Max Blumenthal Warum wurde ich von der Bundespolizei FBI verhört?

Warum wurde ich von der Bundespolizei FBI verhört?

Von Max Blumenthal

25. Februar 2025

Ein Bundesagent wartete auf mich, kurz nachdem ich aus einem internationalen Flugzeug ausgestiegen war. Ich wurde dann einer kurzen, aber beunruhigenden Frage-und-Antwort-Sitzung unterzogen.

Aktivisten und Journalisten, die ähnliche Untersuchungen erlebt haben, berichten, dass Bundesagenten oft alberne oder unaufrichtige Fragen stellen, um ihr Gegenüber zum Reden zu bringen, und dann versuchen, sie zu manipulieren oder in eine Falle zu locken, um sie in ein Verbrechen zu verwickeln. Tatsächlich hat der Oberste Gerichtshof der USA entschieden, dass die Polizei lügen darf, um Geständnisse von Verdächtigen zu erzwingen. Wenn Regierungsagenten amerikanische Bürger wie mich einer längeren Befragung unterziehen wollen, müssen sie die verfassungsmäßigen Verfahren einhalten und uns gestatten, einen Anwalt hinzuzuziehen.

Nach einigen Minuten in einem kleinen Büro kehrte der Beamte zurück und teilte uns mit, dass wir gehen könnten. Als wir den Kontrollraum verließen und uns auf den Weg zur Gepäckausgabe machten, kam ein Flughafenmitarbeiter aus Westafrika auf einem Aufsitz-Scheuersauggerät auf mich zu, schüttelte mir die Hand und bat um ein Selfie. Wie der Bundesbeamte war er sich offenbar meiner journalistischen Arbeit bewusst, sah sie aber in einem viel positiveren Licht.

Während wir auf unser Gepäck warteten, kam meiner Frau Anya Parampil eine beunruhigende Erkenntnis. Sie hatte die Namen auf der Liste, die der Beamte mir vorgelegt hatte, gegoogelt und herausgefunden, dass Susan Benjamin der Geburtsname unserer Freundin Medea Benjamin war, Mitbegründerin von Code Pink und eine der bekanntesten Antikriegsaktivistinnen der Welt.

Am nächsten Tag informierte ich Medea über meine Begegnung in Dulles und fragte sie, ob sie etwas Ähnliches erlebt habe. Sie erzählte mir, dass sie eine Zeit lang jedes Mal, wenn sie ins Ausland reiste, von Bundesbehörden schikaniert wurde. Das FBI schickte einmal einen Beamten, um sie bei ihrer Rückkehr von einer Auslandsreise am Flughafen zu treffen, und rief sie mehrmals an, um erfolglos ein „Treffen“ zu erbitten. Sie sagte, die Belästigungen hätten aufgehört, nachdem sie eine Reihe von Beschwerden eingereicht hatte, aber meine Erfahrung hat sie glauben lassen, dass sie wieder anfangen werden.

Obwohl ich nach einer relativ kurzen Frage-und-Antwort-Sitzung mit einem höflichen Bundesbeamten in mein Land zurückkehren durfte, fühlte sich die Interaktion wie ein Akt politischer Schikane an und schien eine Eskalation gegen Journalisten und Aktivisten zu signalisieren, die sich gegen den Krieg und antizionistische Ansichten ausgesprochen haben. Ich kann nur spekulieren, was das eigentliche Ziel der Bundespolizei war, aber ich weiß von mehreren Antikriegsaktivisten, bei denen in den letzten Monaten FBI-Agenten vor der Tür standen und Fragen über den Iran und Personen mit muslimischen oder arabischen Namen stellten. Nicht weit von Dulles entfernt führte das FBI eine Razzia im Haus einer palästinensisch-amerikanischen Familie durch, deren Tochter an der George Mason University als Aktivistin für Palästina-Solidarität tätig ist.

Im weiteren Umfeld von Five Eyes, in europäischen Vasallenstaaten, in denen die Meinungsfreiheit nicht so geschützt ist wie in den USA, wurden Journalisten wie Ali Abunimah, Asa Winstanley und Richard Medhurst wegen ihrer Meinungsäußerungen zu Israel-Palästina Opfer von Polizeirazzien, Inhaftierungen und sogar Strafverfolgung. Mein Kollege bei The Grayzone, Kit Klarenberg, wurde von britischen Anti-Terror-Polizisten festgenommen und stundenlang über seine journalistische Arbeit zu Londons Machenschaften in der Ukraine und darüber hinaus verhört. Ein weiterer unserer Mitwirkenden, Jeremy Loffredo, verbrachte mehrere Tage in einem israelischen Gefängnis und wurde aufgefordert, sich selbst auszuweisen, nachdem die Behörden ihn fälschlicherweise beschuldigt hatten, „einem Feind während des Krieges zu helfen“, weil er innerhalb der besetzten Grenzen des Landes journalistisch tätig war. In Kanada wurde der Aktivist Yves Engler gerade nach fünf Tagen Haft freigelassen, nachdem ihn die fanatische zionistische Aktivistin Dahlia Kurtz wegen „Hassrede“ angeklagt hatte, weil er sie als „Faschistin“ bezeichnet hatte. Unterdessen reist der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu ungehindert von Berlin nach Washington DC, obwohl der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat, weil er grausame Kriegsverbrechen im belagerten Gazastreifen genehmigt hat.

Meine Erfahrung am Dulles International Airport verblasste im Vergleich zu dem, was eine wachsende Zahl von Journalisten und Aktivisten in NATO-Staaten unter zionistischer Führung erdulden musste. Dennoch ist es wichtig, Begegnungen wie diese zu dokumentieren und sich auf zukünftige Interaktionen vorzubereiten, die möglicherweise nicht so „freundlich“ verlaufen werden.

