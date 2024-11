https://english.almayadeen.net/news/politics/reactions-to-netanyahu–gallant-icc-arrest-warrants-pour-in



Reaktionen auf die ICC-Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant gehen ein

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen & Soziale Medien

21. November 2024



Der ICC sagt, dass es „vernünftige Gründe“ gibt, um anzunehmen, dass Netanjahu und Gallant strafrechtlich verantwortlich sind für den Einsatz von Hunger als Methode der Kriegsführung, indem sie der Zivilbevölkerung des Gazastreifens absichtlich lebenswichtige Ressourcen vorenthalten.

Der israelische Besatzungsminister Benjamin Netanjahu spricht am 18. November 2024 vor Gesetzgebern in der Knesset im besetzten al-Quds. (AP)

Nachdem der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Sicherheitsminister Yoav Gallant wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen“ erlassen hat, gab es zahlreiche internationale Reaktionen.

Die Haftbefehle stellen eine erhebliche Eskalation dar, da nun alle 124 Mitgliedsstaaten des IStGH verpflichtet sind, Netanjahu und Gallant festzunehmen, wenn sie ihr Hoheitsgebiet betreten.

Der IStGH erklärte, es gebe „hinreichende Gründe“ für die Annahme, dass Netanjahu und Gallant strafrechtlich für den Einsatz von Hunger als Methode der Kriegsführung verantwortlich sind, indem sie der Zivilbevölkerung des Gazastreifens absichtlich lebenswichtige Ressourcen wie Lebensmittel, Wasser und medizinische Versorgung vorenthalten.

Khan forderte die Unterzeichner des Gründungsvertrags des Gerichtshofs auf, „ihrer Verpflichtung gegenüber dem Römischen Statut gerecht zu werden, indem sie diese gerichtlichen Anordnungen respektieren und befolgen“.

In einer Erklärung sagte er: „Wir zählen in dieser Situation, wie auch in allen anderen Situationen, auf ihre Zusammenarbeit… Wir begrüßen auch die Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Parteien bei ihren Beiträgen zur Rechenschaftspflicht und zur Wahrung des Völkerrechts.“

Palästina, Naher Osten

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas begrüßte am Donnerstag die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Sicherheitsminister Yoav Gallant.

„Wir fordern den Internationalen Strafgerichtshof auf, die Rechenschaftspflicht auf alle kriminellen Besatzungsführer auszuweiten“, erklärte die Gruppe in einer Erklärung.

Der ranghohe Hamas-Funktionär Basem Naim sagte: „Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Gerechtigkeit und dazu, den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, aber es bleibt ein begrenzter und geistiger Schritt, wenn er nicht praktisch von allen Ländern unterstützt wird.“

Die Palästinensische Autonomiebehörde begrüßte ihrerseits die Entscheidung und forderte die Mitglieder des Gerichts auf, sie umzusetzen, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA .

Der jordanische Außenminister Ayman Safadi sagte, dass die Entscheidungen des IStGH respektiert und umgesetzt werden sollten, und fügte hinzu, dass die Palästinenser nach den israelischen Kriegsverbrechen„ im Gazastreifen Gerechtigkeit verdienen“, wie er es nannte.

USA, Europa

Wie ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses mitteilte, lehnte das Land, das sein Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats eingelegt hatte, die einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen forderte, die Entscheidung des IStGH ab.

„Die Vereinigten Staaten lehnen die Entscheidung des Gerichtshofs, Haftbefehle gegen hochrangige israelische Beamte zu erlassen, grundsätzlich ab. Wir sind nach wie vor zutiefst besorgt über die Eile des Anklägers, Haftbefehle zu beantragen, und über die beunruhigenden Verfahrensfehler, die zu dieser Entscheidung geführt haben“, sagte der Sprecher und fügte hinzu, dass die USA die nächsten Schritte mit ihren Partnern besprechen würden.

Der Sprecher behauptete weiter, dass der IStGH in dieser Angelegenheit keine gerichtliche Hoheit habe, was von Washington wiederholt bestätigt wurde.

Der republikanische US-Senator Lindsey Graham, ein enger Verbündeter des designierten US-Präsidenten Trump, bezeichnete das Gericht als „gefährlichen Witz“ und fügte hinzu: „Es ist nun an der Zeit, dass der US-Senat handelt und dieses unverantwortliche Gremium sanktioniert.“

Der republikanische US-Abgeordnete Mike Waltz, Kandidat des designierten Präsidenten Donald Trump für das Amt des nationalen Sicherheitsberaters in der nächsten US-Regierung, erklärte, dass „Sie im Januar, wenn Trump sein Amt antritt, eine starke Reaktion auf die antisemitische Voreingenommenheit des IStGH und der UN erwarten können“.

In einem Beitrag in den sozialen Medien erklärte Waltz, dass es dem IStGH an Glaubwürdigkeit fehle und dass die US-Regierung die Behauptungen zurückgewiesen habe.

Der IStGH ist nicht glaubwürdig, und diese Behauptungen wurden von der US-Regierung widerlegt.

Israel hat sein Volk und seine Grenzen rechtmäßig gegen völkermordende Terroristen verteidigt. Sie können im Januar eine starke Reaktion auf die antisemitische Voreingenommenheit des ICC und der UN erwarten. https://t.co/jIalwzooeS

– Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) November 21, 2024

Der Bürgermeister von Dearborn, Abdullah Hammoud, erklärte in den sozialen Medien, dass seine Stadt Netanjahu und Gallant verhaften würde, wenn sie die Stadtgrenzen betraten, und forderte andere Städte auf, diesem Beispiel zu folgen.

Dearborn wird Netanjahu und Gallant verhaften, wenn sie die Stadtgrenzen von Dearborn betreten.

Andere Städte sollten das Gleiche erklären. Unser Präsident mag keine Maßnahmen ergreifen, aber die Stadtoberhäupter können sicherstellen, dass Netanjahu und andere Kriegsverbrecher nicht willkommen sind, frei durch die Vereinigten Staaten zu reisen. pic.twitter.com/eHS8oSMuqt

– Abdullah H. Hammoud (@AHammoudMI) November 21, 2024

Während die USA alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um den IStGH zu untergraben, und sogar Sanktionen gegen den Gerichtshof vorgeschlagen haben, haben andere Nationen und führende Politiker ihre Unterstützung für solche Maßnahmen zum Ausdruck gebracht.

Der Sprecher des französischen Außenministeriums, Christophe Lemoine, sagte, die französische Reaktion auf die Haftbefehle werde „im Einklang mit den Statuten des IStGH“ stehen, lehnte es jedoch ab, zu sagen, ob Frankreich den Staatschef verhaften würde, wenn er ins Land käme. „Das ist ein rechtlich komplexer Punkt“, sagte er.

Der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp sagte dem Parlament: „Die Niederlande respektieren natürlich die Unabhängigkeit des IStGH“, und fügte hinzu: „Wir werden uns nicht auf unwesentliche Kontakte einlassen, und wir werden den Haftbefehlen Folge leisten. Wir halten uns vollständig an das Römische Statut des IStGH“.

Nach seiner Erklärung wurde Veldkamps Reise nach „Israel“ abgesagt, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP unter Berufung auf durchgesickerte Pläne der Reise als Grund.

Italiens Außenminister Antonio Tajani sagte, Rom werde mit Verbündeten überlegen, wie die Entscheidung zu interpretieren sei und gemeinsam handeln. „Wir unterstützen den IStGH … das Gericht muss eine juristische Rolle spielen und nicht eine politische“, fügte er hinzu.

Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto sagte, dass Italien den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu verhaften müsste, wenn er ins Land käme, fügte jedoch hinzu, dass er „gegen jegliche Sanktionen gegen Israel“ sei.

Der norwegische Außenminister Espen Barth Eide sagte: „Es ist wichtig, dass der IStGH sein Mandat auf vernünftige Weise ausführt. Ich bin zuversichtlich, dass das Gericht den Fall auf der Grundlage der höchsten Standards für ein faires Verfahren behandeln wird.“

Die schwedische Außenministerin Maria Malmer Stenergard sagte, Schweden und die EU „unterstützen die wichtigen Beiträge des Gerichts und schützen seine Unabhängigkeit und Integrität.“ Die schwedischen Strafverfolgungsbehörden entscheiden über die Verhaftung von Personen, gegen die ein ICC-Haftbefehl vorliegt, auf schwedischem Staatsgebiet, fügte sie hinzu.

Das Schweizer Bundesamt für Justiz erklärte, es sei gemäß dem Römischen Statut zur Zusammenarbeit mit dem IStGH verpflichtet und müsse daher Netanjahu und Gallant festnehmen, wenn sie in die Schweiz einreisen und eine Auslieferung an den Gerichtshof veranlassen.

Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg bezeichnete den Haftbefehl als unverständlich und lächerlich, aber Schallenbergs Büro sagte auch, dass Österreich als Vertragspartei der Römischen Statuten verpflichtet sei, Haftbefehle des IStGH umzusetzen.

Irland bezeichnete die Anklagen als „schwerwiegend“ und einen äußerst wichtigen Schritt und fügte hinzu, dass das Land die Rolle des IStGH respektiere und jeden dazu auffordere, ihn bei der Durchführung seiner wichtigen Beiträge zu unterstützen.

„Die Entscheidung … ist ein äußerst wichtiger Schritt“, sagte der irische Premierminister Simon Harris in einer Erklärung. „Diese Anschuldigungen könnten nicht schwerwiegender sein.

„Irland respektiert die Rolle des Internationalen Strafgerichtshofs. Jeder, der in der Lage ist, ihn bei der Durchführung seiner wichtigen Beiträge zu unterstützen, muss dies nun dringend tun.“

Yolanda Díaz, Spaniens Arbeitsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin, kommentierte auf BlueSky und X die ausgestellten Haftbefehle und warnte, dass der „Völkermord am palästinensischen Volk nicht ungestraft bleiben darf“.

Die spanische Regierung gehört zu den schärfsten Kritikern des israelischen Vorgehens in Gaza.

Großbritannien respektiere die Unabhängigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs, sagte der Sprecher von Premierminister Keir Starmer am Donnerstag.

„Wir respektieren die Unabhängigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs, der die wichtigste internationale Institution zur Untersuchung und Verfolgung der schwersten Verbrechen von internationalem Interesse ist“, sagte der Sprecher gegenüber Reportern.

„Es gibt keine moralische Gleichwertigkeit zwischen Israel, einer Demokratie, und der Hamas und der libanesischen Hisbollah, die terroristische Organisationen sind. Wir setzen uns weiterhin für einen sofortigen Waffenstillstand ein, um die verheerende Gewalt in Gaza zu beenden.“

Der ehemalige britische Labour-Führer Jeremy Corbyn kommentierte seinerseits X und forderte den britischen Premierminister Keir Starmer und Außenminister David Lammy auf, „diese Entscheidung sofort zu unterstützen“ und die internationalen Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs zur Verhinderung von Völkermord in Frage zu stellen.

Die Haftbefehle des ICC sind längst überfällig.

Der Premierminister und der Außenminister müssen diese Entscheidung sofort unterstützen. Das ist das absolute Minimum.

Wird die britische Regierung jetzt endlich ihren internationalen Verpflichtungen zur Verhinderung von Völkermord nachkommen und alle Waffenverkäufe an Israel einstellen?

– Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 21, 2024

Amnesty International hat die britische Regierung aufgefordert, dem Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs Folge zu leisten. Der Geschäftsführer von Amnesty Großbritannien, Sacha Deshmukh, erinnerte daran, dass Lammy während seiner Oppositionszeit geschworen hatte, die Haftbefehle zu erfüllen.

„Wir müssen jetzt sehen, dass David Lammy und die gesamte britische Regierung diesen wichtigen Schritt des Internationalen Strafgerichtshofs unmissverständlich unterstützen“, sagte Deshmukh in Anspielung auf die Doppelmoral, die das Land gegenüber Russland an den Tag legt.

Deshmukh erklärte: „Das Ansehen des Vereinigten Königreichs als echter Verfechter der Rechtsstaatlichkeit erfordert Konsequenz und Ausgewogenheit. Wenn Kriegsverbrechen falsch sind, wenn sie von russischen Streitkräften in der unrechtmäßig besetzten Ukraine begangen werden, dann sind sie ebenso falsch, wenn sie von israelischen Streitkräften in unrechtmäßig besetzten palästinensischen Gebieten begangen werden.“

Der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, kommentierte die Angelegenheit mit den Worten, die Haftbefehle seien „nicht politisch“ und die Entscheidung müsse respektiert und umgesetzt werden.

