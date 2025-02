https://www.middleeasteye.net/opinion/russia-ukraine-war-european-leaders-should-listen-trump



Russland-Ukraine-Krieg: Europas Staats- und Regierungschefs müssen Trumps Friedensplan endlich wahrnehmen

Jonathan Steele

19. Februar 2025

Nach Jahren gescheiterter westlicher Politik besteht endlich die Chance, diesen blutigen dreijährigen Konflikt zu beenden

Ukrainische Streitkräfte fahren am 27. Oktober 2024 während eines Feldtrainings auf einem Panzer (Genya Savilov/AFP)

Es ist kein schöner Anblick, wenn europäische Staats- und Regierungschefs in Panik um den Frieden geraten. Als sie diese Woche nach Paris eilten, um mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über Donald Trumps Ideen für die Ukraine zu sprechen, glichen der britische Premierminister Keir Starmer und die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Polens und anderer Verbündeter nichts anderem als einem Haufen kopfloser Hühner.

Sie beendeten ihr Treffen ohne eine Einigung über die Politik, äußerten jedoch unterschiedliche Ansichten darüber, ob europäische NATO-Mitglieder Friedenstruppen in die Ukraine entsenden sollten – ein Thema, das Putin und Trump bereits abgelehnt hatten.

Das Fiasko machte deutlich, dass Europa drei Jahre lang nicht ernsthaft darüber nachgedacht hat, wie Frieden in die Region gebracht werden kann. Es gab endlose Gespräche über die Aufstockung der Militärhilfe für die ukrainischen Streitkräfte, aber nichts über die Beendigung des Krieges durch Diplomatie.

In den ersten Wochen nach der illegalen Invasion der Ukraine durch Russland im Februar 2022 stand die Tür für eine Verhandlungslösung noch offen. Russische und ukrainische Beamte trafen sich in Istanbul und erarbeiteten einen Entwurf für ein Abkommen, demzufolge die Ukraine neutral bleiben und auf jeglichen Beitritt zur NATO verzichten sollte.

Doch die westlichen Regierungen, angeführt von der Biden-Regierung, ermächtigten den ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson, nach Kiew zu reisen und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sagen, er solle nicht unterschreiben. Sie träumten davon, dass die ukrainischen Streitkräfte Russland besiegen könnten, was, so träumten sie weiter, zum Rücktritt von Präsident Wladimir Putin oder zu seiner Absetzung durch Kreml-Kollegen führen könnte.

Die westliche Politik ließ sich auf einen Stellvertreterkrieg ein. Konfrontation und Bestrafung wurden zum Spielnamen: wirtschaftliche Sanktionen und diplomatische Isolation für Russland und militärische Lieferungen für die ukrainische Armee.

Im Herbst 2022 war klar, dass die militärische Hilfe des Westens niemals ausreichen würde, um die Russen zu besiegen. Auf menschlicher Ebene würde die militärische Eskalation nur noch mehr Tod und Zerstörung bringen; eine immer größer werdende Zahl von Opfern. Zumindest waren die meisten Opfer, anders als im Gazastreifen, Militärs und keine Zivilisten.

Westliche Regierungen weigerten sich zu akzeptieren, dass der Krieg in eine Sackgasse geraten war. Sie erlagen den ständigen Bitten Zelenskys um mehr militärische Ausrüstung und der Aufweichung der anfänglichen Beschränkungen Bidens für ukrainische Angriffe auf Städte und Infrastruktur in Russland.

Kurz gesagt, alles führte zu einer weiteren Eskalation und dem letztendlichen Risiko eines Atomkriegs.

Radikaler Politikwechsel

Trump und seine Berater wählten einen anderen Weg. Als Präsidentschaftskandidat prahlte er damit, den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden zu können. Als Präsident hat er die Politik der USA nun radikal geändert.

Sein Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte letzte Woche in Brüssel vor den NATO-Verbündeten, dass die USA eine souveräne und prosperierende Ukraine wollten, aber die Bemühungen, das Land auf die Grenzen von vor 2014 zurückzusetzen, seien ein „unrealistisches Ziel“ und ein „illusorisches Ziel“.

Eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sei ebenso unrealistisch, sagte er. Hegseth räumte ein, dass ein Friedensabkommen mit Russland möglicherweise ausländische Truppen erfordern würde, die an den Waffenstillstandslinien patrouillieren, um ein Wiederaufflammen des Krieges zu verhindern (ein Euphemismus für einen neuen russischen Angriff), merkte jedoch an, dass dies keine NATO-Mission sein könne.

Stattdessen müssen Sicherheitsgarantien durch „fähige europäische und außereuropäische Truppen“ unterstützt werden, sagte er. „Wenn diese Truppen irgendwann als Friedenstruppen in der Ukraine eingesetzt werden, sollten sie im Rahmen einer Nicht-Nato-Mission eingesetzt werden … Um es klar zu sagen: Im Rahmen einer Sicherheitsgarantie werden keine US-Truppen in der Ukraine stationiert werden.“

Die Falken in der Nato reagieren wütend auf die Position von Trump. Aber sie hätten es kommen sehen müssen: Als Präsidentschaftskandidat machte er deutlich, dass er den Krieg in der Ukraine beenden wolle. Die europäischen Staats- und Regierungschefs waren selbstgefällig der Meinung, sie könnten Trumps Linie abschwächen, sobald er an die Macht käme.

Nach dem Treffen in Paris könnte es ähnliche europäische Bemühungen geben, Trumps Position zu ändern. Es gibt sicherlich zahlreiche Komplikationen auf dem Weg zur Festlegung von Waffenstillstandslinien oder, wie Hegseth es nennt, der „Kontaktlinie“ zwischen russischen und ukrainischen Streitkräften.

Putin könnte seine Truppen auffordern, an die Grenzen der vier ukrainischen Regionen vorzurücken, die Moskau zufolge zu Russland gehören. Dies könnte dazu führen, dass die russischen Streitkräfte noch weiter vorrücken als bisher.

Einem solchen Schritt sollte Widerstand entgegengesetzt werden. Die USA und die Ukraine müssen darauf achten, dass die Kontaktlinie in dem Abkommen nicht als rechtmäßige internationale Grenze beschrieben wird – so wie die Waffenstillstandslinien in Südkorea (von 1953) und Zypern (von 1974) nach mehr als einem halben Jahrhundert Frieden nicht zu international anerkannten Grenzen geworden sind.

Der Weg nach vorn

Putin und seine kontrollierten russischen Medien werden jedes von Trump erzielte Abkommen als großen Sieg feiern. Aber das wäre übertrieben: Putin hat weit weniger erreicht, als er einst gehofft und erwartet hatte.

Nach drei Jahren des Kampfes und mit einer weitaus größeren Armee haben russische Truppen nur Teile der östlichen Regionen der Ukraine erobert. Putins Truppen haben die Ukrainer nicht besiegt und auch nicht die volle Kontrolle über das Land übernommen. Sie haben enorme Verluste erlitten, und Putin ist es nicht gelungen, die ukrainische Regierung zu stürzen. Er muss weiterhin mit einem feindlichen Regime in Kiew leben.

Die Frage bleibt: Wie kann Trump in Bezug auf Gaza so falsch und in Bezug auf die Ukraine so richtig liegen?

Weltweit hat Putin einen enormen Reputationsschaden erlitten. Es stimmt zwar, dass nicht so viele Regierungen seine Aggression öffentlich verurteilten, wie die westlichen Staats- und Regierungschefs gehofft hatten, aber die Welt war schockiert über Putins unverfrorene Lügen über die Invasion (oder „spezielle Militäroperation“) und die Ungeschicklichkeit der russischen Streitkräfte.

Der Krieg ist noch nicht vorbei. Trumps 24-Stunden-Frist wurde nicht eingehalten. Die Einzelheiten eines Waffenstillstandsabkommens werden schwer auszuhandeln sein. Auf beiden Seiten und in der Führung der NATO gibt es politische Kräfte, die Trumps Bemühungen zum Scheitern bringen wollen. Sie werden versuchen, jeden Fortschritt zu sabotieren und zu untergraben.

Aber die europäischen Staats- und Regierungschefs sollten sich nicht auf feste Positionen versteifen. Sie sollten anerkennen, dass sich unter Trump das politische Umfeld des Krieges verändert hat.

Um der Zehntausenden ukrainischen und russischen Soldaten willen, die jetzt die beste Überlebenschance seit drei Jahren haben, sollten die westlichen Regierungen zum Erfolg der Verhandlungen beitragen.

Die Frage bleibt: Wie kann Trump in Bezug auf Gaza so falsch und in Bezug auf die Ukraine so richtig liegen? Das ist eine andere Geschichte.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jonathan Steele ist ein erfahrener Auslandskorrespondent und Autor viel beachteter Studien über internationale Beziehungen. Er war Ende der 1970er Jahre Büroleiter des Guardian in Washington und während des Zusammenbruchs des Kommunismus Büroleiter des Guardian in Moskau. Er studierte an den Universitäten Cambridge und Yale und hat Bücher über den Irak, Afghanistan, Russland, Südafrika und Deutschland verfasst, darunter Defeat: Why America and Britain Lost Iraq (I.B.Tauris 2008) und Ghosts of Afghanistan: the Haunted Battleground (Portobello Books 2011).

