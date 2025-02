https://english.almayadeen.net/news/politics/oracle-s-tiktok-bid-under-fire-for-censoring-pro-palestine-v



TikTok-Angebot von Oracle wegen Zensur pro-palästinensischer Stimmen in der Kritik

Von Al Mayadeen English

Quelle: The Intercept

19. Februar 2025

Oracle hat seine Mitarbeiter angewiesen, entweder „Israel“ zu unterstützen oder sich eine andere Arbeitsstelle zu suchen.

Präsident Donald Trump, von links, spricht während der Unterzeichnung einer Durchführungsverordnung im Oval Office des Weißen Hauses am Montag, dem 3. Februar 2025, in Washington. (AP)

In einem neuen Bericht beleuchtet The Intercept das komplexe Zusammenspiel von Geopolitik und unternehmerischer Macht im Silicon Valley.

Während Oracle, das geheime Partnerschaften mit „Israel“ unterhält, nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA, ein Gesetz zum Verbot von TikTok aufrechtzuerhalten, ins Rampenlicht rückt, hat sich das Unternehmen als führender Kandidat für die Übernahme der umstrittenen Plattform herauskristallisiert.

Die unerschütterliche Unterstützung des Technologieriesen für „Israel“, insbesondere angesichts des anhaltenden Völkermords in Palästina, hat jedoch ernsthafte Bedenken aufgeworfen. Die Fragen nach den politischen Überzeugungen von Oracle und deren Auswirkungen auf den globalen Diskurs waren noch nie so dringend wie heute.

Palästina-freundliche Stimmen in Oracle unterdrückt

Die breit angelegte Kampagne für ein Verbot von TikTok, die von chinesischen Kritikern in der US-Politik vorangetrieben wird, hat durch pro-israelische Aktivisten zusätzlichen Schwung erhalten.

Während die Bemühungen, TikTok zu verbieten, hauptsächlich von US-Gesetzgebern vorangetrieben wurden, die China kritisch gegenüberstehen, haben pro-israelische Aktivisten eine Schlüsselrolle bei der Verstärkung der Kampagne gespielt und die Überschneidung von Technologie, Politik und globalen Konflikten im Silicon Valley aufgedeckt.

Die pro-israelische Haltung des Unternehmens unter der Führung von CEO Safra Catz hat zu Vorwürfen geführt, dass pro-palästinensische Stimmen innerhalb von Oracle unterdrückt werden.

Laut einer Untersuchung von The Intercept hat Oracle mit internen Gegenreaktionen von Mitarbeitern zu kämpfen, die das Gefühl haben, dass ihre pro-palästinensischen Ansichten unterdrückt werden. Ein Mitarbeiter berichtete, dass es eine Kultur der Angst gebe und einige Mitarbeiter das Unternehmen aufgrund seiner Haltung verlassen hätten. Im vergangenen Jahr unterzeichneten 68 Mitarbeiter einen offenen Brief, in dem sie die Partnerschaft von Oracle mit „Israel“ kritisierten, und ein Mitarbeiter wurde Berichten zufolge entlassen, weil er ein pro-palästinensisches Symbol erstellt hatte.

Catz: „USA zuerst, Israel an zweiter Stelle“

Die langjährigen Beziehungen von Oracle zu „Israel“ waren entscheidend. Das Unternehmen hat nicht nur mit der israelischen Regierung zusammengearbeitet, sondern auch militärische Projekte technologisch unterstützt. Diese Kooperationen erstreckten sich von Cloud-Diensten bis hin zu hochkarätigen geheimen Initiativen wie dem Projekt Menta, das einen Beitrag zur israelischen Luftwaffe geleistet hat. Mitarbeiter haben sich laut dem Bericht auch besorgt über die Beteiligung von Oracle an einer PR-Initiative namens „Words of Iron“ geäußert, die darauf abzielt, die israelische Sichtweise auf Social-Media-Plattformen, einschließlich TikTok, zu stärken.

Das Unternehmen hat Spenden für palästinensische Zwecke deutlich eingeschränkt und einige Wohltätigkeitsorganisationen von seinem Programm zur Verdoppelung von Mitarbeiterspenden ausgeschlossen. Catz bezeichnete pro-palästinensische Menschenrechtsgruppen in ihren Aussagen als „Gehirnwäsche-Organisationen“ und wies alle Bedenken hinsichtlich der Beteiligung von Oracle an „Israel“ während des Gaza-Konflikts zurück. Yael Har Even, stellvertretende Geschäftsführerin von Oracle „Israel“, erklärte: „Safra sagt immer: Die USA zuerst, das zweite Land ist Israel und danach die ganze Welt.“

Der Druck auf die Mitarbeiter, sich der Haltung von Oracle anzuschließen, hat Kritik hervorgerufen und den breiteren Einfluss politischer und militärischer Allianzen auf die Technologiegiganten im Silicon Valley hervorgehoben.

