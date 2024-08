https://www.nachdenkseiten.de/?p=120141



Risiken, die niemals jemand eingehen darf, sind westliche ‚Sicherheitspolitik‘ Ein Artikel von Bernhard Trautvetter

Die Gefahrenlage in den Atomkraftwerken Saporischschja und Kursk ist nach wie vor extrem zugespitzt. „Wieder einmal sehen wir eine Eskalation der Gefahren für die nukleare Sicherheit am AKW Saporischschja“, warnt Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Behörde (IAEA ). Dem Kölner Internet-Medium ntv zufolge hat die Atomagentur Rosatom Kontakt mit der IAEA über die Zuspitzung der Gefahrenlage der zwei AKW, die infolge von Kriegshandlungen in besonderem Maße gefährdet sind, informiert: Es handelt ich um das AKW Kursk und Europas leistungsstärkstes AKW Saporischschja. Der Rosatom-Chef Alexej Lichatschow lud IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi ein, um „sich im Gebiet Kursk in dem AKW und in der dazugehörigen Stadt Kurtschatow selbst ein Bild von der Situation zu machen. Demnach gibt es dort wegen der Gefahr ukrainischer Angriffe täglich mehrfach Luftalarm. Die IAEA hatte angesichts des am 6. August begonnenen ukrainischen Vorstoßes auf das russische Gebiet Kursk vor möglichen Gefahren für das dortige Kernkraftwerk gewarnt.“ Die Friedensbewegung warnt seit Beginn der Kampfhandlungen vor der Gefahr von Nuklearanlagen in Staaten, in denen Krieg herrscht. Von Bernhard Trautvetter.



Die Gefahr einer Kernschmelze in einem Atomkraftwerk zählt zu den Risiken, die einzugehen niemals ein Mensch oder eine Organisation das Recht hat. Die Verwüstung von teils dicht besiedelten Lebensräumen und damit das Risiko einer unterschiedslosen sowie massenhaften Tötung von Soldaten und Zivilpersonen bricht mit fundamentalen Menschenrechten.Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

