Oskar Lafontaine: Ehefrau Sahra Wagenknecht holt ihn womöglich in die Politik

Als Strippenzieher? Wagenknecht schickt Oskar Lafontaine womöglich zurück in die Politik

dpa

In Sachsen bahnen sich Koalitionsgespräche zwischen CDU, SPD und BSW an. Die Partei von Sahra Wagenknecht will dabei klare Kante zeigen. Und schickt dafür vielleicht ihren prominentesten Mann.

Oskar Lafontaine gibt womöglich ein spektakuläres Polit-Comeback. Der 81-jährige Ehemann von Parteigründerin Sahra Wagenknecht soll laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung unter Umständen als „Spindoktor“ in die Koalitionsverhandlungen in Sachsen eingreifen. Der Ex-Kanzlerkandidat der SPD könnte als Strippenzieher versuchen, in Gesprächen mit CDU und SPD die Interessen des BSW durchzusetzen. Weiterlesen in focus.de

