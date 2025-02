https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/palestinians-forced-flee-us-armed-israeli-military-west-bank



Palästinenser müssen vor dem von den USA bewaffneten israelischen Militär im Westjordanland fliehen

Tamara Nassar Rechte und Rechenschaftspflicht 20. Februar 2025

Israelische Soldaten vertreiben Palästinenser gewaltsam entlang einer unbefestigten Straße durch das Flüchtlingslager Nur Shams während des israelischen „Iron Wall“-Angriffs im besetzten Westjordanland am 10. Februar 2025.

Wahaj Bani Moufleh ActiveStills

Israel führt derzeit die größte Kampagne zur Zwangsumsiedlung von Palästinensern im besetzten Westjordanland seit 1967 durch.

In diesem Jahr besetzte Israel das Westjordanland, den Gazastreifen, die ägyptische Sinai-Halbinsel und die syrischen Golanhöhen und vertrieb dabei Hunderttausende Palästinenser aus ihren Häusern.

Seit Israel einen massiven Angriff auf die Flüchtlingslager Dschenin, Tulkarm und Nur Shams in der Nähe von Tulkarm sowie Tubas im nördlichen Teil des besetzten Westjordanlands gestartet hat, wurden fast 40.000 Palästinenser gezwungen, aus ihren Häusern in Flüchtlingslagern im Westjordanland zu fliehen.

In diesen Flüchtlingslagern leben Palästinenser, die nach der ethnischen Säuberungskampagne durch zionistische Milizen und die israelische Armee, bei der 1948 Hunderttausende Palästinenser gewaltsam vertrieben wurden, aus ihren Städten und Dörfern im historischen Palästina vertrieben wurden.

Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen OHCHR sagte, dass es sich hierbei um „Ausmaße von Massenvertreibungen handelt, die es im besetzten Westjordanland seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat“.

Während Israel darauf besteht, dass sein Militäreinsatz dazu dient, den bewaffneten Widerstand in den Lagern zu zerschlagen, befürchten die Palästinenser, dass die Vertreibung das eigentliche Ziel ist.

Zu den vom Menschenrechtsbüro gesammelten Zeugenaussagen gehören Berichte von Bewohnern, denen von israelischen Streitkräften mitgeteilt wurde, dass sie nicht in das Flüchtlingslager zurückkehren dürfen.

Einige Bewohner berichteten, dass ihnen von israelischen Streitkräften gesagt wurde, sie sollten das Flüchtlingslager „vergessen“.

Die Organisation berichtete sogar, dass sie Fotos aus dem Flüchtlingslager Dschenin erhalten habe, die „frisch planierte Straßen mit neuen Schildern zeigen, die anscheinend mehrere Straßen mit hebräischen Namen versehen“.

Dies muss in einem breiteren Kontext verstanden werden, zusammen mit Erklärungen und Handlungen von israelischen Regierungsbeamten, die einen Vorstoß zur Annexion des besetzten Westjordanlandes signalisieren.

„In diesem Zusammenhang bekräftigen wir, dass jede gewaltsame Überführung in oder Abschiebung von Menschen aus besetzten Gebieten strengstens verboten ist und nach internationalem Recht ein Verbrechen darstellt“, so die Menschenrechtsorganisation.

Vertriebene Palästinenser suchen Berichten zufolge bei Familien oder Freunden, in Schulen, Moscheen, Hochzeitssälen und an anderen Orten Schutz.

Während ein kleiner Teil – 3.000 von 40.000 – nach Hause zurückgekehrt ist, sind die meisten seit mehr als drei Wochen vertrieben. Diese Vertreibung übertrifft laut der New York Times, die vier ungenannte Experten zitiert, die Vertreibung durch einen israelischen Angriff während der zweiten Intifada im Jahr 2002.

Zerstörung

Selbst wenn die Palästinenser in ihre Häuser zurückkehren dürfen, werden sie in ihren Gemeinden und Flüchtlingslagern umfangreiche Zerstörungen vorfinden, die von Israel verursacht wurden.

Der Schaden war bereits beträchtlich, bevor die von Israel als „Iron Wall“-Operation bezeichnete Militäroperation am 21. Januar begann.

Zwischen Oktober 2023 und Oktober 2024 wurden im Wohnungssektor im besetzten Westjordanland Schäden und Zerstörungen in Höhe von 16 Millionen US-Dollar verursacht, wie aus einem gemeinsamen Bewertungsbericht der Vereinten Nationen, der Europäischen Union und der Weltbankgruppe hervorgeht.

Nur 61 Prozent der Gesundheitseinrichtungen in den bewerteten Gouvernoraten waren voll funktionsfähig.

Laut der UN-Überwachungsgruppe OCHA wurden in vier Flüchtlingslagern die Wasser- und Abwassersysteme zerstört, wobei einige Wasserinfrastrukturen sogar durch Abwasser verunreinigt wurden.

Straßen und lebenswichtige Infrastrukturen, einschließlich Strom-, Wasser- und Abwassersysteme, waren bereits durch aufeinanderfolgende und lang anhaltende israelische Angriffe auf die Flüchtlingslager nach dem 7. Oktober 2023 schwer beschädigt worden.

Israelische Bulldozer haben unter dem Vorwand, von bewaffneten Kämpfern verlegte improvisierte Sprengkörper zu entfernen, die auf israelische Militärfahrzeuge abzielten, Straßenabschnitte aufgerissen. Während diese Methode die Bewohner des Lagers bestraft hat, die nicht in die Kämpfe verwickelt waren, haben Analysten festgestellt, dass sie möglicherweise nicht wirksam ist, um das Verlegen dieser Vorrichtungen zu verhindern, und es den Kämpfern sogar erleichtern könnte, dies zu tun.

Das Flüchtlingslager Jenin, das nun fast menschenleer ist, wird immer noch von Israel zerstört. Bürgermeister Mohammed Jarrar erklärte gegenüber den Medien, dass Israel „ein Muster der willkürlichen Zerstörung“ anwende, um das Lager „unbewohnbar“ zu machen.

Ausbau der Siedlungen

Währenddessen schreitet der Ausbau der israelischen Siedlungen inmitten dieser Kampagne der Massenvertreibung immer schneller voran. Die israelische Zivilverwaltung – der bürokratische Arm der militärischen Besatzung Israels – veröffentlichte einen neuen Vorschlag zum Bau von fast 1.000 neuen Wohneinheiten in der Siedlung Efrat in der Nähe der palästinensischen Stadt Bethlehem.

Dies würde die jüdische Bevölkerung der Kolonie um 40 Prozent erhöhen, so Peace Now, eine in Israel ansässige Überwachungsgruppe für Siedlungen.

Diese Siedlung befindet sich in einem äußerst strategischen Gebiet des besetzten Westjordanlandes. Wenn Israel die Siedlung annektiert, wird das gesamte südliche Westjordanland vom Norden getrennt, wodurch der Zugang zur Autobahn 60 unterbrochen wird, die westlich der Siedlung verläuft und auf die die Palästinenser angewiesen sind.

„Aus diesem Grund haben die Palästinenser bei allen bisherigen Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern über eine dauerhafte Lösung darauf bestanden, dass Efrat nicht an Israel angegliedert wird, um die territoriale Kontinuität des Westjordanlands und das Entwicklungspotenzial der Metropole Bethlehem zu gewährleisten“, erklärte Peace Now.

Das Erweiterungsgebiet umfasst fast 160 Hektar.

„Während das israelische Volk auf die Freilassung der Geiseln und ein Ende des Krieges hofft, arbeitet die Regierung Netanjahu mit Hochdruck daran, Fakten vor Ort zu schaffen, die die Chance auf Frieden und Kompromisse zunichte machen“, so Peace Now.

Tötungen

Während der Operation, die sich ihrem einmonatigen Ende nähert, hat Israel nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros mindestens 44 Palästinenser, darunter auch Kinder, getötet und viele weitere verletzt. Das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte schätzte die Zahl der Getöteten höher ein.

Der Militäreinsatz, eine koordinierte Aktion, an der das israelische Militär, der inländische Geheimdienst Shin Bet und die israelische Grenzpolizei beteiligt sind, umfasst den Einsatz israelischer Scharfschützen in Wohngebieten, Hausdurchsuchungen, die Verhaftung von Jugendlichen, Luftangriffe und die Zerstörung von Gebäuden und kritischer Infrastruktur wie Wasser-, Strom- und Abwassersystemen.

Am 12. Februar töteten israelische Streitkräfte ein palästinensisches Kind im Flüchtlingslager Nur Shams und beschlagnahmten anschließend seinen Leichnam.

Der 16-jährige Muhammad Ghassan Abed befand sich im Schulbereich auf der Westseite des Lagers.

Defense for Children International – Palestine konnte keine vollständige Untersuchung vor Ort durchführen, da Muhammads Leichnam beschlagnahmt wurde, sodass die Tötungsmethode und die Art seiner Verletzung unbekannt blieben.

Zwei Tage nach seiner Ermordung erhielt das Gesundheitsministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde einen Bericht, aus dem hervorging, dass israelische Streitkräfte drei Leichen aus dem Flüchtlingslager Nur Shams beschlagnahmt hatten, darunter auch die von Muhammad. Diese Information kam über die palästinensische Verbindungsstelle, die mit den israelischen Behörden zusammenarbeitet.

Die lokalen Medien verbreiteten ein Bild aus der Gegend, das einen israelischen Militärbagger zeigte, der mit einer Decke bedeckte Trümmer in seiner Schaufel transportierte. Dies ließ den Verdacht aufkommen, dass die Schaufel des Baggers Leichen transportierte, da diese Methode in der Vergangenheit von israelischen Streitkräften angewendet wurde. Seine Familie hatte keine offizielle Benachrichtigung über die Tötung ihres Kindes erhalten.

Die massenhafte Zwangsumsiedlung der Bewohner des Flüchtlingslagers Nur Shams ist einer der Gründe dafür, dass es keine Augenzeugen gab, die hätten bezeugen können, wie Mohammed getötet wurde.

„Die Schändung des Leichnams von Mohammed durch israelische Streitkräfte ist ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und die internationalen Menschenrechtsnormen“, so DCIP.

Ein 15-jähriger palästinensischer Junge starb am 17. Februar an den Verletzungen, die er sich am 1. Februar zugezogen hatte, als er von einem Splitter getroffen wurde, der von einem israelischen Drohnenangriff auf ein nahegelegenes Fahrzeug stammte.

Diyaa al-Din Ahmad Sabaaneh stand vor dem Geschäft seines Vaters im Stadtteil Qabatiya südlich von Dschenin, als die Drohne ein Auto traf, in dem zwei Männer saßen. Ein Splitter traf Diyaa al-Din am Kopf, wie das DCIP berichtete.

Er fiel ins Koma und die Ärzte konnten aufgrund der Schwere seiner Verletzungen nicht operieren.

Mit Sabaanehs Tod steigt die Zahl der palästinensischen Kinder, die seit Jahresbeginn von Israel im besetzten Westjordanland getötet wurden, auf 14. Mehr als die Hälfte von ihnen wurde durch Drohnenangriffe getötet, während die meisten anderen durch scharfe Munition getötet wurden.

Unterdessen scheinen die Befehlshaber des israelischen Militärs die Schießbefehle im besetzten Westjordanland zu lockern.

„So sieht ein Waffenstillstand nicht aus“, sagte die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem.

„Israel hat die militärischen Praktiken, die es im Gazastreifen angewendet hat, auf das Westjordanland übertragen.“

Übersetzt mit Deepl.com

