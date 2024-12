https://www.middleeasteye.net/opinion/russia-ukraine-ordinary-citizens-peace-leaders-listen



Russland-Ukraine-Krieg: Gewöhnliche Bürger wollen Frieden. Ihre Führer sollten zuhören

Von Jonathan Steele

2. Dezember 2024

Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Russen und Ukrainer die Aufnahme von Friedensgesprächen wünscht. Selenskyj und der Westen müssen ihr unerreichbares Ziel eines militärischen Sieges über Putin aufgeben und sich an den Verhandlungstisch begeben

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky und US-Präsident Joe Biden bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York am 25. September 2024 (Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

Ob Sie es glauben oder nicht, der Krieg in der Ukraine hat einige gute Nachrichten hervorgebracht.

Eine soeben von Gallup veröffentlichte Meinungsumfrage zeigt , dass eine Mehrheit der Ukrainer die baldige Aufnahme von Friedensgesprächen wünscht.

Um die genaue Zahl zu nennen: Etwa 52 Prozent der Befragten lehnen das Beharren auf einem Kampf bis zum militärischen Sieg über Russland ab, das der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die westlichen Regierungen zum Eckpfeiler ihrer Politik gemacht haben.

Dies ist ein bemerkenswerter Wandel im Vergleich zu vor zwei Jahren, als nur 27 Prozent die Idee von Friedensgesprächen unterstützten.

In den letzten zwei Wochen kam es sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite zu einer gefährlichen militärischen Eskalation. Die Regierung Biden erteilte den ukrainischen Streitkräften die Erlaubnis, US-Mittelstreckenraketen auf Ziele in Russland zu schießen. Großbritannien tat dies ebenfalls für seine Storm Shadow-Raketen, die der Ukraine zunächst mit Einschränkungen zur Verfügung gestellt worden waren.

Selenskyj befahl seinen Streitkräften umgehend, die Raketen abzuschießen. Auch der russische Präsident Wladimir Putin hat die Eskalation vorangetrieben. Letzte Woche kündigte er an, Russland behalte sich das Recht vor, Ziele in Staaten anzugreifen, die Waffen an die Ukraine geliefert haben, und er drohte direkt damit, dass Russland auf Atomwaffen zurückgreifen könnte.

Um seine Absicht zu bekunden, feuerte er eine Interkontinentalrakete ab, die Atomsprengköpfe tragen kann.

Auch die Zahl der Truppen vor Ort ist gestiegen. Etwa 10.000 nordkoreanische Soldaten sind an die Frontlinien auf russischer Seite vorgerückt, und letzte Woche trafen sich die Minister der baltischen Staaten und anderer nördlicher Nato-Mitglieder, um zu erörtern, ob sie ihre Truppen in die Ukraine schicken sollten.

Die Gefahr eines Atomkriegs zwischen Russland und der Nato ist damit einen Schritt näher gerückt.

Das Zypern-Modell

Alles, was eine drohende Katastrophe abwenden kann, ist zu begrüßen. Daher gibt die neue Gallup-Umfrage, die sich für den Frieden ausspricht, Hoffnung.

Andere Umfragen haben ähnliche Ergebnisse gezeigt. Doch welche Art von Friedensabkommen ist wahrscheinlich? Eine Mehrheit in der Gallup-Umfrage akzeptiert, dass die Ukraine im Gegenzug für ein Ende der russischen Aggression Gebietsverluste im Osten hinnehmen muss.

Die Ukraine wird ihre juristische Souveränität über die von russischen Truppen besetzten Gebiete im Donbas und auf der Krim nicht aufgeben müssen, aber sie wird zugeben müssen, dass sie die Kontrolle verloren hat.

Das Vorbild ist Zypern. Es ist genau 50 Jahre her, dass die Türkei (übrigens ein Nato-Mitglied) Zypern angegriffen und 37 Prozent der Insel besetzt hat . Zahlreiche griechische Zyprioten wurden getötet, Hunderttausende flohen.

Später organisierte die UNO einen Bevölkerungstausch, bei dem alle Türken den südlichen Teil der Insel und die Griechen den Norden verließen. Die Türkei hat im Norden Zyperns einen Staat gegründet und unterhält dort immer noch 40.000 Soldaten, aber kein anderes Land hat ihn anerkannt.

Eine UN-Mission patrouilliert in einer Pufferzone und überwacht die Waffenstillstandslinie. Auf der Insel herrscht seit mehr als 40 Jahren Frieden.

Einige westliche Analysten haben sich seit Beginn des Konflikts in Russlands Krieg gegen die Ukraine für ein Land-für-Frieden-Abkommen ausgesprochen. Aber es war schwer, in den Medien Aufmerksamkeit und Raum für ihre Ansichten zu bekommen. So wie der Vorwurf des Antisemitismus als Waffe eingesetzt wurde, um Kritiker der israelischen Politik im Gazastreifen einzuschüchtern, werden diejenigen, die sich für einen Waffenstillstand und Verhandlungen in der Ukraine einsetzen, als „Putin-freundlich“ angegriffen.

Die ukrainische Umfrage zeigt, wie schwach dieser Vorwurf ist. Zweiundfünfzig Prozent der Ukrainer können nicht „pro-Putin“ sein.

Ihre Kritik an Selenskyjs Ziel, den Sieg über Russland zu erringen, wird durch Realismus genährt. In den ersten Tagen des Krieges waren alle – und insbesondere Putin – vom Mut und der Entschlossenheit der ukrainischen Streitkräfte überrascht, als sie die russischen Panzer daran hinderten, nach Süden zu fahren, um Kiew einzunehmen, und nach Westen, um Charkiw einzunehmen.

Doch nach einigen Wochen verwandelte sich der Konflikt in einen Grabenkrieg, ein Gebiet, in dem die russischen Streitkräfte mit ihrer überlegenen Zahl an Soldaten immer die Oberhand haben werden.

Eingefrorener Konflikt

Die Fortsetzung des Krieges wird nicht zu Putins Niederlage führen. Sie führt lediglich dazu, dass weitere Tausende ukrainischer Soldaten sterben. Es bedeutet, dass noch mehr Städte durch Artillerie-, Raketen- und Drohnenangriffe zerstört werden. Der Tag, an dem die Millionen ukrainischer Flüchtlinge nach Hause zurückkehren können, wird dadurch hinausgezögert.

Westliche Berichterstatter in der Ukraine haben mit Bewunderung und Sympathie über die Entschlossenheit der ukrainischen Streitkräfte geschrieben. Um die Moral aufrechtzuerhalten, interviewen sie nur selten Menschen, die Verhandlungen wünschen.

Doch diese Selbstzensur hat sich allmählich abgeschwächt. Die Reporter berichten jetzt über die große Zahl junger Ukrainer, die versuchen, der Einberufung zu entgehen. Sie berichten, wie hohe Beamte und Generäle der ukrainischen Armee „insgeheim“ zugeben, dass der Krieg ein eingefrorener Konflikt ist und die Ukraine ihre Gebietsverluste eingestehen muss.

Wie könnten Verhandlungen beginnen? Putin hat kein Interesse an einem Waffenstillstand gezeigt, außer nach der Kapitulation der Ukraine. Seine Truppen sind im Donbass auf dem Vormarsch, und er wird nicht bereit sein, sie aufzuhalten. Außerdem möchte er die Region Kursk zurückgewinnen, die die Ukrainer noch immer innehaben.

Die Fortsetzung des Krieges wird nicht zu Putins Niederlage führen. Sie verurteilt lediglich Tausende weiterer ukrainischer Soldaten zum Tode.

Donald Trump hat gesagt, er werde den Krieg an einem Tag beenden. Bis zu seinem Amtsantritt sind es noch zwei Monate.

Wenn es ihm im Januar gelingt, die Regierungen von Selenskyj und der Nato sowie Putin zu einem Waffenstillstand und zur Aufnahme von Friedensgesprächen zu bewegen, wird er die erste reale Aussicht auf ein Ende des dreijährigen Krieges geschaffen haben.

Dies wird sowohl in der Ukraine als auch in Russland begrüßt werden, wo die neuen Ergebnisse des Gallup-Instituts, wonach die Ukrainer mehrheitlich für den Frieden sind, mit einem Anstieg der friedensfreundlichen Einstellung in Russland einhergehen.

Eine Umfrage des Chicago Council on Global Affairs und des unabhängigen Levada Analytical Center mit Sitz in Moskau von Ende September ergab, dass 60 Prozent der Russen das Fehlen eines Friedensabkommens mit der Ukraine als kritische Bedrohung für Russland ansehen.

Eine knappe Mehrheit, nämlich 54 Prozent, ist der Meinung, dass es an der Zeit ist, Verhandlungen aufzunehmen, anstatt militärische Maßnahmen zu ergreifen.

Die Chancen für einen Frieden waren noch nie so groß wie heute. Die westlichen Regierungen sollten sie unterstützen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jonathan Steele ist ein langjähriger Auslandskorrespondent und Autor von viel beachteten Studien über internationale Beziehungen. Er war in den späten 1970er Jahren Büroleiter des Guardian in Washington und während des Zusammenbruchs des Kommunismus Leiter des Moskauer Büros. Er studierte an den Universitäten Cambridge und Yale und hat Bücher über den Irak, Afghanistan, Russland, Südafrika und Deutschland geschrieben, darunter Defeat: Why America and Britain Lost Iraq (I.B.Tauris 2008) und Ghosts of Afghanistan: the Haunted Battleground (Portobello Books 2011).

Übersetzt mit Deepl.com

