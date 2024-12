https://consortiumnews.com/2024/12/02/ray-mcgovern-neocons-try-again-in-syria/?eType=EmailBlastContent&eId=325b83e1-dc03-4419-9503-4939513588e5



RAY McGOVERN: Neocons versuchen es erneut in Syrien

2. Dezember 2024

Die Ereignisse während der Obama-Regierung deuten wahrscheinlich darauf hin, wie die Dinge wieder laufen werden, wenn der Angriff auf die syrischen Streitkräfte länger als ein paar Wochen andauert.

US-Außenminister John Kerry und der russische Außenminister Sergej Lawrow in der letzten Verhandlungssitzung in Genf über ein Abkommen zur Beseitigung der syrischen Chemiewaffen, 14. September 2013. (State Department, Wikimedia Commons, Public domain)

Einen Tag, nachdem Israel letzte Woche einem Waffenstillstand im Libanon zugestimmt hat, ist der seit langem ruhende Krieg in Syrien wieder aufgeflammt, als dschihadistische Kräfte die Stadt Aleppo einnahmen und in ihrem Bestreben, die syrische Regierung zu stürzen, praktisch ungehindert vorrückten, bis sie schließlich auf den Widerstand der syrischen Armee stießen, die von Russland unterstützt wird. Dies ist die letzte Chance für die Neokonservativen in den Vereinigten Staaten, den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu stürzen, bevor Donald Trump, der versucht hat, die US-Truppen aus Syrien abzuziehen, in 49 Tagen wieder das Präsidentenamt übernimmt.

Von Ray McGovern

Speziell für Consortium News

Aufder Liste der Neokonservativen, wie man die Welt für Israel sicherer machen könnte, stand der Iran ursprünglich an erster Stelle. „Echte Männer gehen nach Teheran!“, war die muskulöse Prahlerei. Doch Premierminister Ariel Sharon ließ sich dazu überreden, einem weniger ehrgeizigen Plan zuzustimmen – zuerst den Irak zu „erledigen“ und den „bösen Diktator“ in Bagdad zu beseitigen.

Da sich die Invasoren/Besatzer im Irak festgefahren hatten, erschien es sinnvoller, als nächstes Syrien zu „erledigen“. Mit Hilfe „befreundeter Dienste“ inszenierten die Neokonservativen Ende August 2013 einen Chemieanschlag unter falscher Flagge außerhalb von Damaskus und schoben die Schuld auf Präsident Bashar al-Assad, von dem US-Präsident Barack Obama zuvor gesagt hatte, er müsse „gehen“.

Obama hatte einen solchen chemischen Angriff als rote Linie bezeichnet, sich aber, mirabile dictu, dafür entschieden, die US-Verfassung zu ehren, indem er zuerst den Kongress fragte. Noch schlimmer für die Neocons war, dass der russische Präsident Wladimir Putin in den ersten Septembertagen Obamas Kastanien aus dem Feuer holte, indem er Syrien überredete, seine chemischen Waffen unter Aufsicht der Vereinten Nationen zu vernichten.

Später gab Obama zu, dass praktisch alle seine Berater gewollt hatten, dass er Tomahawk-Marschflugkörper nach Syrien befiehlt.

Mürrisch bei CNN

Die HMS Diamond eskortiert das Handelsschiff Ark Futura während des Entsorgungsprozesses der syrischen Chemiewaffenbestände, 1. Juli 2014. (MOD, Wikimedia Commons, OGL)

Ich hatte das Glück, die wütende Reaktion einiger der wichtigsten amerikanischen Unterstützer Israels am 9. September 2013 aus nächster Nähe zu beobachten, als die von Russland vermittelte Vereinbarung über die Vernichtung der syrischen Chemiewaffen bekannt gegeben wurde.

Nachdem ich in Washington ein Interview für CNN International gegeben hatte, öffnete ich die Studiotür und stieß fast einen kleinen Mann namens Paul Wolfowitz um, den ehemaligen Unterstaatssekretär für Verteidigung von Präsident George W. Bush, der 2002-2003 an der Ausarbeitung der betrügerischen Argumente für die Invasion des Irak mitgearbeitet hatte.

Und neben ihm stand der ehemalige Senator Joe Lieberman, ein Neokonservativer aus Connecticut, der ein führender Befürworter des Irakkriegs und so ziemlich jedes anderen potenziellen Krieges im Nahen Osten war.

Zuvor hatte Anderson Cooper im Fernsehen Ari Fleischer, den ehemaligen Sprecher von Bush, und David Gergen, den langjährigen PR-Guru des Weißen Hauses, um Rat gebeten.

Fleischer und Gergen waren abwechselnd geradezu wütend über die russische Initiative, dem Frieden eine Chance zu geben, und untröstlich darüber, dass die Aussicht auf ein militärisches Engagement der USA in Syrien verschwunden ist, wo wir doch so nahe dran waren.

Im Fernsehen und in dem großen Saal herrschte eine düstere Atmosphäre. Ich befand mich auf einer Totenwache mit düster gekleideten Menschen (diesmal keine grellen pastellfarbenen Krawatten), die um einen kürzlich beendeten Krieg trauerten.

In seinem eigenen Interview äußerte Lieberman die Hoffnung – gegen die Hoffnung -, dass Obama noch immer Truppen in den Krieg schicken würde, ohne dass der Kongress dies genehmigt hätte. Ich dachte mir, wow, da ist ein Mann, der 24 Jahre lang Senator und fast unser Vizepräsident war, und er erinnert sich nicht daran, dass die Gründer dem Kongress in Artikel 1, Abschnitt 8 der Verfassung die alleinige Befugnis zur Kriegserklärung gegeben haben.

Der Abend des 9. Septembers war ein schlechter Tag für mehr Krieg und für Experten, die gerne Witze darüber machen, „dem Krieg eine Chance zu geben“.

Menendez: „Ich habe fast gekotzt

Senator Robert Menendez, Vorsitzender des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen, im Jahr 2013. (Weltwirtschaftsforum, Benedikt von Loebell, CC BY-NC-SA 2.0)

Eine weitere Demütigung mussten die Neokonservativen drei Tage später hinnehmen, als die New York Times einen Meinungsartikel von Putin veröffentlichte, in dem er von einem wachsenden Vertrauen zwischen Russland und den USA sowie zwischen Obama und ihm selbst sprach und vor der Vorstellung warnte, dass einige Länder „außergewöhnlich“ seien.

Senator Bob Menendez (D-NJ), damals Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats und ein Liebling Israels, sprach für viele Insider in Washington, als er sagte: „Ich war beim Abendessen und wollte mich fast übergeben.“

Menendez hatte gerade eine Resolution zusammengeschustert und mit 10 zu 7 Stimmen durch seinen Ausschuss gebracht, die den Präsidenten ermächtigte, Syrien mit ausreichender Gewalt anzugreifen, um Assads Militär zu schwächen. Jetzt wurde die Resolution auf Obamas Wunsch hin auf Eis gelegt.

Cui bono?

Es war klar, dass die verschiedenen Gruppen, die versuchen, al-Assad zu stürzen, einen großen Anreiz hatten, die USA stärker in diese Bemühungen einzubinden. Es war auch klar, dass die Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu ein ebenso starkes Interesse daran hatte, Washington stärker in einen weiteren Krieg in der Region zu verwickeln – damals wie heute.

Die aus Jerusalem stammendeNYT-Reporterin Judi Rudoren schrieb am 6. September 2013 den Leitartikel, in dem sie die israelischen Beweggründe auf ungewöhnlich offene Weise ansprach. In ihrem Artikel „Israel Backs Limited Strike Against Syria“ (Israel unterstützt begrenzten Schlag gegen Syrien) stellt sie fest, dass die Israelis im Stillen argumentiert haben, dass das beste Ergebnis für Syriens damals zweieinhalb Jahre alten Bürgerkrieg, zumindest im Moment, kein Ergebnis sei.

Rudoren schrieb:

„Für Jerusalem scheint der Status quo, so schrecklich er aus humanitärer Sicht auch sein mag, entweder einem Sieg der Regierung Assad und seiner iranischen Unterstützer oder einem Erstarken der Rebellengruppen, die zunehmend von sunnitischen Dschihadisten dominiert werden, vorzuziehen.

Das ist wie bei einem Endspiel, bei dem beide Mannschaften verlieren müssen, aber zumindest keine gewinnen darf. Wir geben uns mit einem Unentschieden zufrieden“, sagte Alon Pinkas, ein ehemaliger israelischer Generalkonsul in New York. Lasst sie beide bluten, verbluten: Das ist der strategische Gedanke hier. Solange das so ist, gibt es keine wirkliche Bedrohung aus Syrien.“

US bewaffnet ‚gemäßigte Rebellen‘

Anstelle von Tomahawks genehmigte Obama verdeckte Maßnahmen zum Sturz Assads (oder zwinkerte ihnen zu). Das hat nicht besonders gut funktioniert. Eine Investition von 500 Millionen Dollar in die Ausbildung und Bewaffnung „gemäßigter Rebellen“ brachte nur „vier oder fünf, die noch im Kampf sind“, wie der damalige CENTCOM-Kommandeur, General Lloyd Austin, am 17. September 2015 vor dem Kongress erklärte.

Ende September 2015 teilte Putin Obama bei der UNO mit, dass Russland seine Streitkräfte nach Syrien schickt; die beiden vereinbarten, dass US-Außenminister John Kerry und der russische Außenminister Sergej Lawrow einen Beitrag zu einem Waffenstillstand in Syrien ausarbeiten sollten; sie arbeiteten 11 Monate lang hart daran.

Schließlich wurde ein Waffenstillstandsabkommen erzielt, das von Obama und Putin persönlich gebilligt wurde. Die folgende Liste von Ereignissen, die im Herbst 2015 begannen, ist aufschlussreich, wenn man bedenkt, wie der wiederaufgelebte Konflikt ablaufen könnte (wahrscheinlich ohne die amerikanisch-russischen Gespräche), falls der laufende Angriff der Dschihadisten auf die syrischen Streitkräfte länger als ein paar Wochen andauert.

Ist die Chronologie von 2015 ein Vorbote für 2025?

Vertreter Russlands und der USA treffen sich, um die Lage in Syrien zu besprechen, 28. September 2015. (Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

28. September 2015: Putin teilt Obama in der UNO mit, dass Russland mit Luftangriffen in Syrien beginnen wird; er lädt Obama ein, sich der russischen Luftkampagne gegen ISIS anzuschließen; Obama lehnt ab, fordert aber Kerry auf, sich mit Lawrow zu treffen, um die amerikanischen und russischen Flüge über Syrien zu „entflechten“, und sich dann intensiv für eine Abschwächung der Feindseligkeiten und eine politische Lösung in Syrien einzusetzen – was zu einem Verhandlungsmarathon führt.

30. September 2015: Russland beginnt mit Luftangriffen sowohl gegen ISIS als auch zur Unterstützung der syrischen Streitkräfte gegen Rebellen in Syrien.

1. Okt. 2015 bis 9. Sept. 2016: Kerry und Lawrow bemühen sich intensiv um einen Waffenstillstand und eine Art politische Lösung. Schließlich wird am 9. September 2016 ein begrenzter Waffenstillstand unterzeichnet – mit dem ausdrücklichen Segen sowohl von Obama als auch von Putin.

März 2016: Russische Sappeure räumen befreite Gebiete in Palmyra, Syrien, die von den Dschihadisten des Islamischen Staates vermint worden waren. (Mil.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

12. September 2016: Der begrenzte Waffenstillstand tritt in Kraft; er sieht unter anderem vor, die „gemäßigten“ Aufständischen von den, nun ja, „gemäßigten“ Aufständischen zu trennen. Kerry hatte zuvor behauptet, er habe „raffinierte“ Möglichkeiten, die Trennung zu vollziehen, aber das geschah nicht; zu den Bestimmungen gehörte auch ein sicherer Zugang für Hilfsgüter für Aleppo.

Sept. 17, 2016: Die US-Luftwaffe bombardiert Stellungen der syrischen Armee und tötet dabei zwischen 64 und 84 Soldaten der syrischen Armee, etwa 100 weitere werden verwundet – Beweis genug, um die Russen davon zu überzeugen, dass ein abtrünniges Pentagon die Absicht hatte, den Waffenstillstand und eine sinnvolle Zusammenarbeit mit Russland zu untergraben, und sich frei fühlte, dies zu tun und dann einfach zu sagen: OOPS, OHNE dass jemand zur Rechenschaft gezogen wird!

Sept. 26, 2016: Der russische Außenminister Lawrow sagte:

„Mein guter Freund John Kerry … steht unter heftiger Kritik der US-Militärmaschine. Obwohl er wie immer versichert hat, dass der Oberbefehlshaber der USA, Präsident Barack Obama, ihn bei seinen Kontakten mit Russland unterstützt (er bestätigte dies bei seinem Treffen mit Präsident Wladimir Putin), hört das Militär offenbar nicht wirklich auf den Oberbefehlshaber.“

Lawrow ging über bloße Rhetorik hinaus. Er kritisierte insbesondere den Vorsitzenden der Generalstabschefs, Joseph Dunford, dafür, dass er dem Kongress gesagt habe, er sei gegen den Austausch von Geheimdienstinformationen mit Russland, „nachdem die auf direkten Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des US-Präsidenten Barack Obama geschlossenen Vereinbarungen den Austausch von Geheimdienstinformationen vorsahen. … Es ist schwierig, mit solchen Partnern einen Beitrag zu leisten. …“

Sept. 29, 2016: KERRY’S HUBRIS-TINGED FRUSTRATION: Offenbar hatten die stellvertretende Außenministerin für europäische und eurasische Angelegenheiten Victoria Nuland, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Samantha Power, die Nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice, der israelische Premierminister Netanjahu und andere Kerry gesagt, es sei einfach, die Dinge im Nahen Osten „anzugleichen“.

Und so begann Kerry seine Ausführungen bei einem offenen Forum, das von der Zeitschrift The Atlantic und dem Aspen Institute am 29. September 2016 veranstaltet wurde, mit diesen Worten. (Ich war dabei und konnte es kaum glauben; es gab mir zu denken, dass einige dieser Wichtigtuer tatsächlich an ihre eigene Rhetorik glauben, „unentbehrlich“ zu sein.) Kerry sagte:

„Syrien ist so kompliziert wie nichts anderes, was ich in meinem öffentlichen Leben je getan habe, weil dort wahrscheinlich sechs Kriege gleichzeitig geführt werden: Kurden gegen Kurden, Kurden gegen die Türkei, Saudi-Arabien, Iran, Sunniten, Schiiten, alle gegen ISIS, Menschen gegen Assad, Al-Nusra… das ist ein Gemisch aus Sekten- und Bürgerkrieg und strategischen und Stellvertreterkriegen, so dass es sehr schwierig ist, die Kräfte zu bündeln.“

Letztendlich haben die syrischen, russischen und Hisbollah-Kräfte die Dschihadisten zurückgeschlagen und Aleppo und andere Teile des Landes trotz des Widerstands der USA befreit und werden nun erneut aufgefordert, dasselbe zu tun.

Ray McGovern arbeitet bei Tell the Word, einem Verlag der ökumenischen Church of the Saviour in der Innenstadt von Washington. Während seiner 27-jährigen Tätigkeit als CIA-Analyst leitete er unter anderem die Abteilung für sowjetische Außenpolitik und führte die morgendlichen Briefings des President’s Daily Brief durch. Im Ruhestand war er Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten können, müssen aber nicht mit denen von Consortium News übereinstimmen.

Tags: Anderson Cooper David Gergen Joseph Dunford Neocons Paul Wolfowitz Präsident Barack Obama Präsident Bashar al-Assad Präsident George W. Bush Premierminister Ariel Sharon Ray McGovern Russischer Außenminister Sergei Lavrov Sen. Joe Lieberman US-Außenminister John Kerry

