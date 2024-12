Wieder ein interessanter Artikel von Felix Abt . Evelyn Hecht-Galinski



https://www.zackbum.ch/2024/11/29/die-braune-brut-der-ukraine/



Die braune Brut der Ukraine ///

Gemeinsam mit der finnischen Premierministerin Sanna Marin nahm Präsident Selensky 2023 am Staatsbegräbnis für den gefallenen Neonazi Kotsiubailo teil, wo sie Blumen am Sarg des Mannes niederlegten, der sich damit brüstete, dass sein Wolfshund die Knochen russischer Kinder fressen könne. Der Führer der „Da-Vinci-Wölfe“, der für ethnische Säuberungen eintrat und dessen Soldaten laut New York Times „Abzeichen im Nazi-Stil, einschließlich des Totenkopfes, trugen“, wurde zum Nationalhelden erklärt.

Von westlichen Politikern und Medien ausgeblendet: Die Nationalhelden der Ukraine sind blutrünstige Nazi-Verbrecher.

Von Felix Abt

Die Verteidiger des ukrainischen Neonazi-Regimes argumentieren, dass die Ukraine wegen ihres jüdischen Präsidenten und Premierministers nicht nazistisch sein kann. Das klingt so, als ob es in den Vereinigten Staaten keinen Rassismus gäbe, weil Amerika einen schwarzen Präsidenten hatte, oder als ob es im Warschauer Ghetto keine Verbrechen gegen Juden gegeben hätte, weil es eine jüdische Ghetto-Polizei gab, die für die Nazis arbeitete. Der polnische Historiker Emanuel Ringelblum, der mit seiner jüdischen Familie einige Zeit im Warschauer Ghetto verbrachte, beschrieb die Grausamkeit der jüdischen Polizei als oft viel größer als die der deutschen Nazis und der fanatischen Ukrainer und Letten.

Wolodimir Selensky ist ein Mann jüdischen Glaubens, dessen richtiger Vorname Wladimir ist, weil er in die russischsprachige Minderheit hineingeboren wurde.

2014 erklärte er im Fernsehen:

“Im Osten und auf der Krim wollen die Menschen Russisch sprechen. Lasst sie in Ruhe, lasst sie einfach in Ruhe. Geben Sie ihnen das Recht, Russisch zu sprechen. Die Sprache sollte unser Land niemals spalten…. Wir haben die gleiche Hautfarbe, das gleiche Blut, unabhängig von der Sprache.”

Ukrainisch lernte er erst, als er Politiker wurde.

Er wollte den Krieg gegen die russischsprachige Bevölkerung im Donbass, einschließlich der Diskriminierung dieser Minderheit, beenden, den das banderistische Kiewer Regime seit 2014 gegen die russischsprachige Bevölkerung im Osten führt, nachdem es durch einen vom Westen unterstützten Sturz der demokratisch gewählten Regierung an die Macht kam. Mit dem Versprechen, den Krieg und die Diskriminierung zu beenden, wurde er mit einer sehr hohen Unterstützung durch russischsprachige Wähler zum Präsidenten gewählt. Weiterlesen bei zackbum.ch

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …