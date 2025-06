https://consortiumnews.com/2025/06/03/russia-at-a-crossroads/?eType=EmailBlastContent&eId=be172e76-aebc-4f51-ae51-4dc919b91a9c



Russland am Scheideweg

3. Juni 2025

Die Militäraktion Moskaus unter Putins Führung konzentriert sich darauf, eine Eskalation zu vermeiden, sagt John Wight. Aber der Drohnenangriff der Ukraine tief in russisches Gebiet ist eine Kampfansage.

Der russische Präsident Wladimir Putin während eines Treffens in Moskau im vergangenen Monat. (Kreml)

Von John Wight

Speziell für Consortium News

Der russische Präsident Wladimir Putin befindet sich derzeit an einem monumentalen Scheideweg, was seine Führung Russlands in einer Zeit angeht, in der ein nuklearer Weltuntergang noch nie so nah war.

Der verheerende und gewagte Angriff der Ukraine auf Russlands strategische Langstreckenbomber markiert einen wichtigen Wendepunkt in einem Konflikt, dessen Ende nicht abzusehen ist.

Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass Russland nicht in einen Konflikt mit der Ukraine von Präsident Wolodymyr Selenskyj verwickelt ist. Vielmehr handelt es sich um einen Konflikt zwischen der Russischen Föderation und der NATO, wobei die Ukraine als Stellvertreter der NATO fungiert. Und die NATO nutzt Putins Vorsicht aus.

Mit halbherzigen Maßnahmen wurde noch nie ein bedeutender Konflikt gewonnen. General William Shermans „Marsch zum Meer“ trug wohl mehr zum Zusammenbruch der Konföderation bei als Präsident Abraham Lincolns berühmte Emanzipationserklärung. Die Brandbombenangriffe der Alliierten auf Dresden im Februar 1945 und das Eintreffen der Sowjets am 25. April 1945 vor den Toren Berlins haben mehr zum Zusammenbruch der Deutschen beigetragen als Hitlers Selbstmord neun Tage später. Die Vietnamesen errangen ihre nationale Befreiung eher durch die entschlossene und symbolträchtige Tet-Offensive von 1968 als durch alle diplomatischen Machenschaften, die danach folgten.

Russlands Militäraktion unter Putins Führung hat die Vermeidung einer Eskalation zur Priorität erklärt. Aber genau diese Haltung hat zu einer Eskalation geführt, wie die jüngsten Ereignisse deutlich zeigen.

Vasyl Malyuk, Leiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU, betrachtet Satellitenbilder russischer Militärflugplätze (im Uhrzeigersinn: Olenya, Ivanovo Severny, Ukrainka, Belaya und Dyagilevo) sowie Fotos der strategischen Bomber Tu-95MS (links) und Tu-22M3 (rechts). (Ssu.gov.ua/ Wikimedia Commons /CC BY 4.0)

Russland hat den Westen diplomatisch, aber nicht militärisch bekämpft, während die Ukraine unter Selenskyj ihren Konflikt mit Russland im Namen der strategischen Ziele der NATO und nicht im Interesse der Ukraine und ihres Volkes geführt hat.

Russland steht an einem entscheidenden Punkt. Setzt es seinen Krieg vorsichtig fort, um eine Konfrontation mit der NATO zu vermeiden, während es deren Provokationen weiter fördert, oder schlägt es den harten Kurs von Jewgeni Prigoschin ein, dem verstorbenen, freimütigen Anführer der russischen Wagner-Gruppe, der wiederholt eine nationale Mobilmachung im Namen eines schnellen Sieges forderte, der durch die weit überlegene Masse und das Gewicht des industriellen Potenzials Russlands diktiert werde.

Drohnenangriff der Ukraine auf einen russischen Flugplatz am 1. Juni. (Ssu.gov.ua / Wikimedia Commons / CC BY 4.0)

Putin ist ein geschickter Führer. Selbst seine Gegner in den Machtkorridoren des Westens würden dies angesichts seiner langen Amtszeit im Kreml widerwillig zugeben. Er war es, der Russland aus dem Abgrund der freien Marktwirtschaft herausholte, in den das Land und seine Bevölkerung nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre gestürzt waren.

Putins Wiederaufbau Russlands

Dabei gelang es Putin, die Vorrangstellung des Staates gegenüber einer neuen, aufstrebenden russischen Wirtschaftsoligarchie wiederherzustellen, die aufgrund ihrer eigenen Gier und Korruption die Massen des russischen Volkes gerne in Armut und Verzweiflung gestürzt hatte.

Der russische Staatschef machte sich dann daran, die staatlichen Institutionen wieder aufzubauen, die im Namen der Religion des freien Marktkapitalismus zerstört worden waren, mit dem Ergebnis, dass langsam aber sicher ein neuer Staat aus der Asche des alten entstand. Russland gewann seinen Stolz auf eine neue Identität zurück und akzeptierte die unverzichtbare Rolle der Sowjetunion bei der Niederlage der Nazis im Zweiten Weltkrieg, wobei es die vorbolschewistische Rolle der russisch-orthodoxen Kirche als Säule der geistigen Stabilität und des sozialen Zusammenhalts respektierte.

Aus russischer Sicht wird Putin deshalb als ihre historische Version von Franklin Delano Roosevelt angesehen, dem US-Präsidenten, der sein Land in den 1930er Jahren, als die Weltwirtschaftskrise ihren schrecklichen und zerstörerischen Höhepunkt erreichte, ebenfalls vor dem Abgrund rettete und dann den Großteil der Kriegsanstrengungen der USA im Zweiten Weltkrieg leitete.

Aber Putin hat offenbar die Entschlossenheit des Westens in dieser Zeit der sich rasch verschiebenden tektonischen Platten der Geopolitik falsch eingeschätzt. Putins Argumentation war die Vermeidung einer Eskalation zu einem direkten militärischen Konflikt mit den kollektiven westlichen Mächten. Diese Mächte sind jedoch bereits stark an der Bewaffnung, Ausbildung und Steuerung der Kriegsanstrengungen Kiews beteiligt.

Selenskyj bei einem Treffen mit Jens Stoltenberg, dem ehemaligen NATO-Generalsekretär, in Kiew im April 2024. (Präsident der Ukraine/Flickr)

Wie geht es nun weiter?

Der verheerende Drohnenangriff der Ukraine tief in russisches Gebiet ist eine Kampfansage. Wird Russland unter Putins Führung jemals in der Lage sein, so lange durchzuhalten, bis es einen klaren Sieg erringen kann?

Oder hat die Ukraine unter der Führung von Selenskyj die Dynamik so verändert, dass sie dem kollektiven Westen bewiesen hat, dass er ein Führer ist, der es wert ist, bis zum Sieg um jeden Preis unterstützt zu werden?

Die Zurechtweisung des ukrainischen Präsidenten durch Donald Trump im Oval Office im März war durch die Überzeugung motiviert, dass die Kriegsbemühungen der Ukraine ins Stocken geraten waren. Selenskyj wirkte in diesem Zusammenhang isoliert, orientierungslos und schwach.

Nun, das ist nicht mehr der Fall.

Während diese Zeilen geschrieben werden, gibt es Berichte über schwere russische Luft- und Raketenangriffe auf Ziele in der ganzen Ukraine. Da kommt mir das berühmte Zitat des französischen revolutionären Denkers und Agitators Louis Antoine de Saint-Just in den Sinn: „Wer die Revolution nur halb macht, gräbt sich sein eigenes Grab.“ Ersetze das Wort „Revolution“ durch „Krieg“, und genau an diesem Punkt sind Putin und der Kreml angelangt. Aber wie weit kann Russland gehen, bevor es zu einem totalen Krieg mit der NATO und dessen potenziell schrecklichen Folgen kommt?

Hüte dich vor kleinen Staaten, denn im Laufe der Geschichte waren es immer sie, die die Welt in große Konflikte gestürzt haben. Aus dieser Perspektive betrachtet, weiß Selenskyj, dass die Ukraine sich nicht ewig gegen die Übermacht Russlands in Mannstärke und Masse behaupten kann. Er weiß, dass er, um eine Chance zu haben, aus diesem Konflikt mit einem Ergebnis hervorzugehen, den Westen lieber früher als später in einen direkten Konflikt mit Moskau hineinziehen muss.

Der Dritte Weltkrieg ist der einzige Weg zum Sieg, der ihm offensteht. Für den Rest von uns ist es der Weg in die Hölle.

John Wight, Autor von Gaza Weeps, 2021, schreibt über Politik, Kultur, Sport und alles andere. Bitte erwägen Sie eine Spende, um seine Arbeit zu unterstützen. Sie können dies hier tun. Sie können auch ein Exemplar seines Buches This Boxing Game: A Journey in Beautiful Brutality in allen größeren Buchhandlungen sowie seinen Roman Gaza: This Bleeding Land dort erwerben. Bitte erwägen Sie ein Abonnement auf seiner Medium-Seite.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News wider.

