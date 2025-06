https://www.palestinechronicle.com/golani-brigade-in-morocco-how-the-rabat-regime-is-complicit-in-gaza-genocide/



Die Golani-Brigade in Marokko: Wie das Regime in Rabat sich mitschuldig macht am Völkermord in Gaza

28. Mai 2025

Die israelische Golani-Brigade nahm an einer Militärübung in Marokko teil. (Foto: via soziale Medien)

Teilen Tweet PinE-Mail

Von Robert Inlakesh

Marokko vertieft seine militärischen und Handelsbeziehungen zu Israel – und beherbergt sogar Einheiten, denen Kriegsverbrechen in Gaza vorgeworfen werden –, obwohl es landesweite Proteste gegen die Komplizenschaft des Regimes am Völkermord gibt.

Marokko hat nicht nur kontinuierlich Beiträge zur Versorgung des israelischen Militärs geleistet und damit weitreichende Proteste und Streiks ausgelöst. Rabat hat sogar israelische Soldaten, die eines der bekanntesten Massaker an Krankenwagenfahrern in Gaza verübt haben, zu gemeinsamen Trainingsübungen eingeladen.

Zwischen dem 14. April und dem 23. Mai nahmen rund 40 Nationen an den Militärübungen „African Lion 2025“ teil, eine Reihe von Übungen, die zwischen den israelischen und marokkanischen Streitkräften stattfanden. Im Internet tauchten Videos auf, die die königlichen marokkanischen Streitkräfte beim Training mit israelischen Bodentruppen zeigten.

Sie enthüllten, dass das marokkanische Militär an Übungen arbeitete, um die gemeinsame Durchführung von Tunnelmanövern zu perfektionieren, bei denen unbemannte Maschinen eingesetzt werden, um in Zielgebiete vorzudringen, ähnlich wie bei den Operationen, die Israel im Gazastreifen durchgeführt hat.

Doch der Skandal ging noch viel weiter. Die israelische Einheit, die von der Führung in Rabat zur Teilnahme an den gemeinsamen Übungen eingeladen worden war, war die „Sayaret Golani“ der Golani-Brigaden. Es handelte sich um genau die Einheit, die nur zwei Monate zuvor das berüchtigte absichtliche Massaker an 15 palästinensischen Sanitätern, UN-Mitarbeitern und Krankenwagenfahrern verübt hatte.

Dieser Vorfall löste internationale Empörung und Verurteilung aus, nachdem Videoaufnahmen und Augenzeugenberichte das Ausmaß der Brutalität dieses Massakers offenbarten. Nicht nur wurden die Leichen der 15 Palästinenser von Sayaret Golani in einem Massengrab verscharrt, auch die Krankenwagen wurden zerstört und verschüttet, um dieses offensichtliche Kriegsverbrechen zu vertuschen. Laut einer Audioanalyse eines durchgesickerten Videos des Vorfalls wurden einige der Opfer aus nur wenigen Metern Entfernung erschossen.

Trotz dieser öffentlich bekannten Details und der Tatsache, dass niemand für das Massaker bestraft wurde, wurde die Einheit dennoch nach Agadir in Marokko eingeladen, um dort weitere Erfahrungen bei der Durchführung von Untergrundkämpfen zu sammeln.

Die Entscheidung Rabats folgt auf eine weitere Entscheidung vom Februar, die Beziehungen zum israelischen Militärindustriekomplex zu verstärken, wodurch dieser nach einem Streit zu einem wichtigen Waffenpartner als Ersatz für französische Unternehmen wurde. Das israelische Unternehmen, das Marokko als wichtigsten Verteidigungspartner auswählte, war Elbit Systems, von dem es 36 Atmos 2.000 Artilleriesysteme zu erwerben begann.

Während viele andere Nationen sich seit Beginn des Völkermords in Gaza zumindest öffentlich von Israel distanziert haben, hat Marokko den Handel ausgebaut und die militärischen Beziehungen verstärkt. Im Jahr 2024 stiegen die israelischen Importe aus Marokko laut der COMTRADE-Datenbank der Vereinten Nationen zum internationalen Handel auf 141,55 Millionen US-Dollar.

Anfang Mai genehmigte die israelische Regierung ein neues Seeverkehrsabkommen mit ihren marokkanischen Partnern, das die israelische Verkehrsministerin Miri Regev wegen seines Potenzials zur Vertiefung der Handelsbeziehungen und zur Steigerung der Gewinne beider Länder lobte. „Wir sind entschlossen, die Beziehungen zwischen unseren Ländern weiter auszubauen, Hindernisse zu beseitigen und die Zusammenarbeit in allen Bereichen, insbesondere im Verkehr und in den Häfen, zu fördern“, fügte sie hinzu.

Als dieses Abkommen unterzeichnet wurde, kam es in ganz Marokko zu einer Welle von Pro-Palästina-Protesten, bei denen die Bevölkerung die Regierung aufforderte, die Normalisierung der Beziehungen zu Israel zu beenden. Mitte April rief die Gewerkschaft der Hafenarbeiter, die der marokkanischen Gewerkschaft UMT angehört, öffentlich zu einem Streik auf. Sie riefen auch die Arbeiter im Hafen von Casablanca dazu auf, die Entladung und die Wartung des Schiffes „Nexoe Maersk“ zu verweigern, das laut Beweisen Komponenten für israelische F-35-Kampfflugzeuge transportierte.

„Jeder, der die Durchfahrt dieses Schiffes ermöglicht, ist ohne Frage ein direkter Komplize des Völkermordkrieges gegen das palästinensische Volk“, erklärte die Gewerkschaft der Hafenarbeiter. Dies ging einher mit Massendemonstrationen und einer Erklärung einer Reihe islamischer Gruppen in Marokko, die dem Schiff mit F-35-Komponenten das Anlegen untersagten. Die Bewegung Al-Adl Wal Ihssan erklärte, die Wartung oder das Anlegen des Schiffes stelle „einen großen Verrat an der muslimischen Gemeinschaft“ dar.

Die Bevölkerung Marokkos ist einheitlich pro-palästinensisch und lehnt mehrheitlich das von ihrem Monarchen Muhammad VI. vereinbarte Normalisierungsabkommen von 2020 ab. Doch als Land unter autokratischer Herrschaft hat das Volk wenig Einfluss auf die Zusammenarbeit seiner Regierung mit Israel, die den Völkermord in Gaza ermöglicht, es sei denn, es beschließt, einen Massenaufstand zu starten, um sie zu stürzen.

(The Palestina Chronicle)

– Robert Inlakesh ist Journalist, Autor und Dokumentarfilmer. Er beschäftigt sich vor allem mit dem Nahen Osten und ist auf Palästina spezialisiert. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …