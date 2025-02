https://english.almayadeen.net/news/politics/russia-asked-us-to-withdraw-nato-from-eastern-europe–financ



Russland forderte die USA auf, die NATO aus Osteuropa abzuziehen: Financial Times

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Financial Times

20.Februar 2025

Russlands Forderung nach einem Abzug der NATO aus Osteuropa während der Verhandlungen mit den USA hat in Europa Bedenken hinsichtlich möglicher Zugeständnisse der Trump-Regierung geweckt.

Auf diesem Archivfoto vom Montag, dem 16. Juli 2018, schüttelt US-Präsident Donald Trump dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Ende der Pressekonferenz nach ihrem Treffen im Präsidentenpalast in Helsinki, Finnland, die Hand (AP)

Russland hat in der ersten Verhandlungsrunde mit den Vereinigten Staaten über die Beendigung des Krieges in der Ukraine den Abzug der NATO-Truppen von der Ostflanke des Bündnisses gefordert, berichtete die Financial Times am Donnerstag.

Diese Forderung hat in den europäischen Hauptstädten Bedenken aufkommen lassen, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump einem Friedensabkommen zu russischen Bedingungen zustimmen könnte.

Laut der Zeitung gab der rumänische Stabschef des Präsidenten und nationale Sicherheitsberater Christian Diaconescu bekannt, dass die US-Delegation „die Forderung Moskaus abgelehnt“ habe. Er warnte jedoch, dass es „keine Garantien dafür gibt, dass Washington dieses Zugeständnis nicht letztendlich doch machen wird“.

In einem Fernsehinterview am Mittwoch warnte Diaconescu, dass „sich die Situation meines Wissens von Stunde zu Stunde oder von Tag zu Tag ändern kann“, und bezog sich dabei auf Trumps jüngste scharfe Kritik am ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und auf das, was die Zeitung als Zugeständnisse bezeichnete, die die USA bereits vor Beginn der Gespräche an Russland gemacht hatten.

Diaconescu wies darauf hin, dass der rumänische Präsident Ilie Bolojan am Mittwoch in Paris mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron zusammengetroffen sei und davon überzeugt sei, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs „bei ihren Kontakten mit den USA die Notwendigkeit betonen werden, in alle Sicherheitsvereinbarungen, die die Region betreffen, einbezogen zu werden“. Dies folgt darauf, dass europäische Nationen bei den ersten US-russischen Gesprächen in Riad außen vor gelassen wurden.

Europa drängt die USA, nicht nachzugeben

Der rumänische Beamte bestätigte auch, dass britische und französische Beamte nächste Woche Washington besuchen würden, um Präsident Trump davon zu überzeugen, „sich nicht der Forderung Russlands nach einem Rückzug der NATO aus Osteuropa zu beugen“, und bezeichnete die derzeitige Situation als „äußerst kompliziert und ernst“.

Ein hochrangiger europäischer Beamter sagte der Financial Times, dass immer noch Unsicherheit darüber bestehe, ob die Bedenken der europäischen Staats- und Regierungschefs in Washington Gehör fänden. „Es besteht weiterhin das Risiko und die Sorge, dass Russland die USA durch einen Druck auf die Ukraine zu etwas verleitet“, so der Beamte.

Die osteuropäischen Staaten, die an vorderster Front der NATO stehen, sind zunehmend besorgt über die Absichten Trumps, nachdem seine Regierung Moskau kürzlich Zugeständnisse gemacht hat, von der Ablehnung einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine bis hin zur Zusage, die Beziehungen zwischen den USA und Russland zu normalisieren.

Laut der Financial Times hat Trump die US-Verbündeten in Europa alarmiert, indem er andeutete, dass „der Versuch der Ukraine, der NATO beizutreten, der Grund für den Krieg war“.

Unterdessen besteht die polnische Regierung darauf, dass sie „keinen Grund hat, zu befürchten, dass Trump sie im Stich lässt“, fordert aber die europäischen Partner auf, Trumps Aufruf zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf dem gesamten Kontinent zu beherzigen, fügte der Bericht hinzu.

„Selenskyj ist ein Diktator“

Trumps Aussage kommt, nachdem er am Mittwoch seinen ukrainischen Amtskollegen als „bescheiden erfolgreichen Komiker“ und „Diktator ohne Wahlen“ bezeichnet und davor gewarnt hatte, dass die Ukraine alles zu verlieren drohe, wenn er nicht rasch auf ein Friedensabkommen mit Russland zusteuere.

„Er [Selenskyj] weigert sich, Wahlen abzuhalten, liegt in ukrainischen Umfragen sehr weit hinten, und das Einzige, worin er gut war, war, Biden ‚wie eine Geige‘ zu spielen. Ein Diktator ohne Wahlen, Zelenskyy sollte besser schnell handeln, sonst wird er kein Land mehr haben“, schrieb Trump in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social.

Er behauptete, dass seine Regierung erfolgreich über ein Ende des Krieges mit Russland verhandelt habe, etwas, das seiner Meinung nach nur er und sein Team erreichen könnten.

Trump schloss mit den Worten: „Ich liebe die Ukraine, aber Selenskyj hat schreckliche Arbeit geleistet, sein Land ist zerschlagen und MILLIONEN sind unnötig gestorben – und so geht es weiter …“

Trumps Äußerungen kamen nur wenige Stunden, nachdem Selenskyj seine Behauptung zurückgewiesen hatte, die Ukraine sei für den andauernden Krieg mit Russland verantwortlich, und den US-Präsidenten beschuldigt hatte, in einer russischen ‚Desinformationsblase‘ gefangen zu sein.

