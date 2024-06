https://consortiumnews.com/2024/06/21/chris-hedges-the-impending-collapse-of-us-empire/



Die Militärmaschinerie verübt im Ausland Fiaskos. Im Inland verarmt sie, indem sie Gelder und Ressourcen in endlose Kriege steckt, die Nation.

Die Statue von Saddam Hussein in Bagdad wurde kurz nach der Invasion des Irak im Jahr 2003 gestürzt. (DoD, gemeinfrei, Wikimedia Commons)

Der drohende Zusammenbruch des US-Imperiums

Von Chris Hedges

Deklassiert UK

21. Juni 2024

Die öffentliche Wahrnehmung des amerikanischen Imperiums, zumindest für diejenigen in den Vereinigten Staaten, die nie gesehen haben, wie das Imperium die „Elenden der Erde“ beherrscht und ausbeutet, unterscheidet sich radikal von der Realität.

Diese fabrizierten Illusionen, über die Joseph Conrad so vorausschauend geschrieben hat, gehen davon aus, dass das Imperium eine Kraft des Guten ist. Das Imperium, so wird uns gesagt, fördert Demokratie und Freiheit. Es verbreite die Vorzüge der „westlichen Zivilisation“.

Dies sind Täuschungen, die von willfährigen Medien bis zum Überdruss wiederholt und von Politikern, Akademikern und Mächtigen in den Mund genommen werden. Aber es sind Lügen, wie alle von uns wissen, die jahrelang aus Übersee berichtet haben.

Matt Kennard reißt in seinem Buch The Racket – in dem er aus Haiti, Bolivien, der Türkei, Palästina, Ägypten, Tunesien, Mexiko, Kolumbien und vielen anderen Ländern berichtet – den Schleier weg. Er deckt die verborgene Maschinerie des Imperiums auf. Er beschreibt ihre Brutalität, Verlogenheit, Grausamkeit und ihre gefährlichen Selbsttäuschungen.

In der Spätphase des Imperiums beginnt das Bild, das einer leichtgläubigen Öffentlichkeit verkauft wird, die Mandarine des Imperiums zu beeinflussen. Sie treffen ihre Entscheidungen nicht auf der Grundlage der Realität, sondern auf der Grundlage ihrer verzerrten, durch ihre eigene Propaganda gefärbten Vision der Realität.

Matt bezeichnet dies als „den Schläger“. Geblendet von Hybris und Macht glauben sie ihren Täuschungen und treiben das Imperium in den kollektiven Selbstmord. Sie ziehen sich in eine Fantasie zurück, in der harte und unangenehme Fakten keine Rolle mehr spielen.

Sie ersetzen Diplomatie, Multilateralismus und Politik durch unilaterale Drohungen und das stumpfe Instrument des Krieges. Sie werden zu den blinden Architekten ihrer eigenen Zerstörung.

Matt schreibt:

„Ein paar Jahre nach meinem Einstieg bei der Financial Times wurden mir einige Dinge klarer. Ich erkannte einen Unterschied zwischen mir und dem Rest der Leute, die das Geschäft betreiben – den Mitarbeitern der United States Agency for International Development (USAID), den Ökonomen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und so weiter.“

Er fährt fort,

„Während ich zu verstehen begann, wie das Geschäft wirklich funktionierte, begann ich, sie als willige Dummköpfe zu sehen. Es bestand kein Zweifel, dass sie an die Tugend der Mission zu glauben schienen; sie saugten alle Theorien auf, die die globale Ausbeutung mit der Sprache der „Entwicklung“ und des „Fortschritts“ verbrämen sollten. Das habe ich bei den amerikanischen Botschaftern in Bolivien und Haiti gesehen und bei unzähligen anderen Funktionären, die ich interviewt habe.“

„Sie glauben die Mythen wirklich“, sagt er abschließend,

„und werden natürlich gut dafür bezahlt. Um diesen Agenten des Verbrechens zu helfen, morgens aufzustehen, gibt es im ganzen Westen auch eine gut ausgestattete Armee von Intellektuellen, deren einziger Zweck darin besteht, Diebstahl und Brutalität für die Bevölkerung der USA und ihrer Verbündeten akzeptabel zu machen.“

Die Vereinigten Staaten haben mit der Invasion und der zwei Jahrzehnte währenden Besetzung Afghanistans und des Irak eine der größten strategischen Fehlentscheidungen ihrer Geschichte begangen, die die Totenglocke des Imperiums läutete.

Die Architekten des Krieges im Weißen Haus von George W. Bush und die vielen nützlichen Idioten in der Presse und in der Wissenschaft, die ihn anfeuerten, wussten sehr wenig über die Länder, in die sie einmarschierten. Sie glaubten, ihre technologische Überlegenheit mache sie unbesiegbar.

Matt Kennard. (Twitter/X)

Sie wurden von dem heftigen Gegenschlag und dem bewaffneten Widerstand, der zu ihrer Niederlage führte, überrascht. Diejenigen von uns, die den Nahen Osten kannten – ich war Leiter des Nahost-Büros der New York Times, spreche Arabisch und habe sieben Jahre lang aus der Region berichtet -, hatten dies vorausgesehen.

Aber diejenigen, die auf Krieg aus waren, zogen eine beruhigende Fantasie vor. Sie behaupteten und glaubten wahrscheinlich auch, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen besaß, obwohl sie keine stichhaltigen Beweise für diese Behauptung hatten.

Sie bestanden darauf, dass die Demokratie in Bagdad eingeführt und im gesamten Nahen Osten verbreitet werden würde. Sie versicherten der Öffentlichkeit, dass die US-Truppen von dankbaren Irakern und Afghanen als Befreier begrüßt werden würden. Sie versprachen, dass die Öleinnahmen die Kosten des Wiederaufbaus decken würden.

Sie bestanden darauf, dass der kühne und schnelle Militärschlag – „shock and awe“ – die amerikanische Hegemonie in der Region und die Vorherrschaft in der Welt wiederherstellen würde. Er bewirkte das Gegenteil. Wie Zbigniew Brzezi?ski feststellte, führte dieser „einseitige Krieg gegen den Irak zu einer weit verbreiteten Delegitimierung der US-Außenpolitik“.

Der Kriegszustand

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich Amerika zu einer Stratokratie entwickelt – einer vom Militär dominierten Regierung. Es gibt eine ständige Vorbereitung auf den Krieg. Die massiven Budgets der Kriegsmaschinerie sind sakrosankt. Die Milliarden von Dollar an Verschwendung und Betrug werden ignoriert.

Die militärischen Fiaskos in Südostasien, Zentralasien und dem Nahen Osten verschwinden in dem großen schwarzen Loch der historischen Amnesie. Diese Amnesie, die bedeutet, dass es nie eine Rechenschaftspflicht gibt, erlaubt es der Kriegsmaschinerie, von einem militärischen Debakel zum nächsten zu springen, während sie das Land wirtschaftlich ausweidet.

Die Militaristen gewinnen jede Wahl. Sie können nicht verlieren. Es ist unmöglich, gegen sie zu stimmen. Der Kriegsstaat ist eine Götterdämmerung, wie Dwight Macdonald schreibt, „ohne die Götter“.

Nov. 24, 2004: US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld applaudiert Präsident George W. Bush während seiner Ausführungen im Pentagon zu einem Gesetzentwurf über Militärausgaben. (DoD)

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat die Bundesregierung mehr als die Hälfte ihrer Steuergelder für vergangene, gegenwärtige und zukünftige militärische Operationen ausgegeben. Es handelt sich dabei um die größte Einzelmaßnahme der Regierung.

Militärische Systeme werden verkauft, bevor sie produziert werden, mit der Garantie, dass enorme Kostenüberschreitungen gedeckt werden.

Die Auslandshilfe ist an den Kauf von US-Waffen geknüpft. Ägypten, das rund 1,3 Milliarden Dollar an ausländischen Militärgeldern erhält, muss diese für den Kauf und die Wartung von US-Waffensystemen aufwenden.

Israel hat seit 1949 bilaterale Hilfe in Höhe von 158 Milliarden Dollar von den USA erhalten, fast alles davon seit 1971 in Form von Militärhilfe, wobei der größte Teil davon für Waffenkäufe bei amerikanischen Waffenherstellern verwendet wurde.

Die amerikanische Öffentlichkeit finanziert die Forschung, die Entwicklung und den Bau von Waffensystemen und kauft dann dieselben Waffensysteme im Namen ausländischer Regierungen. Es handelt sich um ein zirkuläres System der Unternehmensförderung.

Im Jahr bis September 2022 gaben die USA 877 Milliarden Dollar für das Militär aus. Das war mehr als die nächsten 10 Länder – darunter China, Russland, Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich – zusammen.

Diese enormen Militärausgaben haben zusammen mit den steigenden Kosten eines gewinnorientierten Gesundheitssystems die Staatsverschuldung der USA auf über 31 Billionen Dollar getrieben, fast 5 Billionen Dollar mehr als das gesamte Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA.

Dieses Ungleichgewicht ist nicht tragbar, insbesondere wenn der Dollar nicht mehr die Weltreservewährung ist. Im Januar 2023 gaben die USA einen Rekordbetrag von 213 Milliarden Dollar für die Bedienung der Zinsen auf ihre Staatsschulden aus.

Das Imperium im eigenen Land

Der Militärapparat, der Gelder und Ressourcen in endlose Kriege steckt, weidet die Nation im eigenen Land aus und verarmt, wie Matts Berichte aus Washington, Baltimore und New York zeigen.

Die Kosten für die Öffentlichkeit – in sozialer, wirtschaftlicher, politischer und kultureller Hinsicht – sind katastrophal. Die Arbeitnehmer werden auf das Existenzminimum reduziert und von Unternehmen ausgebeutet, die jeden Bereich der Gesellschaft privatisiert haben, von der Gesundheitsfürsorge über das Bildungswesen bis hin zum Gefängnis-Industriekomplex.

Die Militaristen ziehen Mittel von Sozial- und Infrastrukturprogrammen ab. Sie stecken Geld in die Forschung und Entwicklung von Waffensystemen und vernachlässigen Technologien für erneuerbare Energien. Brücken, Straßen, Stromnetze und Dämme brechen zusammen. Schulen verfallen. Die heimische Produktion geht zurück. Unser öffentliches Verkehrssystem ist ein Scherbenhaufen.

Die militarisierte Polizei erschießt meist unbewaffnete, arme Farbige und füllt ein System von Strafanstalten und Gefängnissen, in denen schwindelerregende 25 Prozent der Gefangenen der Welt sitzen, obwohl die Amerikaner nur 5 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen.

Die deindustrialisierten Städte liegen in Trümmern. Opioidabhängigkeit, Selbstmord, Massenerschießungen, Depressionen und krankhafte Fettleibigkeit plagen eine Bevölkerung, die in tiefe Verzweiflung gestürzt ist.

Militarisierte Gesellschaften sind ein fruchtbarer Boden für Demagogen. Wie Demagogen sehen auch Militaristen andere Nationen und Kulturen nach ihrem eigenen Bild – bedrohlich und aggressiv. Sie streben nur nach Vorherrschaft. Sie gehen mit Illusionen über eine Rückkehr zu einem mythischen goldenen Zeitalter der totalen Macht und des unbegrenzten Wohlstands hausieren.

Die tiefe Enttäuschung und Wut, die zur Wahl von Donald Trump geführt haben – eine Reaktion auf den Staatsstreich der Konzerne und die Armut, unter der mindestens die Hälfte des Landes leidet – haben den Mythos einer funktionierenden Demokratie zerstört.

Wie Matt bemerkt:

„Die amerikanische Elite, die von der Plünderung im Ausland fett geworden ist, führt auch zu Hause einen Krieg. Seit den 1970er Jahren führen dieselben Wirtschaftskriminellen einen Krieg gegen die US-Bevölkerung, und zwar in Form eines massiven, hinterhältigen Betrugs. Langsam aber sicher ist es ihnen gelungen, unter dem Deckmantel verschiedener betrügerischer Ideologien wie dem „freien Markt“ einen Großteil dessen zu verscherbeln, was dem amerikanischen Volk einst gehörte. Das ist der ‚American Way‘, ein gigantischer Schwindel, eine große Gaunerei“.

Er fährt fort,

„In diesem Sinne sind die Opfer des Betrugs nicht nur in Port-au-Prince und Bagdad, sondern auch in Chicago und New York City. Dieselben Leute, die sich die Mythen über unser Handeln im Ausland ausdenken, haben auch ein ähnliches ideologisches System aufgebaut, das den Diebstahl im eigenen Land legitimiert; den Diebstahl der Ärmsten durch die Reichsten. Die armen und arbeitenden Menschen in Harlem haben mehr mit den armen und arbeitenden Menschen in Haiti gemeinsam als mit ihren Eliten, aber das muss verschleiert werden, damit die Masche funktioniert.“

„Viele Maßnahmen der US-Regierung schaden in der Tat regelmäßig den ärmsten und bedürftigsten ihrer Bürger“, schließt er. „Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) ist ein gutes Beispiel dafür. Es trat im Januar 1994 in Kraft und war eine fantastische Gelegenheit für die US-Wirtschaftsinteressen, denn die Märkte wurden für eine Investitions- und Exportblüte geöffnet. Gleichzeitig verloren Tausende von US-Arbeitern ihren Arbeitsplatz an Arbeiter in Mexiko, wo ihre Löhne von noch ärmeren Menschen heruntergehandelt werden konnten.“

Selbst-Immolation

„Collateral Crucifixion“ Wandbild des Künstlerduos Captain Borderline an einer Hauswand in Berlin, April 2021. (Singlespeedfahrer, Wikimedia Commons, CC0)

Die Öffentlichkeit, die mit Kriegspropaganda bombardiert wird, bejubelt ihre Selbstverbrennung. Sie schwelgt in der verachtenswerten Schönheit des militärischen Könnens der USA. Sie spricht in den gedankenlosen Klischees, die von der Massenkultur und den Massenmedien ausgespuckt werden. Sie gibt sich der Illusion von Allmacht hin und schwelgt in Selbstbeweihräucherung.

Das Mantra des militarisierten Staates ist die nationale Sicherheit. Wenn jede Diskussion mit der Frage nach der nationalen Sicherheit beginnt, beinhaltet jede Antwort Gewalt oder die Androhung von Gewalt. Die Beschäftigung mit inneren und äußeren Bedrohungen spaltet die Welt in Freund und Feind, in Gut und Böse.

Menschen wie Julian Assange, die die Verbrechen und den selbstmörderischen Wahnsinn des Imperiums aufdecken, werden rücksichtslos verfolgt. Die Wahrheit, die Matt aufdeckt, ist bitter und hart.

„Während aufstrebende Imperien bei der Anwendung von Waffengewalt zur Eroberung und Kontrolle überseeischer Herrschaftsgebiete oft umsichtig, ja sogar rational vorgehen, neigen untergehende Imperien zu unüberlegten Machtdemonstrationen und träumen von kühnen militärischen Meisterleistungen, die verlorenes Prestige und verlorene Macht irgendwie wiederherstellen würden“, schreibt der Historiker Alfred McCoy.

„Diese selbst aus imperialer Sicht oft irrationalen militärischen Mikrooperationen können zu blutigen Ausgaben oder demütigenden Niederlagen führen, die den bereits begonnenen Prozess nur noch beschleunigen.

Es ist wichtig, dass wir sehen, was vor uns liegt. Wenn wir uns weiterhin von den Bildern an den Wänden von Platons Höhle verzaubern lassen – Bilder, die uns Tag und Nacht auf den Bildschirmen bombardieren -, wenn wir nicht verstehen, wie das Imperium funktioniert und wie es sich selbst zerstört, werden wir alle, insbesondere angesichts der sich abzeichnenden Klimakrise, in einen Hobbes’schen Albtraum hinabsteigen, in dem die Werkzeuge der Unterdrückung, die in den Außenbezirken des Imperiums so vertraut sind, furchterregende totalitäre Unternehmensstaaten zementieren.

Chris Hedges arbeitete fast zwei Jahrzehnte lang als Auslandskorrespondent in Lateinamerika, im Nahen Osten und auf dem Balkan für die New York Times, National Public Radio und andere Nachrichtenorganisationen.

HINWEIS AN DIE LESER: Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, weiterhin eine wöchentliche Kolumne für ScheerPost zu schreiben und meine wöchentliche Fernsehsendung zu produzieren, ohne Ihre Hilfe. Die Mauern schließen sich mit erschreckender Schnelligkeit gegen den unabhängigen Journalismus, und die Eliten, einschließlich der Eliten der Demokratischen Partei, schreien nach immer mehr Zensur. Bitte, wenn Sie können, melden Sie sich unter chrishedges.substack.com an.

Dieser Artikel ist vonDeclassified UK.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …