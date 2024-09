Geld bei US-Wahlen: Pro-Israel-Geld korrumpiert das gesamte System von Dr. Mustafa Fetouri 

https://www.middleeastmonitor.com/20240905-money-in-us-elections-pro-israel-money-corrupting-the-entire-system/



Geld bei US-Wahlen: Pro-Israel-Geld korrumpiert das gesamte System

5. September 2024

Ein Wahlkampfbus wird am 27. August 2024 in Big Rapids, Michigan, geparkt. (Foto: JEFF KOWALSKY/AFP via Getty Images)

„Strengthening bipartisan support for the US-Israel relationship“ (Stärkung der überparteilichen Unterstützung für die Beziehungen zwischen den USA und Israel): So stellt sich das American-Israeli Affairs Public Committee (AIPCA) auf X, früher Twitter, vor und erweckt damit den Eindruck, dass es sich nur um eine einfache Gruppe von Lobbyisten unter Tausenden von anderen in einem Land handelt, in dem Lobbyarbeit für jede Sache legal, willkommen und gefördert ist. Diese unschuldige Behauptung vermittelt jedoch nicht die Wahrheit über die Rolle, die das AIPAC in der US-Innenpolitik spielt, und höchstwahrscheinlich ist niemand im AIPAC wirklich daran interessiert, die amerikanische Öffentlichkeit und sogar die Welt über diese Rolle und ihre Auswirkungen innerhalb der USA und darüber hinaus zu informieren.

Die AIPAC ist extrem einflussreich, wenn es um Außenpolitik geht, die in der Regel in der US-Innenpolitik kein Thema ist, mit einigen Ausnahmen hier und da, wenn die Außenpolitik im Mittelpunkt der amerikanischen Politik stand, wie zum Beispiel während des Vietnamkriegs. In diesem Wahljahr stand der israelische Völkermord im Mittelpunkt, dank progressiver Abgeordneter, die nicht verschweigen konnten, was die von den USA unterstützte israelische Armee tut.

Es gibt viele Gründe, die AIPAC zu einer ziemlich starken politischen Kraft machen. Die drei wichtigsten Gründe sind: AIPCA ist Teil einer größeren Pro-Israel-Lobby namens Christians United for Israel (CUFI); sie konzentriert sich auf eine Sache: die Unterstützung Israels, egal was passiert, und vor allem hat die Organisation Zugang zu riesigen Geldbeträgen, die sie ausgeben kann, besonders in einem Wahljahr wie diesem. Die Lobby weiß, wie und wo sie ihr Geld einsetzen kann, um zu bestimmen, wer Abgeordneter eines Bundesstaates, Gouverneur, Mitglied einer kleinen obskuren Gemeinde, Mitglied des Kongresses oder Präsident der USA wird. Die Lobby schreckt vor keinem politischen Rennen irgendwo in Amerika zurück, solange ein solcher politischer Wettbewerb in irgendeiner Weise mit Israel zu tun hat.

Darüber hinaus nutzt die AIPAC ihren Einfluss auf allen möglichen Schauplätzen und Plattformen, einschließlich der Medien, die in der Regel dazu beitragen, die öffentliche Meinung in den einzelnen Staaten bis hin zum Weißen Haus und dem Kongress zu beeinflussen. Die Medienberichterstattung bei Wahlen spielt eine entscheidende Rolle für Sieg oder Niederlage, und eine solche Berichterstattung erfordert natürlich Geld.

Da der Krieg in Gaza das wichtigste außenpolitische Thema bei den US-Wahlen 2024 ist, sowohl bei den Präsidentschafts- als auch bei den Kongresswahlen, stellt die AIPAC sicher, dass jede Person, die für den Kongress kandidiert oder eine Wiederwahl anstrebt, pro-israelisch sein muss oder zumindest den Apartheidstaat nicht in irgendeiner Weise kritisiert, indem sie „harte“ Worte wie „Apartheid“ verwendet.

In diesem Jahr hat die AIPAC 100 Millionen Dollar bereitgestellt, um den immer stärker werdenden Dissens sowohl in der republikanischen als auch in der demokratischen Partei zum Schweigen zu bringen, wobei sie sich besonders auf bekannte Demokraten konzentriert, die dazu neigen, die US-Politik und die uneingeschränkte Unterstützung der Regierung Biden für Israel zu kritisieren. Die Lobby hat bereits einige Siege errungen, allerdings zu einem hohen finanziellen Preis. Ende Juli letzten Jahres hat die AIPAC ihr zugewiesenes Budget bereits überschritten, was bedeutet, dass sie entschlossen und entschlossen ist, Geld einzusetzen, um potenzielle Kandidaten zu kaufen und gleichzeitig Andersdenkende auszuschalten.

Im vergangenen Juni gab die pro-israelische Lobby 15 Millionen Dollar aus, um Jamaal Bowman, einen demokratischen Kongressabgeordneten, der sich um die Nominierung seiner Partei zur Wiederwahl im 16. Die AIPAC und viele andere Gruppen, die hauptsächlich von republikanischen Großspendern finanziert werden, haben rund 28,3 Millionen Dollar ausgegeben, um Bowmans Rivalen George Latimer zum Sieg zu verhelfen. Bowman wurde bestraft, nicht weil die Wähler mit seiner Leistung unzufrieden waren, sondern weil er Israel des Völkermords im Gazastreifen beschuldigte – eine Tatsache, die kaum jemand bestreitet, außer Israel selbst, die US-Außenpolitiker und Bidens Weißes Haus, das er für seine vorbehaltlose Unterstützung Israels kritisierte, während es palästinensische Frauen, Kinder und ältere Menschen tötet.

Niemand, auch nicht seine schärfsten Kritiker, die AIPAC, haben Herrn Bowman vorgeworfen, gegen die Interessen seines Landes zu arbeiten oder dessen Stellung auf der Weltbühne zu beeinträchtigen. Sie wollten ihn nur deshalb absetzen, weil er sich gegen den israelischen Völkermord ausgesprochen hat, der seit zehn Monaten im Gazastreifen stattfindet und bei dem fast 41.000 Zivilisten getötet und über 94.000 verletzt wurden, die meisten davon Frauen und Kinder, Tendenz steigend. Die Kongressakte von Herrn Bowman zeigt, dass er ein patriotischer US-Bürger ist, der die Interessen und das Ansehen seines Landes bei anderen Nationen sehr ernst nimmt.

Im Bundesstaat Missouri finanzierte die AIPAC fast vollständig Wesley Bell, um die Kongressabgeordnete Cori Bush zu besiegen, die sich um die Nominierung zur Wiederwahl durch die Demokratische Partei bemühte. Erneut geriet Frau Bush ins Fadenkreuz der AIPAC, weil sie die Wahrheit über Israel sagte und darüber, wie Washingtons Hilfe für Tel Aviv den Interessen der USA schadet und den Massenmord und den Hungertod, den Israel in Gaza begeht, vertuscht. Im November letzten Jahres erklärte sie ihre Position damit, dass das Aussprechen der Wahrheit den Menschen hilft, „das Problem an der Wurzel zu packen“ – das Problem ist hier die blinde US-Unterstützung für Israel, die den USA selbst schadet.

Der Fokus der AIPAC richtet sich in erster Linie auf alle progressiven Kongressmitglieder, die eine Wiederwahl anstreben, mit besonderem Augenmerk auf alle Mitglieder der „Squad“ – einer Gruppe von US-Gesetzgebern, die dafür bekannt sind, für eine progressive Agenda zu kämpfen, zu der auch die Mitglieder des Repräsentantenhauses, Rashida Tlaib aus Michigan, Alexandria Ocasio-Cortez aus New York und Ilhan Omar aus Minnesota, gehören. Diese Gruppe von Gesetzgebern konzentriert sich auf basisdemokratische Themen, steht aber der US-Außenpolitik und ihrer Unterstützung für Israel sehr kritisch gegenüber. Sie fordern einen Waffenstillstand und Rechenschaft für Israels Vorgehen in der palästinensischen Enklave.

Die Squad ist ein neues Phänomen in der US-Politik, das es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Alle Mitglieder stammen aus bescheidenen Verhältnissen und setzen sich für gemeinsame Anliegen wie die Gleichstellung der Geschlechter, Menschenrechte und die Bekämpfung sozialer Diskriminierung ein. Der israelische Krieg in Gaza und die mitschuldige Haltung der Biden-Administration und ihre eindeutige Unterstützung Israels zwangen die Gruppe jedoch dazu, Stellung zu beziehen, nicht nur, weil einige der Squad-Mitglieder pro-palästinensisch sind – was im Allgemeinen nicht der Fall ist -, sondern vor allem, weil der Völkermord in Gaza gegen alles gerichtet ist, wofür sie steht. Sie konnten einfach nicht tatenlos zusehen, wie US-Gelder Israel dabei helfen, seine Verbrechen fortzusetzen.

Aber die AIPAC weiß auch, wo sie ihr Geld ausgeben kann. Obwohl Abgeordnete wie Tlaib, Ocasio-Cortez und Omar immer im Visier der Lobby stehen, wird in diesem Jahr nicht viel getan, um sie mit Geld abzusetzen. Alle Kadermitglieder haben ihre Vorwahlen bereits mit großen Mehrheiten in ihren jeweiligen Wahlkreisen gewonnen. In solchen Fällen glaubt die AIPAC, dass es aussichtslos ist, gegen diese Personen zu kämpfen, da sie sehr beliebt sind. Dasselbe geschah mit dem republikanischen Abgeordneten Thomas Massie aus Kentuckys 4. Er gewann die Vorwahlen im vergangenen Mai, obwohl AIPAC schätzungsweise 400.000 Dollar für seine Niederlage ausgegeben hatte. Massie hat sich kritisch über die US-Finanzierung Israels und anderer Länder geäußert.

Es liegt auf der Hand, dass Lobbygruppen wie die AIPAC und andere, denen es nur um die Unterstützung Israels durch die USA geht, das US-System von innen heraus gefährden, indem sie die Unterstützung Israels, auch wenn sie den Interessen der USA schadet, zu einer Voraussetzung für jeden machen, der bei Wahlen auf irgendeiner Ebene antreten will. Eine der unbeabsichtigten Folgen davon ist jedoch, dass die Außenpolitik bei Wahlen auf Bundes- und Landesebene immer mehr zu einem innenpolitischen Thema wird, wie es beim Krieg gegen Gaza der Fall war.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

Übersetzt mit Deepl.com

