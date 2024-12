https://www.middleeastmonitor.com/20241202-romania-accuses-israel-of-election-meddling/



Rumänien beschuldigt Israel der Einmischung in die Wahlen

2. Dezember 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bei einer Pressekonferenz in Tel Aviv am 13. Juli 2024 [NIR ELIAS/POOL/AFP via Getty Images]

Rumänien hat einen Minister der Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu beschuldigt, sich in seine Wahlen eingemischt zu haben, nachdem der Minister mit einem pro-nazistischen Kandidaten telefoniert hatte, berichtet die israelische Zeitung Haaretz.

Die rumänischen Behörden werfen dem israelischen Minister für Diaspora-Angelegenheiten, Amichai Chikli, vor, sich in die Wahlen des Landes eingemischt zu haben, nachdem er letzte Woche öffentlich mit dem rechtsextremen Präsidentschaftskandidaten Calin Georgescu telefoniert hatte. Georgescu verherrlicht seit langem rumänische Führer, die mit den Nazis kollaboriert haben.

Die Zeitung berichtete, dass das Gespräch zwischen Chikli und Georgescu von rechtsextremen Medien in Rumänien und international weit verbreitet wurde. Die Zeitung stellte fest, dass Georgescu zuvor die antisemitische Eiserne Garde gelobt hatte, die für ihre gewaltsame Verfolgung von Juden berüchtigt ist.

Gestern fanden in Rumänien Parlamentswahlen statt, nur eine Woche nach Georgescus schockierendem Sieg in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen, der im ganzen Land und darüber hinaus Wellen schlug. Weiterlesen in middleeastmonitor.com

