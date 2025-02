https://www.declassifieduk.org/bbc-guardian-editors-private-meetings-with-israeli-general-kohavi/



Redakteure von BBC und Guardian trafen sich privat mit israelischem General

Exklusiv: Ehemaliger Generalstabschef der israelischen Streitkräfte traf sich mit führenden britischen Journalisten, um für Israels Krieg gegen Gaza zu werben.

Alex Morris und JOHN McEVOY

27. Februar 2025

General Aviv Kohavi führte die israelischen Streitkräfte vier Jahre lang bis Januar 2023 an. (Foto Ilan Assayag / Alamy)

Israels ehemaliger oberster Militär, General Aviv Kohavi, traf sich einen Monat nach Beginn der Bombenangriffe auf Gaza zu privaten Gesprächen mit den Redakteuren großer britischer Nachrichtenorganisationen, wie Declassified enthüllen kann.

Die Treffen fanden mit Katherine Viner, Chefredakteurin des Guardian, Richard Burgess, Direktor für Nachrichteninhalte bei der BBC, und Roula Khalaf, Redakteurin der Financial Times, statt.

Weitere Treffen sollten mit dem Vorsitzenden von Sky News, David Rhodes, in der israelischen Botschaft und dann mit dem stellvertretenden Außenminister David Lammy zwischen dem 7. und 9. November 2023 stattfinden, wie aus Kohavis Reiseplan hervorgeht.

Zu diesem Zeitpunkt hatten israelische Streitkräfte bereits über 10.000 Palästinenser in Gaza getötet, und israelische Beamte hatten mehrfach öffentlich ihre Absicht zu einem Völkermord bekundet. Kohavi war erst Monate zuvor von seinem Posten als Leiter des israelischen Militärs zurückgetreten.

Während seiner Amtszeit rechtfertigte er Angriffe auf Journalisten und sagte, die Soldaten, die die Reporterin Shireen Abu Akleh im Westjordanland erschossen hätten, hätten „Mut bewiesen“ und er bereue nicht im Geringsten, das Büro der Associated Press (AP) in Gaza dem Erdboden gleichgemacht zu haben.

Die Informationen über den Besuch von General Kohavi stammen aus Dokumenten, die der Anwalt Elad Man in Israel nach dem Informationsfreiheitsgesetz erhalten hat und die Declassified einsehen konnte.

Sie zeigen, wie Kohavis Großbritannienreise mit Unterstützung des israelischen Außenministeriums, der israelischen Streitkräfte (IDF) und des Verteidigungsministeriums geplant wurde.

Die Reise war speziell darauf ausgelegt, eine vermeintliche „Wende in der Haltung westlicher Länder gegenüber Israel [angesichts] der Schwere der Ereignisse … vom 7. Oktober“ auszunutzen.

Zu diesem Zweck wurde Kohavi damit beauftragt, Unterstützung für Israel zu gewinnen, während es seine brutale Militäroffensive in Gaza ausweitete. Sein vollständiger Reiseplan ist am Ende dieses Artikels zu finden.

Ein Journalist, der zum Zeitpunkt des Besuchs für die BBC arbeitete, sagte gegenüber Declassified: „Ich kann mich nicht an interne Korrespondenz über das Treffen erinnern, die die BBC normalerweise verschicken würde, wenn es einen hochkarätigen Besuch dieser Art gäbe. Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass die Organisation ein gleichwertiges Treffen mit der Hamas-Regierung abhalten würde.“

Der Journalist, der anonym bleiben möchte, fügte hinzu: „Kohavis Besuch ist nicht nur beispiellos, sondern es ist auch empörend, dass einer der ranghöchsten Redakteure der BBC auf diese Weise mit einer ausländischen Militärperson umgeht, insbesondere mit einer Person, deren Land schwerer Menschenrechtsverletzungen beschuldigt wird.

„Dies untergräbt die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, die die BBC zu wahren behauptet, weiter und hat meiner Meinung nach das Vertrauen, das das Publikum in das Unternehmen hatte, irreparabel beschädigt.“

„Den Trend der Unterstützung für Israel verstärken“

In den Planungsunterlagen für die Reise im November 2023 stellte der Oberstleutnant der Reserve der israelischen Streitkräfte (IDF), Gad Yishayahu, fest, dass „Besuche hochrangiger israelischer Würdenträger in westlichen Ländern dazu beitragen werden, verschiedene Zielgruppen zu beeinflussen und damit den Trend der Unterstützung für Israel zu verstärken“.

Yishayahu hat im Büro des israelischen Premierministers einen Beitrag zum „Krisenmanagement“ geleistet und diente in den Spezialeinheiten der israelischen Streitkräfte. Er begleitete kürzlich den israelischen General Oded Basyuk auf einem geheimen Besuch in London und ist als Gastdozent an der Londoner City University eingetragen.

Die britischen Medien wurden von Yishayahu als besonders wertvolles Ziel im Rahmen dieser israelischen Einflussnahme angesehen.

„Im Rahmen der Idee, Einflussnehmer zu beeinflussen“, so Yishayahu, ‚möchten wir Treffen zwischen Kohavi und hochrangigen Medienvertretern organisieren, darunter der CEO der BBC, hochrangige Beamte von Sky und andere.“

Yishayahu fuhr fort: ‘Wir halten diese Treffen für äußerst wichtig, um mit Personen zu sprechen, die einen erheblichen Einfluss auf die Legitimität des Staates Israel im Eisernen-Schwert-Krieg haben, dem Krieg Israels gegen Gaza seit dem 7. Oktober 2023.“

Es wurde auch vorgeschlagen, dass Kohavi sich mit Madeleine Alessandri, der Vorsitzenden des britischen Joint Intelligence Committee, und „anderen hochrangigen Beamten aus dem britischen Außen-, Verteidigungs- und Innenministerium“ trifft. Es ist unklar, ob diese Treffen stattgefunden haben.

Ein weiteres Ziel war General Sir Nick Carter, der ehemalige britische Armeechef, der 2020 eine gemeinsame Vereinbarung mit Kohavi unterzeichnete, um die militärische Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Israel zu „formalisieren und zu verbessern“, deren Einzelheiten weiterhin geheim bleiben.

General Aviv Kohavi

Kohavi war von 2019 bis Januar 2023 Generalstabschef der israelischen Streitkräfte.

Im Jahr 2022 versuchte er, die Tötung der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh durch die IDF zu rechtfertigen, eine Tat, die die UNO als „nicht gerechtfertigt“ bezeichnete.

Er behauptete, palästinensische Bewaffnete hätten „ausgiebig auf israelische Streitkräfte geschossen, rücksichtslos und wahllos in alle Richtungen“, und Akleh sei „in einem Kampfgebiet getötet worden“. Die israelischen Soldaten, fügte er hinzu, hätten „Mut und Entschlossenheit gezeigt, um Israels Zivilisten zu schützen“.

Im selben Jahr sprengten israelische Streitkräfte ein Hochhaus in Gaza, in dem sich ein Büro von AP befand, was weithin als Kriegsverbrechen angesehen wurde. Kohavi sagte angeblich, das „Gebäude sei zu Recht zerstört worden“ und er bereue es nicht im Geringsten, wobei er fälschlicherweise behauptete, AP-Mitarbeiter hätten mit Hamas-Elektronikern Kaffee getrunken.

Im Jahr 2021 prahlte Kohavi auch damit, dass er „für den Befehl, das Feuer zu eröffnen“, auf palästinensische Demonstranten während des Großen Marsches der Rückkehr in Gaza in den Jahren 2018-19 verantwortlich war. Über 200 Palästinenser – darunter 46 Kinder – wurden getötet, als sie versuchten, in ihre angestammten Häuser zurückzukehren, und über 36.000 wurden verletzt.

Bevor er Generalstabschef wurde, war Kohavi Kommandeur der Gaza-Division der israelischen Streitkräfte, Leiter des Nordkommandos und Direktor des militärischen Geheimdienstes.

Ein Sprecher der BBC teilte Declassified mit, dass sich Burgess mit Kohavi und anderen Journalisten getroffen habe, und fügte hinzu: „Sie konnten ihn zum Krieg in Gaza und zur Taktik der israelischen Streitkräfte befragen. Wir führen ähnliche Briefings mit Persönlichkeiten beider Konfliktparteien und zu allen Themen durch.“

Der Sprecher gab weder an, wie viele andere Journalisten anwesend waren, noch erklärte er, ob die BBC vergleichbare Treffen mit Vertretern der Hamas abgehalten hat. „Wir sagen, dass wir uns grundsätzlich mit Persönlichkeiten von beiden Seiten der Konflikte und zu allen Themen treffen“, hieß es.

Übersetzt mit Deepl.com

