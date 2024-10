https://english.almayadeen.net/articles/opinion/river-island–the-billionaire-lewis-family-and-the-genocide



River Island, die Milliardärsfamilie Lewis und der Völkermord in Gaza: Wie sie zusammenhängen.

David Miller

Quelle: Al Mayadeen English

12. Oktober 2024

Um den Völkermord zu beenden, müssen all diese Wohltätigkeitsorganisationen geschlossen werden. Wir können damit beginnen, dies zu erreichen, wenn wir River Island boykottieren.

Zusätzlich zur direkten Finanzierung des Völkermords durch Geldsendungen an die Besatzungstruppen finanziert die Familie Lewis eine Vielzahl anderer zionistischer Projekte, darunter vier damit zusammenhängende Aktivitäten. (Al Mayadeen English; Illustrated by Zeinab El-Hajj)

In jeder britischen Einkaufsstraße gibt es eine Filiale des Bekleidungs- und Modehändlers River Island. Wie wir sehen werden, tragen einige der umfangreichen Gewinne aus diesem Unternehmen zur Finanzierung von ethnischen Säuberungen, Landraub und Völkermord in Palästina bei.

River Island wurde von den Brüdern David und Bernard Lewis gegründet.

Sie wurden in den 1920er Jahren in London geboren und hießen mit Nachnamen Pokrasse. Ihre Vorfahren waren jüdische Einwanderer aus der Ukraine väterlicherseits und aus Rumänien mütterlicherseits. 1933 änderte die Familie ihren Namen in Lewis. 1965 gründeten sie die Ladenkette Chelsea Girl.

Als er starb, wurde David vom Daily Express als „Pionier des Zionismus“ bezeichnet.

Heute verfügt River Island über 350 Geschäfte in ganz Großbritannien und Irland und ist auch in vielen anderen Ländern vertreten.

Über die Muttergesellschaft der Lewis Trust Group gehört der Familie Lewis auch die Hotelkette Isrotel in „Israel“.

Einige Teile der Gruppe gehören verschiedenen Offshore-Steueroasen-Unternehmen. Unternehmensdividenden werden an L51N Ltd ausgezahlt, deren unmittelbare Muttergesellschaft LFH International ist, die auf den Cayman Islands registriert ist.

Die Familie steht mit einem geschätzten Vermögen von 1,5 Milliarden Pfund auf der Forbes-Liste der Milliardäre.

Die meisten Führungspositionen in ihrem komplexen Netzwerk von Onshore- und Offshore-Unternehmen werden von Mitgliedern der Großfamilie besetzt. Ihr Hauptunternehmen im Vereinigten Königreich ist die Lewis Trust Group.

Die Familie betreibt außerdem zwei gemeinnützige Stiftungen, die regelmäßig für zionistische Zwecke spenden. Dabei handelt es sich um den Bernard Lewis Family Charitable Trust und den David and Ruth Lewis Family Charitable Trust.

Zu den Empfängern ihrer Großzügigkeit gehören die völkermörderischen zionistischen Besatzungstruppen. Palestine Declassified, die Sendung, deren Produzent ich bin, hat drei verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen identifiziert, die mit den völkermörderischen Besatzungstruppen in Verbindung stehen und an die sie gespendet haben.

Die erste ist ORT. Sie bildet junge Zionisten in Rüstungsunternehmen und auf Stützpunkten der Besatzungstruppen aus. Ihr Hauptsitz befindet sich in London. Bis vor kurzem befand er sich im selben Gebäude wie der Community Security Trust.

Die zweite Gruppe sind die British Friends of Israel War Disabled. Sie arbeiten eng mit einer Agentur in der zionistischen Entität zusammen, um verletzte Mitglieder der völkermörderischen Besatzungstruppen zu versorgen, die am aktuellen Völkermord beteiligt sind.

Tatsächlich gibt die Wohltätigkeitsorganisation an, dass ihre „primäre Absicht“ darin besteht, „Gruppen von“ Kriegsverbrechern, die einen Völkermord begehen, nach Großbritannien zu bringen. Sie behauptet, etwa 5.000 von ihnen gebracht zu haben

Die dritte Gruppe ist die britische Vereinigung „Freunde der Vereinigung für das Wohlergehen der israelischen Soldaten“.

Im Jahr 2021 eröffnete sie ein Schwimmbad auf einem Stützpunkt der Besatzungstruppen in der Wüste Naqab, das vollständig aus britischen Spenden finanziert wurde. Der Stützpunkt dient dem völkermörderischen Militär zur Erholung und Entspannung. Er liegt weniger als eine Autostunde vom Lager Sde Temain entfernt, das von der Besatzung unterhalten wird, um Palästinenser zu foltern, zu vergewaltigen und zu töten.

Palestine Declassified berichtete bereits über diese Gruppe, woraufhin ihre Website und alle sozialen Medien gelöscht wurden.

River Island macht niedliche Videos – wie dieses hier, das den 30. Jahrestag der Kette feiert und in dem Bernard, Vanessa und Ben Lewis zu sehen sind. Darin interagieren sie fröhlich mit einigen ihrer Mitarbeiter. Und Bernard meint: „Wir hoffen, dass Sie die Kleidung gerne tragen, wir hoffen, dass sie Ihnen jedes Mal, wenn Sie sie anziehen, ein Gefühl der Aufregung vermittelt. Wir möchten, dass Sie sich darin besser fühlen.“

Standbilder aus dem Video. Quelle: Youtube.

Weniger erfreulich und aufregend ist jedoch die Finanzierung der völkermörderischen zionistischen Bewegung durch die Familie. Neben der direkten Finanzierung des Völkermords durch Geldsendungen an die Besatzungstruppen finanziert die Familie Lewis eine Vielzahl anderer zionistischer Projekte, darunter vier miteinander verbundene Aktivitäten:

Direkte Finanzierung von Siedlungen im besetzten Palästina; Finanzierung britischer Organisationen, die den Betrug des sogenannten „neuen Antisemitismus“ vorantreiben Finanzierung von Normalisierungsprojekten im Vereinigten Königreich und; Finanzierung von Islamophobie im Vereinigten Königreich

Hier erfahren Sie, wie.

Die unten aufgeführten Spendenbeträge beziehen sich sowohl auf Wohltätigkeitsorganisationen als auch auf den kumulierten Zeitraum von 2007 bis 2023.

Erstens sind sie an der direkten Finanzierung der ethnischen Säuberung in illegalen Siedlungen beteiligt. Sie finanzieren den Jewish National Fund (135.000 £), die herausragende Landdiebstahlsagentur der ethnischen Säuberung in Palästina, und die Jerusalem Foundation (632.131 £), die direkt an der ethnischen Säuberung in Ostjerusalem beteiligt ist. Sie finanzierten auch Friends of Yad Sarah UK (13.911 £), eine in Großbritannien ansässige Wohltätigkeitsorganisation, die Spenden für Yad Sarah im besetzten Palästina sammelt, aber auch in fast zwanzig verschiedenen illegalen Siedlungen tätig ist, darunter Ariel, Betar Illit, Efrat, Givat Ze’ev, Har Homa , Kiryat Arba, Kiryat Sefer, Ma’ale Adumim, Ma’ale Ephraim, Mevo Horon, Modi’in, Neve Yaakov, Pisgat Ze’ev, Psagot, Halamish, Ramot und Ramat Shlomo.

Zweitens haben sie den Betrug mit dem „Antisemitismus“ unterstützt, indem sie zionistische Regimeeinrichtungen wie den Community Security Trust (679.000 £) oder den Antisemitism Policy Trust (50.000 £) finanziert haben, die beide im Mittelpunkt des Betrugs standen. Der CST ist ein langjähriger Kollaborateur des Mossad und der Antisemitism Policy Trust finanziert die All-Party Parliamentary Group Against Antisemitism. Diese wiederum wird von zionistischen Familienstiftungen finanziert, die mit den Familien Pears und Rubin verbunden sind.

Die Pears Family Charitable Foundation wird von den Pears-Brüdern geleitet, die einst zum schlechtesten Vermieter Großbritanniens gewählt wurden – von den Zuschauern einer Verbrauchersendung der BBC. In den letzten Jahren finanzierte die Familie Lewis auch die betrügerische „Campaign Against Antisemitism“ (ab 2019 mit 439.000 £), deren Direktor Gideon Falter Schlagzeilen machte, als er Anfang des Jahres versuchte, pro-palästinensische Demonstranten in London zu provozieren.

Drittens gibt der Trust Geld für unehrliche Frontgruppen aus, die vorgeben, Verständnis und Frieden zu fördern. Ihre eigentliche Rolle besteht darin, den Zionismus zu normalisieren und so zu tun, als sei er keine fundamental rassistische und völkermörderische Ideologie. Dazu gehören Gruppen wie der Coexistence Trust (30.000 £) und die Alliance for Middle East Peace (50.000 £). Zwei Gruppen, die versuchen, britische Schulen zu unterwandern, wurden ebenfalls unterstützt – Solutions Not Sides (130.000 £) und One Voice Europe (313.000 £), eine Gruppe mit einer langen Geschichte zweifelhafter zionistischer Lobbyarbeit.

Viertens vergeht kaum ein Jahr, in dem die Familie nicht Gelder an islamfeindliche Denkfabriken spendet, darunter das Centre for Social Cohesion, das Douglas Murray den Einstieg in das Islamophobie-Netzwerk ermöglichte (50.000 £ in den Jahren 2009 und 2 ), das Policy Exchange (65.000 £ zwischen 2009 und 2012) und natürlich die Henry Jackson Society (367.000 £ zwischen 2012 und 2022).

Schließlich können wir feststellen, dass die Familie Lewis auch Lobbygruppen, die sich mit einigen oder allen der oben genannten Themen befassen, großzügig finanziert, wie z. B. den United Jewish Israel Appeal (899.000 £) und den Jewish Leadership Council (495.000 £).

Die Familie Lewis, bestehend aus Ben, Bernard, Leonard, Vanessa, Clive, Caroline, Rachel, Deborah und den anderen, hat sich teilweise durch den Verkauf von Kleidung an gewöhnliche britische Bürger bereichert. Anschließend haben sie einen Großteil ihrer Gewinne ins Ausland in die Steueroase auf den Kaimaninseln transferiert. Sie haben auch beträchtliche sogenannte wohltätige Spenden getätigt, die dazu verwendet werden, den Völkermord in Palästina zu organisieren und zu unterstützen. Wie lange wird die britische Öffentlichkeit dies noch tolerieren?

Um den Völkermord zu beenden, müssen all diese Wohltätigkeitsorganisationen geschlossen werden. Wir können damit beginnen, dies zu erreichen, wenn wir River Island boykottieren.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

investigativer Journalist, Rundfunksprecher und Akademiker. Er ist Gründer und Co-Direktor der Lobbying-Überwachungsorganisation Spinwatch und Herausgeber von Powerbase.info.

