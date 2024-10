Wird Harris die Wahl wegen Israel verlieren? Greg Stoker erklärt es ankommt

https://www.mintpressnews.com/is-harris-about-to-blow-the-election-over-israel-greg-stoker-breaks-it-down/288502/



Von Greg Stoker

24. Oktober 2024

Zwei Wochen vor der Wahl liegen die Umfragewerte für die Präsidentschaftswahl im Wesentlichen gleichauf, wobei keiner der Kandidaten auch nur einen einzigen Prozentpunkt Vorsprung hat. Dies geht aus einer Umfrage der New York Times hervor, die die Durchschnittswerte der fünf wichtigsten umkämpften Bundesstaaten untersuchte: Pennsylvania, Michigan, Nevada, Wisconsin und North Carolina. Parteinahe Organisationen wie die konservative Fabrizio, Lee & Associates sehen den ehemaligen Präsidenten Trump mit zwei bis drei Punkten Vorsprung, während die eher zentristischen Umfragen, wie z. B. Big Village, Harris mit sieben Punkten Vorsprung und einem Vorsprung von 52 zu 45 zeigen.

Kurz gesagt, es ist zu knapp, um eine Entscheidung zu treffen. Ob Kamala Harris die Wahl aufgrund ihrer Haltung zum Gaza-Streifen verliert, bleibt abzuwarten. Von Anfang an war diese Wahl angesichts des zutiefst problematischen autoritären Kandidaten Donald Trump eine Wahl, die die Demokraten verlieren mussten, und der Kern der Sache war die US-Außenpolitik in Palästina und im Nahen Osten im Allgemeinen. Es ist einfach verwirrend. Alles, was Harris tun muss, um zu gewinnen, ist, ein Waffenembargo gegen Israel zu verhängen und sich an das US-Gesetz über Militärhilfe für Länder zu halten, die Menschenrechtsverletzungen begehen. Sie wirbt mit „Rechtsstaatlichkeit“ und ihrer Erfahrung als Staatsanwältin, während sie sich über jeden Anschein von Rechtskonformität für ein Land hinwegsetzt, das aktiv Völkermord begeht.

Der Verlust der Stimmen arabischer Amerikaner in Schlüsselstaaten wie Michigan hat Vizepräsidentin Harris dazu gezwungen, um die Stimmen gemäßigter Republikaner zu werben, die von Trump enttäuscht sind, was sie dazu veranlasst hat, von definitiven progressiven Positionen wie dem Verbot von Fracking und Transgenderrechten abzurücken.

Abgesehen von vagen Versprechungen, die Rechte der Frauen zu schützen, gibt es in ihrem Programm nur sehr wenig, was als „linksgerichtet“ bezeichnet werden könnte. Tatsächlich setzt sich Harris nun für ein überparteiliches Kabinett ein, dem auch republikanische Beamte angehören sollen. Stellen Sie sich vor, Donald Trump würde seinen Anhängern versprechen, Demokraten in seine Regierung aufzunehmen.

All dies deutet darauf hin, dass sich die amerikanische Politik insgesamt mit rasender Geschwindigkeit nach rechts bewegt. Vorbei sind die Zeiten, in denen Umweltschutz, die Streichung von Polizeimitteln, eine bessere Einwanderungspolitik, der Schutz von LGBTQ+ und die Beendigung von Kriegen im Ausland vorgetäuscht wurden. Harris‘ Befürworter tolerieren wahrscheinlich, dass sie ihre Meinung ändert, weil sie berechtigterweise eine zweite Präsidentschaft von Trump fürchten.

Es ist also kein Wunder, dass viele Amerikaner, die Trump als faschistischen Milliardär verabscheuen, sich dafür entscheiden, sich dem Duopol in seiner Gesamtheit zu entziehen. Auch hier muss Harris nur darauf verzichten, einen andauernden Völkermord uneingeschränkt zu unterstützen, den die Biden-Regierung innerhalb weniger Tage beenden könnte. Wäre eine Trump-Präsidentschaft schlimmer für Palästina und schlimmer für die Amerikaner? Offensichtlich ja. Dennoch haben viele unzufriedene Amerikaner es satt, sich damit drohen zu lassen. Wenn Harris verliert, wird man anfangen, die Opfer zu beschuldigen.

Schalten Sie heute Abend bei State of Play ein, um die heiklen Kontroversen rund um die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen zu erkunden und vorherzusagen, dass 2025, unabhängig davon, welcher Kandidat siegreich ist, weitaus schlimmer sein wird als 2024. Machen Sie sich auf Galgenhumor gefasst.

Greg Stoker ist ein ehemaliger US-Army-Ranger mit einem Hintergrund in der Sammlung und Analyse menschlicher Informationen. Nach vier Kampfeinsätzen in Afghanistan studierte er Anthropologie und Internationale Beziehungen an der Columbia University. Derzeit ist er Militär- und geopolitischer Analyst und ein „Influencer“ in den sozialen Medien, obwohl er diesen Begriff hasst.

