera-Moderatorin in den Kopf und logen anschließend über ihre Schuld. Israelische Streitkräfte griffen daraufhin die öffentliche Beerdigung an, schlugen auf die Trauernden ein und feuerten Tränengas ab. Der Text der BBC, der angeblich von Berg selbst verfasst wurde, lautete:

Bei der Beerdigung der Reporterin Shireen Abu Aqla in Ostjerusalem, die bei einer israelischen Militäroperation im besetzten Westjordanland getötet wurde, kam es zu Gewalt.

Ihr Sarg wurde bei einem Zusammenstoß zwischen israelischer Polizei und Palästinensern gestoßen, als er ein Krankenhaus in Ostjerusalem verließ.

So wurde Abu Aklehs Ermordung durch israelische Streitkräfte zu einem bloßen Todesfall während einer Operation herabgestuft (ohne dass ein Täter genannt wurde), während ein Angriff der Polizei auf einen Trauerzug als „Zusammenstoß“ zwischen rivalisierenden Fraktionen dargestellt wurde, die vermutlich in etwa gleichermaßen verantwortlich waren.

Ein aktuelleres Beispiel dafür, so Jones, stammt aus einer Juli-Geschichte über IDF-Soldaten, die einen Kampfhund auf Muhammed Bhar, einen schwer behinderten Mann aus Gaza, hetzten und ihn verbluten ließen. Unter Bergs Aufsicht lautete die ursprüngliche Schlagzeile: „Der einsame Tod eines Mannes aus Gaza mit Down-Syndrom“. Erst nach einem gigantischen weltweiten Aufschrei änderte die BBC ihre Darstellung und erwähnte etwas darüber, wie Bhar sein Ende fand. „Es muss eine moralische Grenze im Sand gezogen werden. Und wenn diese Geschichte nicht dazu gehört, was dann?“, sagte ein BBC-Journalist und kommentierte die Angelegenheit.

Seit der Veröffentlichung der Untersuchung hat Berg geschwiegen, obwohl er den Anwalt für Verleumdungsklagen Mark Lewis engagiert hat, den ehemaligen Direktor von U.K. Lawyers for Israel.

Die BBC hat ihm und seinem Beitrag unterdessen unmissverständlich ihre Unterstützung zugesagt, jeden Anschein einer nachsichtigen Haltung gegenüber Israel zurückgewiesen und behauptet, dass der Artikel von Drop Site „die Macht und den Einfluss von Berg sowie die Funktionsweise des Netzwerks grundlegend falsch beschreibt“.

Ein weltweites Netzwerk

Unabhängig von der Wahrheitsgehalt der Vorwürfe von Drop Site ist die unbestrittene Tatsache, dass ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Außenministeriums und der CIA bei der BBC das Sagen hat, was die Berichterstattung über den Nahen Osten betrifft, zweifellos von öffentlichem Interesse.

Es weist auch eine auffallende Ähnlichkeit mit den Anschuldigungen des Journalisten Tareq Haddad auf. Im Jahr 2019 trat Haddad frustriert von Newsweek zurück und behauptete, dass das Magazin ihn systematisch daran gehindert habe, über wichtige Nachrichten aus dem Nahen Osten zu berichten, die nicht mit den westlichen Zielen übereinstimmten. Am auffälligsten war jedoch seine Behauptung, dass Newsweek einen leitenden Redakteur beschäftigte, dessen einzige Aufgabe darin zu bestehen schien, „kontroverse“ Geschichten zu überprüfen und zu unterdrücken, ähnlich wie Berg. Dieser Redakteur hatte auch einen ähnlichen Hintergrund mit staatlicher Macht. Wie Haddad schloss:

Die US-Regierung, in einer hässlichen Allianz mit denen, die am meisten vom Krieg profitieren, hat ihre Tentakel in jedem Teil der Medien – Betrüger mit Verbindungen zum US-Außenministerium sitzen in Nachrichtenredaktionen auf der ganzen Welt. Redakteure, die keine offensichtlichen Verbindungen zum Club der Mitglieder haben, haben nichts unternommen, um Widerstand zu leisten. Gemeinsam filtern sie heraus, was berichtet werden kann und was nicht. Unbequeme Geschichten werden vollständig blockiert.“

Als er von MintPress News um einen Kommentar gebeten wurde, sagte Haddad, er finde die Verbindungen zwischen BBC, Außenministerium und CIA „erschütternd“ und fügte hinzu:

Als ich bei Newsweek kündigte, tat ich dies, weil die gesamte Berichterstattung über auswärtige Angelegenheiten über einen bestimmten Redakteur lief, der in meinem Fall Verbindungen zum European Council on Foreign Relations hatte. Das hinderte mich daran, wahrheitsgemäß zu schreiben, wenn es um eine Reihe sensibler Themen ging.“

CIA-nahe Medien

Die Auswirkungen, die es hat, wenn ehemalige Mitarbeiter des US-amerikanischen Nationalen Sicherheitsstaats die globale Medienberichterstattung diktieren, sind tiefgreifend. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass das Außenministerium und die CIA zu den notorisch unehrlichsten und perfidesten Institutionen der Welt gehören und regelmäßig Lügen und falsche Informationen in den öffentlichen Diskurs einfließen lassen, um die Ambitionen Washingtons voranzutreiben. Wie Mike Pompeo, ehemaliger CIA-Direktor und damaliger Außenminister, 2019 sagte:

Als ich Kadett war, wie lautet das Kadettenmotto in West Point? Du wirst nicht lügen, betrügen oder stehlen oder diejenigen tolerieren, die es tun. Ich war der CIA-Direktor. Wir haben gelogen, betrogen und gestohlen. Wir hatten ganze Schulungen dazu!“

Darüber hinaus haben beide Organisationen eine lange Geschichte der Organisation von Invasionen und Staatsstreichen gegen fremde Länder, des Drogen- und Waffenschmuggels und des Betriebs eines weltweiten Netzwerks von „Black Sites“, in denen Tausende gefoltert werden.

Insbesondere die CIA hat eine umfangreiche Bilanz bei der Unterwanderung von Medienunternehmen vorzuweisen. Bereits in den 1970er Jahren deckte der Church Committee die Existenz der Operation Mockingbird auf, einem geheimen Projekt zur Infiltration von Nachrichtenredaktionen in ganz Amerika mit Geheimagenten, die sich als Journalisten ausgaben. Der investigative Reporter Carl Bernstein fand in seiner Arbeit heraus, dass die CIA ein Netzwerk von über 400 Personen aufgebaut hatte, die sie als Agenten betrachtete, darunter den Eigentümer der New York Times.

John Stockwell, ehemaliger Leiter einer CIA-Taskforce, erklärte vor laufender Kamera, wie seine Organisation Medienabteilungen auf der ganzen Welt infiltrierte und gefälschte Medien und Nachrichtenagenturen gründete, die zur Kontrolle der globalen öffentlichen Meinung und zur Verbreitung falscher Informationen zur Dämonisierung der Feinde Washingtons beitrugen. „Ich hatte Propagandisten auf der ganzen Welt“, gab er zu und fügte hinzu:

Wir haben Dutzende von Geschichten über kubanische Gräueltaten und kubanische Vergewaltiger an die Medien weitergegeben … Wir haben [gefälschte] Fotos veröffentlicht, die fast jede Zeitung im Land druckte … Wir wussten von keiner einzigen Gräueltat, die von den Kubanern begangen wurde. Es war reine, unverfälschte, falsche Propaganda, um die Illusion zu erzeugen, dass Kommunisten Babys zum Frühstück essen.“

Dieser Prozess dauert bis heute an, da die CIA weiterhin zweifelhafte Geschichten über das sogenannte „Havanna-Syndrom“ und Russland verbreitet, das Kopfgelder auf amerikanische Soldaten in Afghanistan aussetzt.

Kabelnetzwerke setzen routinemäßig eine Vielzahl ehemaliger Beamter des Außenministeriums oder der CIA als Persönlichkeiten und vertrauenswürdige Experten ein. Der ehemalige CIA-Direktor John Brennan ist bei NBC News und MSNBC angestellt, während sein Vorgänger Michael Hayden bei CNN zu sehen ist. Top-Moderatoren wie Anderson Cooper und Tucker Carlson haben ihre eigenen Verbindungen zur Agentur.

Im Jahr 2015 verließ Dawn Scalici, eine 33-jährige CIA-Veteranin, ihren Job als nationale Geheimdienstmanagerin für die westliche Hemisphäre beim Director of National Intelligence, um Global Business Director des internationalen Nachrichtenkonglomerats Reuters zu werden. Dass es sich hierbei um eine politische Einstellung handelte, wurde kaum verborgen; in Scalicis offizieller Ankündigung erklärte das Unternehmen, dass ihre Hauptaufgabe darin bestehen würde, „die Fähigkeit von Thomson Reuters zu verbessern, die unterschiedlichen Bedürfnisse der US-Regierung zu erfüllen“.

Auch in den sozialen Medien tummeln sich ehemalige Mitarbeiter des US-amerikanischen Nationalen Sicherheitsstaats. Eine frühere Untersuchung von MintPress News deckte ein Netzwerk von Dutzenden ehemaligen CIA-Mitarbeitern auf, die bei Google arbeiten. Die meisten dieser Personen arbeiten in politisch hochsensiblen Bereichen wie Sicherheit und Vertrauen und Sicherheit, wodurch sie effektiv die Kontrolle über die Algorithmen erhalten, die darüber entscheiden, welche Inhalte weltweit gesehen und welche unterdrückt werden. Einige wurden sogar direkt von der CIA rekrutiert und verließen die Agentur, um sich dem Silicon-Valley-Riesen anzuschließen.

Konkurrent von Google um die Krone der meisten ehemaligen CIA-Agenten ist Facebook. Der leitende Produktpolitikmanager des Unternehmens für Fehlinformationen, Aaron Berman, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, was die Welt in ihren Newsfeeds sieht (und was nicht), wurde direkt aus Langley, Virginia, abgeworben. Berman war einer der ranghöchsten Beamten der Behörde und verfasste bis Juli 2019 die täglichen Briefings des Präsidenten für Obama und Trump, bis er von der großen Regierung zur großen Technologie wechselte.

Und seit TikTok ins Visier des Zorns Washingtons geraten ist, befindet sich das Unternehmen auf einer regelrechten Einstellungswelle und rekrutiert eine große Anzahl von Beamten des US-Außenministeriums, um seine internen Angelegenheiten zu regeln. Die Leiterin der Abteilung für Datenpolitik des Unternehmens in Europa ist beispielsweise Jade Nester, die zuvor als Direktorin für Internetpolitik im Außenministerium tätig war. Diese Verbindungen wurden in einer Untersuchung von MintPress mit dem Titel „TikTok: Chinesisches ‚Trojanisches Pferd‘ wird von Beamten des Außenministeriums geführt“ untersucht.

Anstiftung zu einem Völkermord

In den letzten Jahren hat Washington großes Interesse daran gezeigt, die britische Presse zu beeinflussen. Die National Endowment for Democracy – ein weiterer inoffizieller Zweig der CIA – hat Millionen von Dollar für die Finanzierung einer Vielzahl von Medienunternehmen im Vereinigten Königreich ausgegeben. Die Schwesterorganisation der NED, USAID, ist der drittgrößte Geldgeber von BBC Media Action, dem gemeinnützigen Arm des Unternehmens, und spendet jährlich über 2 Millionen US-Dollar.

Die BBC selbst sah sich wiederholt Vorwürfen der Voreingenommenheit zugunsten Israels ausgesetzt, nicht nur von der Öffentlichkeit, sondern auch intern. Ihr Hauptsitz ist ein häufiger Start- oder Endpunkt für zahlreiche Pro-Palästina-Märsche, darunter eine bevorstehende nationale Kundgebung am 18. Januar in London. Im November unterzeichneten über 100 BBC-Mitarbeiter einen offenen Brief an den Generaldirektor des Unternehmens, Tim Davie, und die Vorstandsvorsitzende Deborah Turness. In dem Brief wird das Unternehmen dafür gerügt, dass es Israel durchweg „wohlwollend behandelt“, bei der Berichterstattung über den Krieg im Gazastreifen nicht einmal „grundlegende journalistische Grundsätze“ einhält und zur „systematischen Entmenschlichung der Palästinenser“ beiträgt.

Haddad stimmte zu, dass ein Großteil der Berichterstattung des Senders unterdurchschnittlich gewesen sei, und sagte gegenüber MintPress:

Die BBC ist natürlich, wie viele andere Institutionen auch, weit hinter ihrer Berichterstattung zurückgeblieben, was die Dokumentation dessen betrifft, was Israel in den letzten 14 Monaten und davor in einem dicht besiedelten Landstreifen, den wir als Gaza kennen, getan hat.

Zum Teil als Folge davon ist das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Sender auf ein Allzeittief gesunken. Im Juli 2023 gaben nur noch 38 % der Briten an, dass sie darauf vertrauten, dass die BBC die Wahrheit sagt – 20 Jahre zuvor waren es noch 81 %. Seit dem 7. Oktober werden ihre Vorurteile noch genauer unter die Lupe genommen.

Haddad zufolge werden die Handlungen Israels „immer schwerer zu ignorieren“. Offiziell liegt die Zahl der Todesopfer des israelischen Angriffs auf Gaza bei fast 50.000, obwohl glaubwürdige Schätzungen davon ausgehen, dass die tatsächliche Zahl um ein Vielfaches höher liegt. Internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen und Amnesty International haben den Angriff als „Völkermord“ bezeichnet.

Israel könnte seinen Angriff ohne die lebenswichtige militärische, logistische, wirtschaftliche und politische Unterstützung westlicher Mächte nicht aufrechterhalten. Daher ist es für Washington, London und die EU von entscheidender Bedeutung, dass die öffentliche Meinung nicht zu sehr zugunsten Palästinas umschwenkt, bis zu dem Punkt, an dem ein weit verbreiteter öffentlicher Aufstand eine Änderung der Politik erzwingt. Die BBC spielt daher mit ihrer zutiefst irreführenden und einseitigen Berichterstattung über die Ereignisse eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dass dies von oben nach unten von offenkundig pro-israelischen Redakteuren vorangetrieben wird, darunter einer mit einer Vergangenheit sowohl im Außenministerium als auch in der CIA, ist vielleicht nicht überraschend, aber dennoch nicht weniger schockierend.

Um es klar zu sagen: Dieser Artikel behauptet nicht, dass Berg oder irgendjemand bei der BBC ein Spitzel ist. Er wirft ihm auch kein spezifisches Fehlverhalten vor, das über den Beitrag zu einem deutlich voreingenommenen Netzwerk hinausgeht. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass es bezeichnend ist, dass die Person, die für die Berichterstattung aus dem Nahen Osten zuständig ist, Bilder und Briefe von Mossad-Kommandeuren und hohen israelischen Beamten an die Wand gehängt hat, als wären sie Rockstars und er ein jugendlicher Fan. Dass jemand wie er in der Hierarchie aufgestiegen ist, ist ein klarer Hinweis auf die Art von Kultur, die bei der BBC herrscht – eine Kultur, die Palästinenser systematisch dämonisiert und Zustimmung für einen Völkermord erzeugt hat.

Titelbild | Illustration von MintPress News

Alan MacLeod ist leitender Redakteur bei MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: „Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting“ und „Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent“ sowie eine Reihe von zahlreichen akademischen Artikeln. Er hat auch Beiträge für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams verfasst.

