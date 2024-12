https://www.aljazeera.com/news/2024/12/7/lavrov-says-russia-wants-immediate-end-to-fighting-in-syria



Russland, Türkei und Iran wollen „sofortiges Ende“ der Kämpfe in Syrien: Lawrow

Der russische Außenminister erklärt, Moskau werde „alles tun, um den Terroristen nicht die Oberhand zu geben“, während die Rebellen in Syrien weiter vorrücken.

Wir haben uns heute mit dem Iran und der Türkei darauf geeinigt, einen eindringlichen Aufruf zu veröffentlichen“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow auf dem Doha-Forum in Katar [Datei: Florion Goga/Reuters].

Von Al Jazeera-Mitarbeitern

Veröffentlicht am 7. Dezember 2024

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, dass er zusammen mit seinen iranischen und türkischen Amtskollegen „ein Ende der feindlichen Aktivitäten“ in Syrien fordere, wo Oppositionskämpfer einen schnellen Vormarsch gemacht haben und Präsident Bashar al-Assad herausfordern.

Im Gespräch mit Al Jazeera auf dem Doha Forum in der katarischen Hauptstadt sagte Lawrow am Samstag, Russland, Iran und die Türkei unterstützten den Dialog zwischen der Regierung und der legitimen Opposition“ in Syrien.

Die drei Länder sind seit 2017 an den sogenannten Astana-Format-Gesprächen zur Suche nach einer politischen Lösung in Syrien beteiligt, und ihre Spitzendiplomaten – Lawrow, der iranische Abbas Araghchi und der türkische Hakan Fidan – trafen sich in einem trilateralen Format am Rande des Doha-Forums.

„Wir forderten ein sofortiges Ende der feindlichen Aktivitäten. Wir haben erklärt, dass wir alle wollen, dass die Resolution 2254 [der Vereinten Nationen] vollständig umgesetzt wird, und haben zu diesem Zweck zum Dialog zwischen der Regierung und der legitimen Opposition aufgerufen“, sagte Lawrow.

Prozess unter syrischer Führung

Die Resolution 2254 (PDF) bekennt sich zur „Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territorialen Integrität“ Syriens und besagt, dass eine Lösung des jahrelangen Konflikts nur durch einen „integrativen und von Syrien geführten politischen Prozess“ möglich ist.

Auf die Frage, ob Moskau – ein wichtiger Unterstützer von al-Assad und der syrischen Armee – glaubt, dass der syrische Präsident an der Macht bleiben kann, sagte Lawrow, er sei „nicht im Geschäft mit Vermutungen“.

„Wir haben uns heute mit dem Iran und der Türkei darauf geeinigt, einen starken Aufruf zu veröffentlichen, den ich beschrieben habe, und wir werden einige konkrete Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass dieser Aufruf befolgt wird“, sagte er.

Lawrow äußerte sich zu einem Zeitpunkt, an dem die Kämpfer der bewaffneten Gruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) in Syrien einen blitzschnellen Vorstoß unternommen und wichtige Städte, darunter Aleppo und Hama, unter ihre Kontrolle gebracht haben.

Am späten Freitag erklärten die Rebellen, sie hätten den Rand von Homs erreicht, einer strategischen Stadt, die die Hauptstadt Damaskus mit den Küstenregionen des Landes verbindet, wo al-Assad von der alawitischen Gemeinschaft unterstützt wird.

In einem Telegrammposting vom Samstagnachmittag erklärte ein Oppositionskommandeur, die Kräfte der von der HTS geführten Gruppe hätten mit „Operationen“ in Homs begonnen.

Oppositionskämpfer haben auch in Deraa und Sweida im Südwesten Syriens nahe der Grenze zu Jordanien Gewinne erzielt und einige Städte im Umland von Damaskus unter ihre Kontrolle gebracht.

Viel schwächer

Resul Serdar von Al Jazeera berichtet aus Kilis, nahe der türkischen Grenze zu Syrien, dass die syrische Regierung die Kontrolle über einen Großteil des Landes verloren hat.

„Wir sehen eine syrische Regierung, die viel schwächer ist als 2016, als sie stark von Russland, dem Iran und der [libanesischen Gruppe] Hisbollah vor Ort unterstützt wurde“, sagte er.

„Die Russen sind in der Ukraine sehr beschäftigt. Sie haben einen Großteil ihrer militärischen Ausrüstung und ihres Personals vom Luftwaffenstützpunkt Khmeimim [in Syrien] in die Ukraine abgezogen“, erklärte Serdar, während der Iran und die Hisbollah ebenfalls in Kämpfe gegen Israel verwickelt sind.

„All diese Faktoren haben ein solches Vakuum geschaffen.“

Vorstoß der Opposition nach Homs: Kämpfer nähern sich der von der Regierung kontrollierten Stadt

uf dem Doha-Forum am Samstag sagte Lawrow, Russland sei „absolut davon überzeugt, dass es unzulässig ist, Terroristen wie die HTS für geopolitische Zwecke einzusetzen“.

Wir versuchen alles, um zu verhindern, dass Terroristen die Oberhand gewinnen, auch wenn sie behaupten, keine Terroristen mehr zu sein“, sagte er.

Eigene Ängste ausleben

amuel Ramani, Associate Fellow am Royal United Services Institute, sagte, der russische Außenminister habe versucht, ein Bild der Stärke und der Kontrolle zu vermitteln.

Er versuchte, Befürchtungen herunterzuspielen, dass das Regime von al-Assad in Syrien kurz vor dem Zusammenbruch steht, und sprach stattdessen davon, dass er alles in seiner Macht Stehende tut, um die Souveränität Syriens zu fördern und zu versuchen, die Situation zu stabilisieren“, erklärte er gegenüber Al Jazeera.

amani sagte, der schnelle Vormarsch der Oppositionskräfte habe Moskau offenbar unvorbereitet getroffen.

Sie haben das Geschehen in Syrien genau wie wir beobachtet und scheinen keinen klaren Plan zu haben, wie sie al-Assad an der Macht halten können“.

