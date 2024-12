https://www.wsws.org/en/articles/2024/12/03/6b3e-d03.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Deutschlands Kriegskanzler Scholz besucht Kiew

Von Johannes Stern

3. Dezember 2024

Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass Olaf Scholz nicht der „besonnene Friedenskanzler“ ist, als der er sich im Wahlkampf ausgegeben hat, dann hat ihn sein Überraschungsbesuch in Kiew am Montagmorgen geliefert. Scholz kam mit dem Nachtzug in Kiew an und versprach dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weitere Waffenlieferungen und ein stärkeres Engagement im Krieg gegen Russland.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky (rechts) und Bundeskanzler Olaf Scholz schauen sich während Scholz‘ Besuch in Kiew, Ukraine, am Montag, 2. Dezember 2024, Drohnen an. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Bei seiner Ankunft erklärte Scholz: „Seit mehr als 1.000 Tagen verteidigt sich die Ukraine heldenhaft gegen den gnadenlosen russischen Angriffskrieg.“ Mit diesen Worten sicherte Scholz die Solidarität Deutschlands zu und rühmte sich, dass Deutschland der „stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa“ bleiben werde. Dann kündigte er weitere 650 Millionen Euro (682 Millionen Dollar) für Rüstungsgüter an, die im Dezember geliefert werden sollen.

Nach Angaben von Scholz hat die deutsche Regierung der Ukraine Militärhilfe im Wert von 28 Milliarden Euro (29 Milliarden Euro) zur Verfügung gestellt oder zugesagt – eine überwältigende Summe, die 106 Kampfpanzer Leopard 1 und 2, 140 Schützenpanzer Marder und Hunderte weiterer Panzer und gepanzerter Fahrzeuge sowie Haubitzen, Flugabwehrsysteme und große Mengen an Munition und Ausrüstung umfasst.

Die immer länger werdende Liste der militärischen Unterstützungsleistungen für die Ukraine gibt einen Überblick über weitere Rüstungsgüter, die Berlin sofort liefern will: 47 Kampfpanzer Leopard 1, 15 Gepard-Flugabwehrkanonen, 9 Bergepanzer, 15 Luftabwehrsysteme IRIS-T, 4.000 bewaffnete Drohnen, 876 Aufklärungsdrohnen, 6 Mehrzweckhubschrauber Sea King Mk41 mit Ersatzteilen und zahlreiches weiteres Kriegsgerät.

Der Besuch von Scholz und die deutschen Waffenlieferungen sind Teil einer koordinierten imperialistischen Offensive zur Eskalation des Krieges gegen Russland, die die Welt näher an die nukleare Katastrophe bringt. Am Sonntag kündigte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, an, dass die scheidende Biden-Administration in den 50 Tagen vor Trumps Amtsantritt „massive Waffenlieferungen“ plane, um „die Position [der Ukraine] auf dem Schlachtfeld zu stärken“.

Die europäischen Mächte nutzen die Wiederwahl von Donald Trump und die Ungewissheit, ob er die US-Militärhilfe für die Ukraine kürzen wird, um den Krieg für ihre eigenen imperialistischen Interessen zu verschärfen. Nach der Entscheidung, der Ukraine zu erlauben, russisches Territorium mit westlichen Marschflugkörpern anzugreifen, laufen die Vorbereitungen für eine noch größere Eskalation.

Es muss Alarm geschlagen werden! Politiker und Medien sprechen jetzt offen von einem Krieg mit Russland, einschließlich des möglichen Einsatzes von Atomwaffen. Einem Bericht der New York Times vom 21. November zufolge erörtert die Regierung Biden, der Ukraine den Einsatz von Atomwaffen zu gestatten.

Mehrere Regierungsbeamte deuteten sogar an, dass Biden der Ukraine wieder den Besitz von Atomwaffen erlauben könnte, wie es vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion der Fall war“, so die Times. Die Times fügte hinzu: „Das wäre eine sofortige und enorme Abschreckung, aber auch kompliziert und hätte schwerwiegende Folgen.“

Eine Schlagzeile im britischen Guardian lautete am Wochenende: „Würden Sie 72 Stunden überleben? Deutschland und die nordischen Länder bereiten ihre Bürger auf einen möglichen Krieg vor.“ Die Zeitung berichtet: „Apps und Broschüren geben Ratschläge, wie man einen Bunker baut, Lebensmittelvorräte anlegt und ohne Strom lebt, falls das Schlimmste passiert.“

Weiter heißt es:

Deutschland entwickelt eine App, die im Falle eines Angriffs hilft, den nächstgelegenen Bunker ausfindig zu machen. Schweden verteilt eine 32-seitige Broschüre mit dem Titel If Crisis or War Comes. Eine halbe Million Finnen haben bereits einen Leitfaden für die Notfallvorsorge heruntergeladen.

Auch wenn die Aussicht auf einen umfassenderen Konflikt in Europa für viele in weiter Ferne zu liegen scheint, nehmen zumindest einige Länder das Thema ernst – und ergreifen, wie es der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius ausdrückt, Maßnahmen, um die Bevölkerung kriegstüchtig zu machen: kriegsfähig.

Niemand sollte sich Illusionen darüber machen, was das bedeutet. Die herrschenden Eliten planen nichts weniger als die totale Militarisierung Europas. Dazu gehören die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die Stationierung von Kampftruppen in der Ukraine, eine massive Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf Kosten von Löhnen und Sozialprogrammen sowie die Errichtung einer Kriegswirtschaft und faschistischer Polizeistaatsregime zur Unterdrückung des Volkswiderstands.

Die World Socialist Web Site beschreibt Trumps Präsidentschaft als „eine gewaltsame Neuausrichtung des amerikanischen politischen Überbaus, die den realen sozialen Verhältnissen in den Vereinigten Staaten entspricht.“ Die herrschende Klasse stützt sich auf den Faschisten Trump, um die Politik der sozialen Konterrevolution und des Weltkriegs voranzutreiben, die den Interessen der großen Mehrheit diametral entgegengesetzt ist.

Die gleichen Prozesse sind in Europa am Werk. In Deutschland werden die Parlamentswahlen von der herrschenden Klasse genutzt, um den Weg für eine rechtsextreme Regierung zu ebnen, die in der Lage ist, die Interessen des deutschen Kapitalismus und Imperialismus sowohl im Inland als auch im Ausland brutal durchzusetzen.

Schon in der Anfangsphase des Wahlkampfes überbieten sich Politiker und Medien in einer Kriegshetze mit Forderungen nach einem aggressiveren Kriegskurs und massiven Kürzungen zu dessen Finanzierung. Der CDU-Kandidat Friedrich Merz und der Grünen-Kandidat Robert Habeck haben beide versprochen, die Ukraine im Falle ihrer Wahl mit Taurus-Marschflugkörpern auszustatten – Raketen, die eine größere Reichweite haben als ihre US-amerikanischen und britisch-französischen Pendants und Moskau direkt treffen können.

Während Scholz die Lieferung von Taurus-Raketen bisher abgelehnt hat, brüstet er sich ständig damit, der Rektor der Zeitenwende zu sein und die Ukraine bis an die Zähne zu bewaffnen. Gemeinsam mit Verteidigungsminister Pistorius treibt Scholz die Aufrüstungsprojekte voran, darunter U-Boote, Kriegsschiffe und die Modernisierung der Taurus-Raketen. Das zeigt, dass die Sozialdemokraten in die gleiche Richtung gehen wie die anderen Parteien.

Genau wie am Vorabend des Zweiten Weltkriegs treiben mächtige objektive Kräfte die herrschende Klasse in Richtung Krieg und Faschismus. Der sich abzeichnende Dritte Weltkrieg – von der Offensive gegen Russland über den andauernden Völkermord in Gaza bis hin zur Ausweitung auf den gesamten Nahen Osten – ist kein „Verteidigungskrieg“ für Freiheit und Demokratie, sondern ein Verdrängungskonflikt für die imperialistische Neuaufteilung der Welt.

Die deutsche Bundesagentur für Außenwirtschaft, GTAI, räumte Anfang 2023 offen ein, dass „der Krieg in der Ukraine auch ein Kampf um Rohstoffe ist“. Das Land verfüge über „große Eisen-, Titan- und Lithiumvorkommen, die jetzt teilweise von Russland kontrolliert werden“, hieß es. Und natürlich gibt es in Russland selbst noch größere Reichtümer an kritischen Mineralien, Öl und Gas, die sich die europäischen Mächte und vor allem Berlin sichern wollen.

Die herrschende Klasse lässt ihre imperialistische Politik aus dem 20. Jahrhundert wieder aufleben. Im Ersten Weltkrieg strebte Deutschland die Errichtung eines ukrainischen Vasallenstaates unter dem Reich an. Diese Politik wurde von Hitler im Zweiten Weltkrieg ausgeweitet, wobei die Unterwerfung der Ukraine einen Eckpfeiler des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion bildete. Heute kollaboriert Berlin ganz offen mit den Erben der ukrainischen Nazi-Kollaborateure. Bezeichnenderweise ist auf einem Bild, das Scholz von sich und Zelensky auf X veröffentlichte, in der rechten unteren Ecke das Abzeichen des faschistischen Asow-Bataillons zu sehen.

Ein weiterer Faktor, der die Eskalation des Krieges durch die deutsche und europäische Bourgeoisie vorantreibt, ist die Verschärfung des Klassenkampfes. Am Freitag traten die Arbeiter in Italien in einen eintägigen Generalstreik. Wenige Tage zuvor fand in Griechenland ein Generalstreik statt. Dies sind Vorboten heftiger Klassenkämpfe, die die Gewerkschaften verzweifelt zu kontrollieren versuchen. In Deutschland protestierten am Montag Zehntausende von Volkswagen-Arbeitern mit Streiks gegen Massenentlassungen und Werksschließungen, die von den Gewerkschaften ausgearbeitet werden. Auch in anderen großen Automobilkonzernen und -industrien regt sich ähnlicher Widerstand.

Für die herrschende Klasse ist Krieg immer auch ein Mittel, um Klassenspannungen nach außen zu lenken und jeglichen inneren Widerstand zu kriminalisieren und gewaltsam zu unterdrücken. Die Situation ist extrem gefährlich, aber die jetzt stattfindenden Entwicklungen werden zu einer enormen Explosion des Klassenkampfes führen.

„Die entscheidende Frage ist, diese Bewegung mit einer revolutionären Führung und einer sozialistischen Perspektive auszustatten“, erklärte die Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) in ihrer Wahlaussage. „Nur wenn die Massen selbständig in das politische Geschehen eingreifen, die großen Banken und Konzerne enteignen und unter demokratische Kontrolle stellen, können Krieg und soziale Katastrophe gestoppt werden.“

