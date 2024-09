https://consortiumnews.com/2024/09/04/ray-mcgovern-conditioning-americans-for-war-with-russia/?eType=EmailBlastContent&eId=d691449b-3e37-4526-a172-8e1e62ac9a85



RAY McGOVERN: Konditionierung der Amerikaner für einen Krieg mit Russland

Von Ray McGovern

Speziell für Consortium News

4. September 2024

Mit den heutigen neuen US-Maßnahmen gegen Moskau bleibt Russiagate wie ein Vampir, dem niemand einen hölzernen Pflock ins Herz treiben kann, um ihn dort zu halten.

Der russische Präsident Wladimir Putin in Moskau im August während einer Videokonferenz mit Regierungsmitgliedern. (Präsident von Russland)

Während die Trommeln über angebliche Bedrohungen aus Russland immer lauter schlagen, hat die Biden-Administration heute der entlarvten und in Ungnade gefallenen Desinformationskampagne Russiagate neues Leben eingehaucht.

Russiagate scheint eine zu gute Waffe für die Demokraten zu sein, um sie aufzugeben. Sein erstes Auftreten Anfang 2016 hat die Spannungen mit dem atomar bewaffneten Russland gefährlich erhöht. Aber inmitten der heutigen eskalierenden Krise in der Ukraine steigert eine Russiagate-Wiederholung die Gefahr rücksichtslos in wahnsinnige Höhen.

Hier ist, wie die New York Times berichtete es heute:

„Die Vereinigten Staaten kündigten am Mittwoch eine breit angelegte Anstrengung an, um gegen russische Beeinflussungskampagnen bei den Wahlen im Jahr 2024 vorzugehen, da sie versuchen, den Einsatz staatlicher Medien und Fake-News-Seiten durch den Kreml einzudämmen, um amerikanische Wähler zu beeinflussen.

Zu den Maßnahmen gehören Sanktionen, Anklagen und die Beschlagnahmung von Webdomains, die der Kreml nach Ansicht von US-Beamten zur Verbreitung von Propaganda und Desinformationen über die Ukraine nutzt, in die Russland vor mehr als zwei Jahren einmarschiert ist.

Generalstaatsanwalt Merrick B. Garland erläuterte die Maßnahmen des Justizministeriums. Dazu gehören die Anklageerhebung gegen zwei russische Mitarbeiter des staatlichen Senders RT, die über eine Firma in Tennessee Inhalte verbreiteten, und die Zerschlagung einer als Doppelgänger bekannten russischen Beeinflussungskampagne.

Das amerikanische Volk hat ein Recht darauf zu erfahren, wenn eine ausländische Macht politische Aktivitäten unternimmt oder versucht, den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen“, sagte Garland. …

Das Außenministerium hat eine Belohnung von 10 Millionen Dollar für Informationen über eine ausländische Einmischung in eine amerikanische Wahl ausgesetzt.“

Garland sagte aus: „Das Bestreben in diesem Fall ist es, den bevorzugten Ausgang der Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen. … Der Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes hat ausgesagt, dass sich die Präferenzen Russlands seit der letzten Wahl nicht geändert haben.“

CNNs „Breaking News“-Alarm grub gründlich widerlegte Mythen über „Russlands Aktivitäten im Jahr 2016 aus, darunter das Hacken des Demokratischen Nationalkomitees und das Durchsickern von Dokumenten mit dem Ziel, Hillary Clintons Präsidentschaftskampagne zu untergraben.“

Die Lüge, die nicht sterben wird

Die meisten Amerikaner (keine aufmerksamen Leser von Consortium News) werden dieses recycelte Gefasel von hochrangigen Beamten des Justizministeriums und des FBI glauben, deren Vorgänger dasselbe Spielchen betrieben haben.

Wie wir vor vier Wochen in „Verfall, Verkommenheit, Betrug im Journalismus“ feststellten, überlebt Russiagate dank der Medien des Establishments weiterhin „wie ein Science-Fiction-Monster, das Kugeln widersteht“. Und das, obwohl die 32 Millionen Dollar teure Robert-Mueller-Untersuchung keine Verschwörung zwischen Russland und der Trump-Kampagne aufgedeckt hat – ein Hauptbestandteil der Russiagate-Märchen.

Das andere Hauptargument, dass Russland die Computer des Demokratischen Nationalkomitees gehackt hat, wurde ebenfalls entkräftet, wie wir gleich noch sehen werden.

Den heutigen Maßnahmen der Regierung ging am vergangenen Samstag weiteres Russiagate-Gefasel eines Wiederholungstäters, Michael Isikoff (via Spy Talk), voraus. Dieses Mal ist Russiagate ein folgenschweres Gefasel, da es dazu beiträgt, die Kufen für einen Krieg zu schmieren.

Im Jahr 2017 schrieb Isikoff (mit David Corn) Russian Roulette: The Inside Story of Putin’s War on America and the Election of Donald Trump – „how American democracy was hacked by Moscow to help Trump“ (Amazon); eine „äußerst gründliche und fesselnde Darstellung“ (The New York Times).

Es war alles, wie die Briten sagen, Blödsinn! Tatsächlich musste Isikoff ein Jahr nach Erscheinen des „fesselnden“ Buches öffentlich zugeben, dass das „Steele-Dossier“ und das berüchtigte „Pinkel-Tape“ „wahrscheinlich falsch“ waren. Das gestand er in einem Interview am 15. Dezember 2018 (mit einem ahnungslosen – und etwas schockierten – Bewunderer).

[Siehe: Michael Isikoff schneidet seine Verluste beim „Russischen Roulette“]

Das Timing von Isikoffs Geständnis

Isikoff während der Collision Tech-Konferenz in Toronto im Juni 2023. (Vaughn Ridley/Collision via Sportsfile, Flickr, CC BY 2.0)

Ich habe mich gefragt, warum Isikoff sein Geständnis damals freiwillig abgelegt hat (ich hatte gedacht, das sei verfrüht). Vielleicht gibt es einen Hinweis in dem, was folgt:

Am 5. Dezember 2017 nahm der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses eine eidesstattliche Aussage von Shawn Henry entgegen, einem Spitzenbeamten der Cybersicherheitsfirma CrowdStrike, die vom FBI beauftragt wurde, die Computer des Demokratischen Nationalkomitees forensisch zu untersuchen.

Henry sagte aus, was wir erst Jahre später herausfanden, dass es keine technischen Beweise dafür gab, dass diese DNC-E-Mails, die für Frau Clinton so peinlich waren, als sie von WikiLeaks veröffentlicht wurden , gehackt worden waren, weder von Russland noch von jemand anderem.

Hat jemand, der in diese Aussage eingeweiht war, Isikoff einen Tipp gegeben, so dass er nur 10 Tage später präventiv ein „modifiziertes, begrenztes Hangout“ durchführen konnte?

Warten Sie! Sie wussten nichts von Henrys vereidigter Zeugenaussage? Hier ist der Grund dafür. Adam Schiff, der damalige Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, und die Medien des Establishments waren in der Lage, diese Aussage fast sieben Jahre lang vor allen geheim zu halten.

Die Demütigungen reißen nicht ab. Der CIA-Analyst, der den ersten Entwurf der trügerischen „Intelligence Community Assessment“ vom 6. Januar 2017 schrieb, die weit und breit verwendet wurde, um das russische Hacking des DNC und andere Angriffe zu „beweisen“, prahlt mit der Rolle, die er spielte.

Michael van Landingham ist inzwischen im Ruhestand und hat seine Geschichte dem Rolling Stone erzählt. Wir haben sie in unserem letzten Artikel seziert.

Der reuelose Isikoff hat noch vor ein paar Monaten in Jeff Steins SpyTalk die (inzwischen gründlich diskreditierte) Behauptung aufgestellt, Russland habe die DNC-E-Mails gehackt.

Zur Erinnerung: Diese E-Mails zeigten, dass Bernie Sanders aufgrund der Machenschaften des DNC und der Clinton-Kampagne so wenig Chancen hatte, der Kandidat der Demokratischen Partei für 2016 zu werden, wie der sprichwörtliche Schneeball in der Hölle.

Der Vampir

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mit US-Präsident Joe Biden in Kiew, 20. Februar 2023. (Weißes Haus/Adam Schultz)

Das „russische Hacking des DNC“ ist wie ein Vampir, dem niemand einen Holzpflock ins Herz treiben und ihn dort halten kann. Präsident Barack Obama wusste selbst, dass die Behauptung falsch war, und dennoch wies er 35 russische Diplomaten wegen Hacking und anderer angeblicher Einmischung in die Wahlen 2016 aus.

Ist Isikoffs neuester Beitrag in SpyTalk ein Vorbote für weitere russophobe Gehirnwäsche, während der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan und Außenminister Antony Blinken eine Antwort auf Russlands Vorherrschaft in der Ukraine vorbereiten?

In dem Artikel geht Isikoff mit dem gefährlichen Hirngespinst hausieren, dass Russland Europa über die Ukraine hinaus bedroht, während er gleichzeitig behauptet, Russland könne in der ukrainischen „Pattsituation“ nicht einmal gewinnen. Isikoff tut dies in einem Interview mit John Sullivan, einem ehemaligen US-Gesandten in Moskau, der gerade ein neues Buch über seine Zeit in der russischen Hauptstadt veröffentlicht hat.

Er sagt:

„’Hier geht es um russische Aggression‘, so Sullivan weiter. Sie richtet sich zufällig gegen die Ukraine, weshalb die Spitze des Speers in die Ukraine hineinragt, aber das wird nicht das Ende sein. Und ich ziehe die Analogien, viele Analogien in dem Buch, zum Zweiten Weltkrieg und dem Beginn des Krieges in den 1930er und späten 30er Jahren.’“

Die ehemalige Sprecherin von Präsident Donald Trump, Kellyanne Conway, prägte den Ausdruck „alternative Fakten“. Da Leute wie Isikoff und van Landingham wieder im Sattel sitzen – und Medien wie Spy Talk und Rolling Stone bereit sind, sie zu fördern -, ist mit ebenso vielen „alternativen Fakten“ von Eseln wie von Elefanten zu rechnen.

Es ist wichtig zu bedenken, dass die „alternativen Fakten“ über Russland angesichts der extrem hohen Spannungen zwischen Washington und Moskau weitaus gefährlicher sind.

– Joe Lauria hat zu dieser Geschichte beigetragen.

Ray McGovern arbeitet bei Tell the Word, einem Verlagszweig der ökumenischen Church of the Saviour in der Innenstadt von Washington. In seinen 27 Jahren als CIA-Analyst leitete er unter anderem die Abteilung für sowjetische Außenpolitik und führte die morgendlichen Briefings des President’s Daily Brief durch. Im Ruhestand war er Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium News wider.

Übersetzt mit Deepl.com

