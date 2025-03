https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/republicans-trumpet-judea-and-samaria



Republikaner posaunen „Judäa und Samaria“ heraus

Michael F. Brown

3. März 2025

Die Kongressabgeordnete Claudia Tenney drängt darauf, von „Judäa und Samaria“ statt von der besetzten Westbank zu sprechen.

Anfang Februar fragte ein Journalist Präsident Donald Trump, ob er die „israelische Souveränität in Judäa und Samaria“ unterstütze, als er über die besetzte Westbank sprach. Trump antwortete, dass „die Menschen die Idee mögen, aber wir haben noch keine Position dazu bezogen.“

Dann deutete er an: “Wir werden in den nächsten vier Wochen eine Ankündigung zu diesem sehr spezifischen Thema machen.“

Diese Zeit ist fast abgelaufen, da Trump sich darauf vorbereitet, am Dienstagabend vor einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses zu sprechen.

Seit Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, haben sich zahlreiche konservative Politiker, religiöse Demagogen und Organisationen beeilt, die israelische Souveränität über das besetzte Westjordanland voranzutreiben – ein krönendes Kriegsverbrechen über die täglichen Kriegsverbrechen – und die USA unterstützen Israel mit neuen Waffenverkäufen im Wert von insgesamt fast 12 Milliarden US-Dollar. Trump wird natürlich unter Druck gesetzt, Israel seine Zustimmung zu geben, die Souveränität über das besetzte Westjordanland zu erklären.

Die Trump-Regierung hat Israel auch bei seiner Entscheidung am vergangenen Wochenende unterstützt, die humanitäre Hilfe für Gaza einzustellen, da die politischen Verbündeten des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu ihn ermutigen, den Völkermord in Gaza wieder aufzunehmen. Der Einsatz von Lebensmitteln als Waffe durch Israel ist ein Kriegsverbrechen.

Als Nächstes: Diebstahl im Westjordanland?

Die Kongressabgeordnete Claudia Tenney aus New York leitet den neuen Freundeskreis von Judäa und Samaria, eine Position, von der aus sie sich für die israelische Souveränität über das besetzte Westjordanland einsetzt.

In einem Schreiben vom 25. Februar fordert sie Trump auf, „das Recht Israels anzuerkennen, die Souveränität über diese biblisch und historisch bedeutsame Region zu erklären“.

Sie fährt fort, den Präsidenten für seine „starke und unermüdliche Unterstützung für die in dieser Region lebenden Menschen“ zu „loben“.

Diese Lobeshymne ist lächerlich.

Trump hat kürzlich die Sanktionen gegen gewalttätige Siedler im Westjordanland aufgehoben und kein Wort darüber verloren, dass Israel ein zweigeteiltes Rechtssystem im Westjordanland eingeführt hat, das die Palästinenser einer von zahlreichen Menschenrechtsorganisationen als Apartheid bezeichneten Situation aussetzt.

Tenneys Forderung nach israelischer Souveränität über das Westjordanland erwähnt die Rechte der Palästinenser mit keinem Wort.

Werden sie vertrieben? Ständigen Apartheidbedingungen ausgesetzt und auf Bantustans beschränkt?

Oder werden ihnen gleiche Rechte und das Wahlrecht gewährt? Welches Mitspracherecht werden die Palästinenser in dieser Angelegenheit haben oder stellt sich Tenney einfach vor, dass Israel die totale koloniale Kontrolle über sie ausübt? Ihr Brief an Trump enthält keine derartigen entscheidenden Details. Es handelt sich um einen offen rassistischen Ansatz.

Am ehesten kommen Tenney und ihre fünf Mitunterzeichner der Gewährung einer Stimme für die Palästinenser nahe – und das ist wirklich nicht der Fall –, wenn sie „ihre entschiedene Ablehnung der Anerkennung eines feindlichen arabischen Staates in Judäa und Samaria, der den Terrorismus unterstützt und Israel nicht anerkennt“, zum Ausdruck bringen.

Aber wo würde ein palästinensischer Staat im Westjordanland überhaupt existieren, wenn Israel die volle Souveränität über das ausübt, was Tenney und ihre Kollegen als „Judäa und Samaria“ bezeichnen? Ein winziges Bantustan-Reservat kann sicherlich nicht mit einem Staat verwechselt werden. Ein solches Ergebnis wäre inakzeptabel, genau wie es im Südafrika der Apartheid der Fall war.

Religiöse Fanatiker wie Tony Perkins, Präsident des Family Research Council, unterstützen den Vorschlag von Tenney.

In Tenneys Pressemitteilung zu diesem Thema wird Perkins mit den Worten zitiert: „Der Begriff ‚Westjordanland‘ hat sich zu einem höchst spaltenden Etikett entwickelt, das geopolitische und militärische Spannungen im Nahen Osten schürt. Es ist an der Zeit, diese Region bei ihren historischen Namen zu nennen: Judäa und Samaria, nicht ‚Westjordanland‘. Die Vereinigten Staaten sollten das Recht Israels anerkennen, die Souveränität über dieses Land zu erklären, in dem fast 80 Prozent der Ereignisse der biblischen Überlieferung stattgefunden haben.“

Als Perkins Trumps Plan zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens von Palästinensern ansprach, äußerte er sich nicht ein einziges Mal kritisch. Stattdessen merkte er lediglich an, dass die Idee „in Jordanien unpopulär“ sei, betonte aber gleichzeitig, dass sie „für zusätzliche Sicherheit für Israel sorgen“ könne.

Anfang des Jahres brachte Tenney außerdem den „Recognizing Judea and Samaria Act“ erneut ein und kündigte gleichzeitig die Gründung des „Friends of Judea and Samaria Caucus“ an. Ihr Gesetzesentwurf würde „vorschreiben, dass in allen offiziellen Dokumenten und Materialien der Vereinigten Staaten der Begriff ‚Judäa und Samaria‘ anstelle des Begriffs ‚Westjordanland‘ verwendet wird“.

Senator Tom Cotton aus Arkansas, der empfohlen hat, den Demonstranten des Völkermords im Gazastreifen die Haut abzuziehen, hat einen begleitenden Gesetzesentwurf im US-Senat erneut eingebracht, um „die Verwendung des Begriffs ‚Westjordanland‘ durch die Bundesregierung zu unterbinden“.

Wie frühere Kolonialherren rechtfertigt auch Senator Ted Cruz aus Texas die heutige Kolonisierung des Westjordanlands mit religiösen Argumenten. In einer per Video übertragenen Ansprache vor der Souveränitätskonferenz 2025 Ende Februar, die vom Yesha Council (einer Vereinigung lokaler Behörden, die die israelischen Siedlungen im Westjordanland vertreten) mitgesponsert wurde, behauptete er: „Israel hat das uneingeschränkte Recht zu bestimmen, was in Judäa und Samaria geschieht.“

Dann behauptete er: „Dieses Recht ist in der Bibel beschrieben und erstreckt sich bis in die Neuzeit.“

Das Büro von Senator Cruz antwortete nicht auf Fragen von The Electronic Intifada zu den Rechten der Palästinenser, die bereits unter einem doppelten Rechtssystem leben, wie es Cruz vorschwebt.

Die israelische Apartheid und die Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerungsmehrheit im besetzten Westjordanland sind seiner Ansicht nach offenbar biblisch legitimiert. Solche Äußerungen von Cruz erinnern an die schrecklichen Rechtfertigungen, die einst für die Versklavung und die Jim-Crow-Segregation angeführt wurden.

CPAC will Westjordanland entreißen

Die Conservative Political Action Conference verabschiedete Ende Februar eine Resolution, in der nicht nur die USA, sondern auch ihre Verbündeten aufgefordert werden, die israelische Souveränität über das, was die Gruppe als „Judäa und Samaria“ bezeichnet, anzuerkennen.

Der Siedlungsleiter im Westjordanland und Vorsitzende des Yesha-Rates, Yisrael Gantz, dankte den CPAC-Mitgliedern und erklärte, dass „Ihre Erklärung der Balfour-Erklärung ähnelt“, als die britische Regierung 1917, wie der britische Außenminister Arthur James Balfour es ausdrückte, „die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina“ unterstützte.

Wie mein Kollege David Cronin 2017 schrieb, wurde diese „nationale Heimstätte“ von dem rassistischen und antisemitischen Balfour „in Palästina durch die massenhafte Vertreibung der einheimischen Bevölkerung errichtet“. Darüber hinaus „erwies sich die in diesem Dokument enthaltene Zusicherung, die Rechte der Palästinenser zu schützen, als wertlos“.

Ähnliche Fragen stellen sich in Bezug auf die Rechte der Palästinenser, die bereits routinemäßig verweigert werden, wenn Israel seine Souveränität auf das besetzte Westjordanland ausdehnt.

Rabbiner Yitzchok Tendler, leitender Mitarbeiter für Israel und jüdische Angelegenheiten bei CPAC, war Mitverfasser der Resolution. Zusammen mit Rabbi Ben Packer, der vor Jahren ein Rachel-Corrie-Pfannkuchen-Essen organisierte, um eine junge Aktivistin zu verhöhnen, die von einem israelischen Militärbulldozer getötet wurde, ist Tendler Mitbegründer der Young Jewish Conservatives.

Tendler prahlte: „In diesem Jahr, da Präsident Trump nun im Amt ist, hat sich viel mehr auf diplomatische Erfolge in Echtzeit verlagert, die im Kontext der Sichtweise des Präsidenten erreicht werden können – die Art und Weise, wie er die Welt und Israel betrachtet, und es steht außer Frage, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, über Souveränität zu sprechen.“

Er fügte hinzu: „Dies ist der richtige Zeitpunkt, um klarzustellen, wo das CPAC steht, und um politische Unterstützung für das zu leisten, was hoffentlich dazu führen wird, dass Israel die Souveränität über Judäa und Samaria ausübt.“

Tendler und Konservative sicherten sich die Resolution, obwohl Steve Bannon, der zuvor ein Berater von Trump war, bei der Veranstaltung scheinbar den Hitlergruß zeigte, obwohl Bannon dies bestritt. Elon Musk, ein enormer Geldgeber für die Bemühungen, Trump und andere Republikaner im Jahr 2024 zu wählen, machte bei der Amtseinführung von Trump eine noch nachdrücklichere, naziähnliche Geste, für die er von der Anti-Defamation League, einer entschieden anti-palästinensischen Organisation, die sich als Bürgerrechtsgruppe tarnt, gedeckt wurde.

Schließlich ist auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses, Brian Mast, der alle Palästinenser beschuldigt hat, „arabische Nazis“ zu sein, und die Anwesenheit „unschuldiger palästinensischer Zivilisten“ in Gaza leugnet, ein Befürworter der Bemühungen um „Judäa und Samaria“.

Er hat die Mitarbeiter des republikanischen Ausschusses angewiesen, von „Judäa und Samaria“ statt vom Westjordanland zu sprechen. Tatsächlich stellt er die Realität auf den Kopf, indem er das Wort „Westjordanland“ in Anführungszeichen setzt. Gantz und der Yesha-Rat sind begeisterte Befürworter von Masts kolonialen Ambitionen im Namen Israels.

Mast schrieb: „Lange bevor die Hamas am 7. Oktober Amerikaner und Israelis tötete, sahen wir abscheuliche Taten, die darauf abzielten, das jüdische Volk in der ganzen Welt zu entmenschlichen und das Recht der Israelis auf ein Leben in Frieden zu zerstören. Als Ausschuss und als Vertreter des amerikanischen Volkes müssen wir unseren Teil dazu beitragen, diese verwerfliche Welle des Antisemitismus einzudämmen und den rechtmäßigen Anspruch Israels auf die Wiege der jüdischen Zivilisation anzuerkennen.“

Dieser letzte Satz deutet darauf hin, dass Mast es als antisemitisch ansieht, das Westjordanland nicht „Judäa und Samaria“ zu nennen. Und er scheint es für antisemitisch zu halten, gegen die israelische Souveränität im Westjordanland und die Verdammung der Palästinenser zu Apartheidbedingungen zu protestieren.

Die Republikaner versuchen, die Kolonisierung zu normalisieren und ihre Kritiker als antijüdische Fanatiker abzustempeln. Es ist unwahrscheinlich, dass demokratische Politiker, die sich mit anderen Formen des Rassismus auseinandergesetzt haben, aber lange Zeit geschwiegen haben, als in ihrer Mitte anti-palästinensischer Hass aufkam, nach 15 Monaten israelischen Völkermords in Gaza einen nennenswerten Widerstand leisten werden.

Der christliche Zionismus und der christliche Nationalismus sind in Washington derzeit politisch auf dem Vormarsch und ihre Befürworter sind bereit, Apartheid und ethnische Säuberung für die Palästinenser voranzutreiben. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Befürworter des Völkerrechts nach 15 Monaten des Grauens und der Missachtung der Menschenrechte für die Palästinenser in Gaza noch in der Lage sind, Widerstand zu leisten.

