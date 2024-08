Streit um „Löwenherz“ Friedenspreis-Organisation legt gegen Wagenknecht nach

Eigentlich sollte Sahra Wagenknecht am Sonntag in Leipzig mit einem „Friedenspreis“ ausgezeichnet werden. Doch die Verleihung wurde abgesagt. Am Anfang gab es offenbar Querelen wegen eines Personalvorschlags von Wagenknecht für die Moderation der Verleihung. Mittlerweile machen die Organisationen Wagenknecht schwere Vorwürfe. Die Wagenknecht-Seite wiederum spricht von mangelhafter Organisation.

Sahra Wagenknecht sollte den Löwenherz-Friedenspreis erhalten.