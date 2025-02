https://lostineu.eu/rechte-patrioten-starten-reconquista/



Der Machtwechsel in Washington scheint die Rechten in EUropa zu beflügeln. Beim ihrem ersten Gipfeltreffen in Madrid kündigt die rechtspopulistische Partei “Patrioten für Europa” (PfE) an, dass sie eine “Reconquista” unter dem Motto “Make Europe Great Again” starten wird. “Wir leben in einem historischen Zeitalter, und meine Botschaft an alle alten Staats- und Regierungschefs von Macron über Scholz bis hin zu Ihrem Pedro Sanchez lautet: Ihre Zeit ist abgelaufen. Sie ist jetzt vorbei. Sie sind Geschichte”, rief Geert Wilders, Vorsitzender der PVV-Partei in den Niederlanden, den rund 2.000 Zuhörern zu. Kritik an US-Präsident Trump hörte man kaum. – Mehr hier (Euronews) Siehe auch “Trump 2.0: “Der große Angriff kann beginnen” Weiterlesen in lostineu.eu