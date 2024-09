https://www.merkur.de/politik/bsw-wagenknecht-landtagswahlen-osten-brandenburg-posselt-csu-interview-afd-koalition-93313522.html



Regierung von AfD und BSW „weniger problematisch, als wenn CDU ihre Seele verkauft“ – CSU-Größe warnt Von: Mike Schier

Das BSW darf in Ostdeutschland in keine Landesregierung kommen, warnt CSU-Europapolitiker Bernd Posselt kurz vor der Brandenburg-Wahl. Wagenknecht sei gefährlich.

München – Seit 2014 sitzt Bernd Posselt (CSU) nicht mehr im EU-Parlament. Europapolitiker bleibt er durch und durch. Und ein kluger Gesprächspartner. Im Interview vor den Wahlen in Brandenburg warnt er eindringlich vor Sahra Wagenknecht.Sie haben Sahra Wagenknecht als „menschgewordenen Hitler-Stalin-Pakt“ bezeichnet. Was meinen Sie damit?

Der Hitler-Stalin-Pakt war die Vereinbarung zwischen Moskau und Berlin am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, die kleineren Länder Mitteleuropas gemeinsam zu unterdrücken und – über deren Köpfe hinweg – in Einflusssphären aufzuteilen. Dazu zählte übrigens auch die Westukraine, die damals zu Polen gehörte. Daran erinnert heute auch die Politik der Sahra Wagenknecht. Weiterlesen in merkur.de

Als „menschgewordenen Hitler-Stalin-Pakt“ bezeichnet Posselt Wagenknechts BSW. © Michael Bahlo/dpa

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …