Rubio, Kuba und das zionistische Modell Lawrence Davidson

Rubio, Kuba und das zionistische Modell

26. Mai 2025

Lawrence Davidson darüber, wie die Geschichte der kubanisch-amerikanischen Lobby, die sich an der Israel-Lobby orientiert, den US-Außenminister darauf vorbereitet hat, Trumps oft verfassungswidrige und unmenschliche Befehle auszuführen.

US-Außenminister Marco Rubio wird während eines Besuchs in Rom Anfang dieses Monats von diplomatischen Sicherheitskräften begleitet. (Außenministerium /Freddie Everett)

Von Lawrence Davidson

TothePointAnalysis.com

Marco Rubio hat sich zu einem der wichtigsten Männer von Präsident Donald Trump entwickelt. Er wurde zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit zum Außenminister ernannt und kürzlich zum amtierenden nationalen Sicherheitsberater berufen. Er hat sich als fähig erwiesen, Trumps Ziele in politische Maßnahmen umzusetzen.

Das fällt Rubio nicht schwer, da er viele seiner Vorurteile teilt. Zum Beispiel die scheinbar absolute Überzeugung, dass die Israelis unterstützt werden müssen, selbst wenn sie humanitäre Grundsätze und das Völkerrecht mit Füßen treten.

Zu diesem Zweck widmete sich Rubio als Außenminister der Umgestaltung des Büros für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit des Außenministeriums. Warum? Weil es angeblich „Vendetta gegen ‚anti-woke‘-Führer in Ländern wie Polen, Ungarn und Brasilien geführt und versucht hat, seinen ‚Hass auf Israel‘ in konkrete Maßnahmen wie Waffenembargos umzusetzen“.

Unterdessen hat Rubio Trumps Praxis unterstützt, Palästina-Unterstützer zu verhaften und ihre Führer selektiv abzuschieben.

Rubios Abstimmungsverhalten im Kongress bestätigt diese Verbundenheit mit Israel:

1). „Senator Rubio lehnte das Atomabkommen mit dem Iran ab und unterstützte die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem. Er unterstützte den Taylor Force Act, der besagt, dass keine amerikanischen Regierungsgelder an palästinensische Einrichtungen fließen dürfen, die ‚Terroristen‘ oder deren Familien finanziell belohnen. Er kritisierte auch die Resolution 2334 des UN-Sicherheitsrats, in der behauptet wird, dass die israelischen Siedlungen keine Rechtsgültigkeit haben, und war Mitinitiator eines Gesetzes, das sich gegen die Resolution aussprach.“

2). „Senator Rubio lehnt die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) ab und war Mitinitiator des Israel Anti-Boycott Act und des Combating BDS Act von 2017, zwei Gesetzesvorlagen, die diskriminierende Boykotte gegen Israel bekämpfen sollen. Im Jahr 2019 stimmte er für den Strengthening America’s Middle East Security Act, der unter anderem die Sicherheit Israels stärkt und es Bundesstaaten und lokalen Behörden ermöglicht, Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Vermögenswerte aus Unternehmen abzuziehen, die Israel boykottieren.“

3). „Senator Rubio ist Mitinitiator des Anti-Semitism Awareness Act, der die Prüfung einer Definition von Antisemitismus für die Durchsetzung der Bundesgesetze gegen Diskriminierung in Bildungsprogrammen oder -aktivitäten vorsieht.“

Oberflächlich betrachtet scheint Rubio ein opportunistischer Politiker zu sein, dem die Regeln der US-Verfassung, geschweige denn das Völkerrecht, letztlich gleichgültig sind. Er ist zweifellos bereit und in der Lage, Trumps oft verfassungswidrige und unmenschliche Befehle auszuführen. Aber hinter Marco Rubio steckt noch viel mehr.

Rubios relevanter Hintergrund

Umgeben von seiner Familie und seinen Anhängern hält Marco Rubio am 21. Januar als neuer Außenminister eine Rede vor dem Außenministerium. (Außenministerium /Freddie Everett)

Rubio wurde 1971 als Sohn kubanischer Exilanten in Florida geboren. Das bedeutet, dass er in eine Gemeinschaft und Kultur hineingeboren wurde, die sich offen gegen die Herrschaft von Fidel Castro und seinen Nachfolgern stellte.

Man kann gar nicht genug betonen, dass es sich um eine relativ geschlossene, aber dennoch gut organisierte Gemeinschaft handelte, in der es gleichbedeutend mit „Verrat“ war, die vorherrschende Anti-Castro-Haltung in Frage zu stellen.

Es war auch eine politisch einflussreiche Gemeinschaft, wenn es darum ging, die Bundesregierung in der Außenpolitik gegenüber Kuba zu beeinflussen. Politiker wie Rubio drängten beispielsweise auf ein Wirtschaftsembargo gegen Kuba, ohne Rücksicht auf die zunehmende Armut der kubanischen Bevölkerung oder die Spannungen, die dieser Ansatz mit den Verbündeten der USA verursachte, die Handel mit Kuba betrieben.

Die meisten Kubaner in den USA, deren Familien aufgrund der Machtübernahme Castros in die USA gekommen sind, haben stets republikanisch gewählt. Das ist kein Geheimnis. Sie glaubten, dass die Republikaner konsequenter gegen Castro waren als die Demokraten, insbesondere nach dem gescheiterten Invasionsversuch in der Schweinebucht.

Rubios lebenslange Zugehörigkeit zur Republikanischen Partei, sowohl in seiner Karriere in der Politik des Bundesstaates Florida als auch während seiner Amtszeit im Kongress, ist daher ein Zeichen kultureller Konformität.

Dies erklärt auch seine Bereitschaft zur Allianz mit Trump, der stets um die Unterstützung der kubanischen Gemeinschaft in den USA geworben hat (ein Trump’sches Beispiel für „gute“ Einwanderer).

Aber wie lässt sich vor diesem Hintergrund Rubios offensichtliche Verbundenheit mit Israel und den Zionisten erklären?

Kubanische Amerikaner und die Zionisten

Rubio bei einer Pressekonferenz in Jerusalem am 16. Februar. (Außenministerium / Freddie Everett)

1981 gründete Mas Canosa, ein kubanischer Exilant und Veteran des Fiaskos in der Schweinebucht, die Cuban American National Foundation (CANF). Die Stiftung war geprägt von Canosas obsessivem Hass auf Castros kubanische Regierung. Ihre Vorgehensweise spiegelte auch Canosas autoritären und eindimensionalen Charakter wider.

So kam für die CANF beispielsweise nur der Sturz des Castro-Regimes in Frage. Diejenigen, die Verhandlungen mit der kubanischen Regierung vorschlugen, wurden als Verräter gebrandmarkt. Die Strategie, die kubanische Bevölkerung so zu verarmen, dass sie das Regime stürzen würde, galt als akzeptabel und bevorzugt.

In relativ kurzer Zeit setzte sich die Sichtweise der CANF zunächst in der kubanischen Exilgemeinde in Miami durch, dann auch im Rest Floridas und darüber hinaus.

Die Ambitionen der CANF gingen jedoch über die kubanisch-amerikanische Öffentlichkeit hinaus. Das ultimative Ziel der Organisation war die Kontrolle der amerikanischen Außenpolitik gegenüber Kuba.

Mas Canosa erklärte kurz nach der Gründung der CANF

„wir ziemlich schnell, dass wir, um Einfluss auf das politische System der USA zu nehmen, das jüdische Modell kopieren müssen … und wir verbündeten uns sehr eng mit der jüdischen Lobby … in Washington.“

Büste von Jorge Mas Canosa in Miami Beach, 2019. (MosheA / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)

AIPAC war die Inspirationsquelle und der Mentor der kubanisch-amerikanischen Lobby. Infolgedessen wurde die bedingungslose Unterstützung des Zionismus in die von der CANF geförderte Ideologie der Gemeinschaft aufgenommen. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in meinem Buch „Privatizing America’s National Interest“, University Press of Kentucky, S. 76-78.)

Marco Rubio ist ein Produkt der Ideologie dieser Gemeinschaft, was seine unkritische Unterstützung Israels erklärt. In seiner Position als Außenminister hat er wiederholt erklärt, dass „die Hamas ausgelöscht“ und die Palästinenser ‚umgesiedelt‘ werden müssen. Sobald dies erreicht ist, wird Gaza bereit sein für eine großartige Neugestaltung, das Projekt „Gaza Riviera“. Rubio hat uns gesagt, dass „die Vereinigten Staaten bereit sind, die Führung zu übernehmen und Gaza wieder schön zu machen“.

Die derzeitigen Meinungsverschiedenheiten zwischen Trump und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu können Rubio in eine unangenehme Lage bringen. Diese Meinungsverschiedenheiten betreffen jedoch die Strategie. Rubio wird Trump treu bleiben und möglicherweise sogar Kritik an Netanjahu äußern. Aber er wird auch ein loyaler Befürworter der materiellen Unterstützung Israels bleiben.

Rubio ist jetzt „der oberste außenpolitische Berater“ in der Trump-Regierung. Er kontrolliert das Außenministerium und fungiert auch als nationaler Sicherheitsberater des Präsidenten.

Er hat diesen Status erreicht, weil: 1). Das politische Umfeld, das sein Leben geprägt hat, sich als kompatibel mit Trumps allgemeinen politischen Zielen erwiesen hat, und 2). seine Erziehung ihn zu einem zuverlässigen Vertreter eines Führers (Trump) gemacht hat, der weitgehend das Verhalten und die Weltanschauung des kubanisch-amerikanischen Helden Mas Canosa widerspiegelt.

So fiel es Rubio leicht, Trumps Erwartungen zu erfüllen: „Loyalität steht an erster Stelle, Loyalität gegenüber dem Mann, Loyalität gegenüber der Mission.“

Die Art und Weise, wie Trump sein Kabinett führt, erinnert an den „demokratischen Zentralismus“, der das Regierungsprinzip der frühen Kommunisten in Russland war.

Anfänglich waren Debatten zu einem Thema erlaubt (man kann sich vorstellen, dass es zwischen den seltsamen Verbündeten, die Trump unterstützen, viel Hin und Her gab). In Wirklichkeit versuchen jedoch alle, die bevorzugte Richtung des Anführers zu erahnen. Sobald diese klar wird, schließen sich alle anderen dieser Vorgehensweise an. An diesem Punkt hören alle Diskussionen auf und jeder muss sich einreihen und jubeln.

Es ist fraglich, ob Trump überhaupt auf die Debatten hört. Wahrscheinlich hat er von Anfang an eine Präferenz – unabhängig davon, ob diese der Realität entspricht oder nicht.

So wie diese Art der „Regierungsführung“ funktioniert, hört Trump nur das Echo seiner eigenen Stimme. Dieses letztlich abgeschottete Umfeld wird das Schicksal von Marco Rubio und Donald Trump bestimmen. Das Endergebnis dürfte sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch ein echtes Chaos sein.

Letztendlich ist es wahrscheinlich, dass Rubio in die Provinzpolitik Floridas zurückkehren wird, wo er wieder in die kurzsichtige und voreingenommene Gemeinschaft aufgehen wird, aus der er stammt.

Lawrence Davidson ist emeritierter Professor für Geschichte an der West Chester University in Pennsylvania. Seit 2010 veröffentlicht er Analysen zu Themen der US-Innen- und Außenpolitik, des internationalen und humanitären Rechts sowie zu den Praktiken und der Politik Israels und der Zionisten.

Dieser Artikel stammt von der Website des Autors TothePointAnalysis.com.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News wider.

