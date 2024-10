https://thecradle.co/articles/rewriting-resolution-1701-hochsteins-diplomatic-cover-for-israeli-expansion



Resolution 1701 neu schreiben: Hochsteins diplomatische Deckung für die israelische Expansion

Amos Hochsteins jüngste diplomatische Mission im Libanon scheint weit davon entfernt zu sein, echten Frieden zu fördern, und zielt darauf ab, Diplomatie als verdeckte Strategie einzusetzen, um das zu erreichen, was mit militärischer Gewalt nicht möglich ist.

Von Anis Raiss

25. OKTOBER 2024

(Bildnachweis: The Cradle)

Am 21. Oktober kehrte Amos Hochstein, 1973 in Israel geboren und einst israelischer Panzersoldat, als Gesandter der USA in den Libanon zurück, nicht um den Frieden zu schützen, sondern um ihn nach den Bedingungen Tel Avivs neu zu definieren.

Die Ironie ist nicht zu leugnen: Israel, das bei seinem letzten Invasionsversuch in fast ebenso vielen Tagen 28 Panzer verloren hat, schickt nun eines seiner ehemaligen Panzerbesatzungsmitglieder, nicht in den Kampf, sondern in die Diplomatie – um durch Worte zu erreichen, was militärische Gewalt nicht sichern konnte: die Kontrolle über den Libanon durch Änderungen der UN-Resolution 1701.

Hochsteins Mission mag wie ein diplomatischer Akt erscheinen, aber geht es wirklich darum, den Frieden zu fördern? Oder schließt er sich der israelischen Politik an, um die Kontrolle neu zu gestalten und gleichzeitig die Souveränität des Libanon zu untergraben? Die diplomatische Fassade verbirgt nur dünn die zugrunde liegende Agenda der Kontrolle.

Von Oslo bis 1701: Umdeutung des Friedens für die Kontrolle

Das israelische Handbuch zur Manipulation von Friedensprozessen ist nichts Neues. In einem 2001 veröffentlichten Video prahlte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu mit seiner Manipulation der Oslo-Abkommen und benutzte vage Formulierungen wie „militärische Einrichtungen“, um die israelische Kontrolle über umstrittene Gebiete zu verschärfen.

Netanjahu erklärte offen: „Amerika ist etwas, das man leicht manipulieren kann“, und spielte damit auf die Leichtigkeit an, mit der der israelische Einfluss die US-Diplomatie prägt – eine Dynamik, die sich heute in Hochsteins Handlungen zeigt.

Der Vorstoß des israelischen Armeeveteranen für Änderungen an Resolution 1701 ist eine klare Fortsetzung dieser Strategie: die Interessen des Besatzungsstaates unter dem Deckmantel der Diplomatie aus Washington voranzutreiben. So wie Netanjahu die Oslo-Abkommen neu interpretierte, um die israelische Kontrolle zu festigen, zielen Hochsteins Änderungsvorschläge zu 1701 darauf ab, sie in ein Instrument zur Ausweitung des Einflusses Tel Avivs zu verwandeln. Dies ist keine Diplomatie für den Frieden, sondern eine Diplomatie für die Macht.

1701: Israels unvollendeter Kampf

Die Resolution 1701, die am 11. August 2006 vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet wurde, markierte einen kritischen Punkt für Israel, das sich trotz seiner fortgeschrittenen militärischen Fähigkeiten nicht in der Lage sah, die Hisbollah während des Juli-Krieges zu besiegen.

Der Waffenstillstand, der von der damaligen US-Außenministerin Condoleezza Rice vermittelt wurde, ermöglichte Israel einen gesichtswahrenden Rückzug unter dem Deckmantel der Diplomatie, anstatt sich einem langwierigen, nicht zu gewinnenden Kampf zu stellen. Doch die Resolution ist seither ein ständiger Streitpunkt – ein Punkt, gegen den Israel wiederholt verstoßen hat.

Ein bemerkenswerter Verstoß ist die anhaltende Besetzung der Schebaa-Farmen durch Israel, die sowohl gegen die Resolution 1701 als auch gegen die frühere Resolution 425 verstößt. Die Entscheidung der Hisbollah, bewaffnet zu bleiben, wird angesichts der Besetzung libanesischen Landes durch Israel zu einer logischen und rechtlich gerechtfertigten Reaktion, die international und in einigen Teilen des Landes häufig kritisiert wird. Die anhaltende Präsenz israelischer Streitkräfte untergräbt genau den Frieden, den die Resolution 1701 schaffen wollte.

Die Missachtung der Resolution durch Tel Aviv geht über die territoriale Besetzung hinaus. Seit 2013 hat Israel wiederholt den libanesischen Luftraum verletzt, um Angriffe auf Syrien durchzuführen, und den libanesischen Luftraum wie eine unbewachte Hintertür für ausländische Interventionen behandelt.

Dieses aggressive Verhalten ähnelt dem eines Eindringlings, der den Garten eines Nachbarn nutzt, um einen anderen anzugreifen – eine Handlung, die die Souveränität des Libanon völlig untergräbt. Im August 2019 kam es zu einer bedeutenden Eskalation, als Israel einen Drohnenangriff in Beirut startete, den der damalige Präsident Michel Aoun als „Kriegserklärung“ verurteilte.

Darüber hinaus verstößt die Besetzung des nördlichen Teils des Dorfes Ghajar durch Israel weiter gegen die Blaue Linie und die Resolution 1701. Obwohl die UNIFIL und die libanesischen Streitkräfte südlich des Litani-Flusses stationiert sind, sorgt die anhaltende Weigerung Israels, sich zurückzuziehen, dafür, dass der Frieden unerreichbar bleibt und der Libanon ständig von israelischen Angriffen bedroht ist.

Neufassung von 1701

Die von Hochstein vorgeschlagenen Änderungen an der Resolution 1701 offenbaren die umfassendere Strategie Israels, internationale Mechanismen zur Durchsetzung seiner Ziele zu nutzen. Diese Änderungen würden die Zuständigkeit der UNIFIL zwei Kilometer nördlich des Litani-Flusses erweitern und es internationalen Streitkräften ermöglichen, Durchsuchungen, Patrouillen und Inspektionen durchzuführen, ohne die Zustimmung der libanesischen Behörden einzuholen. Diese Inspektionen können die Durchsuchung von Fahrzeugen, Privatgrundstücken und mutmaßlichen Waffenlagern umfassen.

Im Grunde genommen ist dies eine Forderung an den Libanon, die Kontrolle über sein eigenes Territorium abzugeben – ein klarer Verstoß gegen seine Souveränität. Unter dem Deckmantel der Friedenssicherung würde dies Israel eine indirekte Kontrolle über die internen Sicherheitsdynamiken des Libanon gewähren, insbesondere da die Informationen für diese Operationen von israelischen Quellen beeinflusst werden oder sogar aus diesen stammen könnten.

Augen auf den Süden

Hochsteins Vorschlag wirft kritische Fragen zur Geheimdienstaufsicht auf: Wer wird diese Operationen leiten und wie könnten verdeckte israelische Interessen bedient werden? Die mögliche Beteiligung israelischer Technologieunternehmen wie Toka, das vom ehemaligen Premierminister Ehud Barak mitbegründet wurde, ist bezeichnend.

Toka ist auf fortschrittliche Überwachungstechnologien spezialisiert, die Live- oder aufgezeichnete Videoübertragungen von öffentlichen und privaten Sicherheitskameras, einschließlich solcher in Häfen, Flughäfen und an Grenzübergängen, hacken und manipulieren können.

Wenn Tokas Technologie im Südlibanon eingesetzt wird, könnte sie möglicherweise genau die Systeme gefährden, die von UNIFIL genutzt werden. Diese Technologie, die keine Spuren hinterlässt, könnte dazu genutzt werden, Bewegungen der Hisbollah und des libanesischen Militärs zu überwachen, und zwar unter dem Deckmantel internationaler Friedenssicherungseinsätze. Die Folgen wären tiefgreifend: eine vollständige Aushöhlung der Sicherheit des Libanon, ersetzt durch ein Überwachungsnetzwerk, das von Israel manipuliert wird, um seinen eigenen strategischen Interessen zu dienen.

Israels Ansatz der verdeckten Überwachung zeigt sich in der Art und Weise, wie es mit den südlichen Vororten Beiruts umgeht. Die berüchtigte Dahiya-Doktrin befürwortet die überwältigende Zerstörung ziviler Gebiete, um Hochburgen der Hisbollah ins Visier zu nehmen, doch Israel scheint diese Politik nicht vollständig umzusetzen – möglicherweise aufgrund seines Wunsches, die Infrastruktur zu erhalten, die verdeckte Operationen unterstützt.

Technologien wie die von Toka lassen auf einen durchdachteren Plan schließen, der eine 24/7-Überwachung der von der Hisbollah kontrollierten Gebiete unterhalb des Litani-Flusses ermöglicht. Mit präzisen Informationen könnte Israel gezielte Angriffe oder Attentate durchführen, wie sie während des Krieges 2006 beobachtet wurden, und den Südlibanon in eine Zone ständiger Überwachung und zeitweiliger Gewalt verwandeln – alles unter dem Vorwand, sich an die Resolution 1701 zu halten.

Berris Ablehnung

Nabih Berri, langjähriger Anführer der Amal-Bewegung und überzeugter Verbündeter der Hisbollah, lehnte Hochsteins Änderungsvorschläge sofort ab. Als Parlamentssprecher seit 1992 ist Berri eine Schlüsselfigur im Widerstand gegen israelische Übergriffe und bei der Verteidigung der libanesischen Souveränität.

Seine langjährige Beziehung zur Hisbollah und der breiteren schiitischen politischen Bewegung macht ihn zu einer entscheidenden Figur im Kampf des Libanon gegen ausländische Interventionen. Als Berri Hochsteins Vorschläge erhielt, erkannte er sie als das, was sie waren: ein Versuch, die libanesische Souveränität unter dem Deckmantel einer verstärkten Friedenssicherung zu untergraben.

Während Hochstein diese Änderungen als notwendig für die Stabilität darstellte, war Berris Antwort klar: Das eigentliche Problem ist nicht ein Mangel an Aufsicht, sondern Israels fortgesetzte Verletzungen des libanesischen Luftraums und Territoriums. Wie Berri betonte, muss jedes echte Streben nach Frieden damit beginnen, Israel für seine Aggressionen zur Rechenschaft zu ziehen und sicherzustellen, dass es sich an bestehende UN-Resolutionen hält.

Er verkündete außerdem, dass „die libanesische Zustimmung zur Resolution 1701 ein seltener Konsens ist, und wir sind ihr verpflichtet“, und fügte hinzu: „Wir lehnen jegliche Änderungen der Resolution 1701 ab, sei es durch Erweiterung oder Einschränkung.“

In einem Interview mit Al Arabiya TV erklärte Berri außerdem: “Ich bin seit 2006 von der Hisbollah beauftragt und sie stimmt 1701 zu.“

Die Resolution 1701, die eigentlich den Frieden sichern sollte, wird zu einem Überwachungsinstrument umgestaltet – ein Mechanismus, mit dem Israel erreichen kann, was ihm mit militärischen Mitteln nicht gelungen ist. Der Einsatz hochentwickelter Überwachungstechnologie, die selektive Durchsetzung von Waffenstillstandsbedingungen und die Beteiligung internationaler Streitkräfte dienen alle dazu, die Souveränität des Libanon zu untergraben und machen „Frieden“ zu einem hohlen Wort.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …