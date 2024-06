https://www.palestinechronicle.com/rock-for-palestine-roger-waters-yusuf-islam-and-lowkey-in-concert-for-gaza/





Rock für Palästina“ – Roger Waters, Yusuf Islam und Lowkey im Konzert für Gaza

Von Nurah Tape – The Palestine Chronicle



23. Juni 2024

Der Flyer des Konzerts (Foto: via twitter).

„Wir leben am Rande des Abgrunds, am Rande der Tränen, weil wir mit unseren Brüdern und Schwestern in Gaza und den anderen besetzten Gebieten in Palästina mitfühlen“, sagte die Rocklegende und Mitbegründer von Pink Floyd, Roger Waters, dem Publikum.

Die bekannten Musiker Roger Waters, Yusuf Islam und der Rapper Lowkey haben zusammen mit anderen besonderen Gästen ein „Rock for Palestine“-Konzert zugunsten von Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit für Palästina veranstaltet und auf den anhaltenden Völkermord im belagerten Gazastreifen hingewiesen.

„Dies ist für Palästina, Ramallah, Westjordanland, Gaza,

Das ist für das Kind, das nach einer Antwort sucht,

Ich wünschte, ich könnte euch die Tränen nehmen und sie durch Lachen ersetzen,

Lang lebe Palästina, Lang lebe Palästina,“

rappte Kareem Dennis, besser bekannt als Lowkey, bei der Eröffnungsvorstellung am Freitag in der St Pancras Church in London.

Lowkey ist ein britischer Hip-Hop-Künstler, Journalist und Aktivist, der seine Musik mit seinem Pro-Palästina-Engagement verbindet.

Lowkey zog Parallelen zwischen den Kämpfen der Menschen auf der ganzen Welt und sagte dem Publikum: „Die gleichen Leute, die euch Lügen über Massenvernichtungswaffen erzählen, erzählen euch Lügen über Flüchtlinge…“

Die unschuldigen Kinder“ – Yusuf Islam

Yusuf Islam, früher bekannt als Cat Stevens, begann seinen Auftritt mit dem Lied Wild World, in dem er auf die Notlage der Kinder im belagerten Gazastreifen hinwies.

„Sie sind die Unschuldigsten, die Reinsten, sie sind diejenigen, die das nicht verdienen“, sagte der 76-jährige britische Singer-Songwriter und Menschenfreund.

„Es gibt ein Sprichwort: Wer eine unschuldige Seele ermordet hat, für den ist es, als ob er die ganze Menschheit ermordet hätte. Und wer ist unschuldiger als Säuglinge und Kinder?“, fragte er.

Islam lobte die Organisatoren des Konzerts und sagte: „Es ist nicht alles dunkel, denn ich liebe das, was heute Abend hier passiert. Es ist schön und es ist hell und es gibt ein Licht.

Unter Beifall sagte Islam: „Dies ist nicht nur ein Einsatz für Palästina, es ist ein Einsatz für die Seele Palästinas und der Palästinenser. Und wir wissen, dass die Seele niemals stirbt.“

Leben am Rande der Tränen“ – Roger Waters

„Ich bin sicher, dass viele von Ihnen wie ich am Rande der Tränen leben“, sagte der englische Musiker und Singer-Songwriter Roger Waters der Menge. „Wir leben an diesem unbequemen Rand, am Rande der Tränen, weil wir Mitgefühl für unsere Brüder und Schwestern in Gaza und den anderen besetzten Gebieten in Palästina empfinden.

„Empathie, was für ein kostbares Geschenk Empathie ist“, sagte Waters, der das Konzert als „Rock für Palästina“ bezeichnete.

Der 81-jährige Menschenrechtsaktivist stellte seinen Song „Wish You Were Here“ vor: „Die Leute denken manchmal, ‚Wish You Were Here‘ sei ein Klagelied für einen toten Freund aus meiner Kindheit.“

„Der Mitbegründer der Rockband Pink Floyd fügte hinzu: „Guess what? „Manchmal ist es das, aber nicht heute Abend. Heute Abend geht es um Palästina. Heute Abend geht es in meinem Song ‚Wish You Were Here‘ um Entscheidungen.“

Mit Blick auf die bevorstehenden britischen Wahlen sagte Waters dem Publikum: „Ihr werdet die Möglichkeit haben, eure Stimme abzugeben, um eine Wahl zu treffen. Ihr könnt Himmel oder Hölle wählen.“

Waters, die sich gegen den Völkermord im Gazastreifen ausgesprochen hat, bezeichnete Labour-Chef Keir Starmer als „Völkermörder“.

„Zu verhindern, dass der Völkermörder Keir Starmer Premierminister wird, wäre ein riesiges Geschenk an die Menschen in England und in der Tat an die gesamte Menschheit“, sagte Waters. „Wir brauchen dringend einen neuen moralischen Kompass in Westminster, um eine neue Labour-Bewegung, die wirklich das Volk vertritt, durch die Korridore der Macht zu führen.“

Er betonte: „Um es klar zu sagen, wir sind hier heute Abend auch Teil eines größeren existenziellen Kampfes um die Seele der menschlichen Rasse, und Sie alle sind es auch. Thank You.“

Nelson Mandelas Vermächtnis

Der ehemalige südafrikanische Politiker und pro-palästinensische Aktivist Andrew Feinstein sagte zu den Anwesenden: „Wir sind aus einem Grund hier, wir sind hier für die Menschlichkeit und den Frieden.“

Feinstein, der bei den Wahlen im Vereinigten Königreich als unabhängiger Kandidat antritt, sprach über das Vermächtnis Nelson Mandelas und sein Engagement für den Freiheitskampf des palästinensischen Volkes.

„Wir werden eine gerechte und gleichberechtigte Welt schaffen, in der wir alle nach einem besseren Leben für uns alle streben, so wie es mein ehemaliger Chef Nelson Mandela in Südafrika und in der Welt getan hat“, sagte er.

„Und wir werden nie vergessen, dass Nelson Mandela nach 27 Jahren in einem Apartheid-Gefängnis auftauchte und sagte: ‚Unsere Freiheit ist unvollständig ohne die Freiheit des palästinensischen Volkes‘.“

Das Konzert, das exklusiv von Double Down News live übertragen wurde, endete mit Sprechchören „Free Free Palestine, Palestine Will Never Die“, die von der Bühne aus im Einklang mit der leidenschaftlichen Menge angestimmt wurden.

https://www.youtube.com/watch?v=qKGAPmUN6lY

(The Palestine Chronicle.)

– Nurah Tape ist eine in Südafrika lebende Journalistin. Sie ist Redakteurin bei The Palestine Chronicle.

Übersetzt mit deepl.com

