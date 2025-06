https://consortiumnews.com/2025/06/04/ray-mcgovern-putin-would-not-rise-to-the-bait/?eType=EmailBlastContent&eId=e476f6bb-7c68-4e73-9266-e08d539652a6



RAY McGOVERN: Putin würde nicht auf den Köder hereinfallen

4. Juni 2025

Der Imageschaden für die russischen Sicherheitsdienste wird irgendwann verheilen, während die kunstvolle Zerstörung einer Handvoll Bomber – wie frühere hochkarätige, aber fehlgeleitete Operationen – keinerlei Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine haben wird.

Die TU-160, einer der von der Ukraine beschädigten russischen strategischen Bomber, hier über Moskau am Tag des Sieges 2014. (Alex Beltyukov/Wikimedia Commons)

Von Ray McGovern

Speziell für Consortium News

Ukraine hat am Sonntag Drohnenangriffe auf Luftwaffenstützpunkte tief in Russland durchgeführt, um Russland dazu zu provozieren, die für den nächsten Tag in Istanbul geplanten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine abzusagen.

Wolodymyr Selenskyj und seine europäischen Strippenzieher haben möglicherweise auch gedacht, sie könnten Wladimir Putin zu einer Eskalation der Angriffe auf die Ukraine provozieren, sodass die USA sich nicht mehr aus der Ukraine zurückziehen könnten, ohne feige zu wirken.

Die PR-Vorteile der Zerstörung russischer Flugzeuge weit entfernt von der Ukraine waren Teil der Kalkulation Kiews. Es war eine große Blamage und ein taktischer Sieg in einem kurzlebigen, engen Sinne.

Aber die Schmach, die den russischen Sicherheitsdiensten zugefügt wurde, wird irgendwann verheilen. Vor allem aber wird die kunstvolle Zerstörung einer Handvoll Bomber – wie frühere hochkarätige, aber fehlgeleitete Operationen – keinerlei Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine haben.

Einmal Diplomatie

Der russische Außenminister Sergej Lawrow rief US-Außenminister Marco Rubio unmittelbar nach den Drohnenangriffen auf die russischen Luftwaffenstützpunkte und der Sabotage/Zerstörung von zwei Eisenbahnbrücken in Russland am selben Tag an.

In der russischen Stellungnahme hieß es, Rubio habe „sein aufrichtiges Beileid für die zivilen Opfer der Explosionen in der Eisenbahninfrastruktur in den russischen Regionen Brjansk und Kursk“ zum Ausdruck gebracht. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Lawrow nicht mit gezückten Waffen gekommen ist, um Vorwürfe zu machen.

Es scheint sicher, dass Lawrow Rubio gefragt hat, ob er im Voraus von den Drohnenangriffen wusste. Und was wusste Präsident Trump?

Meiner Meinung nach ist es denkbar, dass keiner von beiden vorher davon wusste. Als die Drohnenoperation geplant wurde, waren die Genies, die für Joe Biden arbeiten, für solche Dinge zuständig – diejenigen, die die Nord Stream-Pipelines zerstört haben.

Höchstwahrscheinlich wurden die USA auf dem Laufenden gehalten, aber die Operation selbst trägt die Handschrift der Sabotageakte, die die Briten so gerne durchführen – mit einer besonderen Vorliebe für Brücken.

Das haben sie im Zweiten Weltkrieg bekanntlich getan, und sie sind ziemlich gut darin. Damals wie heute hatten solche Sabotageakte kaum Auswirkungen auf den Krieg – sie stärkten lediglich vorübergehend ihre sprichwörtliche Oberlippe.

Die Gespräche gingen weiter und werden fortgesetzt

Putin und Donald Trump wollten, dass die Verhandlungen in Istanbul fortgesetzt werden, und das war auch ihre Anweisung an Lawrow und Rubio. Diese hielten sich daran und erzielten einige greifbare Fortschritte in kleinen, aber wichtigen Fragen wie dem Austausch von Leichen. Es gab einen äußerst wichtigen Austausch von Dokumenten über die von beiden Seiten angestrebten Bedingungen und die Zusage, diese vor dem nächsten Treffen zu prüfen.

Fazit

Das treibende Thema ist größer als die Ukraine. Sowohl Trump als auch Putin wollen bessere Beziehungen zwischen den USA und Russland. Andere Themen, darunter auch die Ukraine, sind zweitrangig. Zumindest derzeit streben beide Seiten eine Verhandlungslösung für den Krieg als erste Option an.

Und jede Seite wird ihr Bestes tun, um eine Eskalation zu vermeiden und sich zurückhaltend flexibel – und sogar geduldig – zu zeigen, bis die ukrainische Armee zerfällt.

Es scheint, dass dies bald geschehen wird. Ich glaube, dass Putin dann gerne bereit sein wird, so viel Lippenstift zu liefern, wie nötig ist, um die Niederlage der Ukraine und des Westens zu verschleiern.

Ray McGoverns erstes Aufgabengebiet als CIA-Analyst waren die chinesisch-sowjetischen Beziehungen. 1963 betrug ihr Handelsvolumen insgesamt 220 Millionen Dollar, 2023 waren es 227 Milliarden Dollar. Rechnen Sie selbst.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News.

