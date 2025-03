https://english.almayadeen.net/news/politics/zakharova—israel–unwilling-to-acknowledge-neo-nazism-in-u



Sacharowa: „Israel“ nicht bereit, Neonazismus in der Ukraine anzuerkennen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites

18. März 2025

Russland wirft „Israel“ vor, den Neonazismus in der Ukraine entweder nicht zu kennen oder bewusst nicht anerkennen zu wollen.

Die Ausladung des Korrespondenten der Iswestija, Nikita Klyukhin, von Pressekonferenzen des israelischen Außenministeriums nach seiner Frage zur Verherrlichung von Stepan Bandera in der Ukraine zeigt entweder die Ignoranz oder die mangelnde Bereitschaft „Israels“, die Wahrheit über den Neonazismus in der Ukraine anzuerkennen, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

„Wie sich herausstellt, hat diese Frage entweder einen Mangel an Bewusstsein oder eine Abneigung gegen Wissen offenbart. Aber ohne dieses Wissen ist es unmöglich, eine sinnvolle Diskussion über die Geschehnisse in der Ukraine zu führen. Und dieses Thema ist zu einem der zentralen Themen auf der internationalen Agenda geworden“, sagte Sacharowa in einem Interview für Iswestija.

Die Diplomatin betonte, dass jede Diskussion über eine Lösung der Krise in der Ukraine zwecklos sei, wenn man die Ursachen der Krise nicht verstehe und nicht angehe.

„Wie konnte dies unbemerkt bleiben oder ignoriert werden, wenn die Ukraine ein zentrales Thema auf der Tagesordnung ist? Aber wenn der Fokus ausschließlich auf der Unterstützung von [dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr] Selenskyj in seinem sogenannten Kampf für die Demokratie liegt – was jetzt wie ein Witz klingt –, dann ist es vielleicht möglich, ahnungslos zu bleiben und weiterhin in Klischees über eine „junge Demokratie“ in der Ukraine zu sprechen“, bemerkte Sacharowa.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums behauptete, dass Überbleibsel von Extremisten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs ihre Ideologie bewahrt hätten und statt verurteilt zu werden, irgendwann zu einem Instrument geworden seien, das die russisch-ukrainischen Beziehungen untergrabe.

„Wie ist es möglich, den Holocaust zu einem zentralen Thema der Identität Ihres Staates zu machen und dennoch nicht anzuerkennen, dass in einem europäischen Land – der Ukraine – diejenigen, die Verbrecher waren, die den Holocaust an der jüdischen Bevölkerung verübt haben … die Henker, die auf dem heutigen ukrainischen Territorium Gräueltaten an Juden begangen haben, heute als nahezu Heilige verherrlicht werden?“, empörte sich Zakharova.

In der Ukraine wurden einige Gruppen, wie das Asow-Regiment und der Rechte Sektor, beschuldigt, Neonazi-Elemente zu beherbergen.

Trotz des rechtsextremen Extremismus hat die ukrainische Regierung unter der Führung des jüdischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Vorwürfe des institutionellen Neonazismus zurückgewiesen.

Wer war Stepan Bandera?

Stepan Bandera war ein ukrainischer Nationalistenführer und eine umstrittene historische Figur. Er war eine Schlüsselfigur in der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), die die Unabhängigkeit der Ukraine von der sowjetischen und polnischen Herrschaft anstrebte. Er war der Anführer der radikaleren OUN-B-Fraktion, die 1941 nach dem Einmarsch Nazi-Deutschlands in die Sowjetunion die Unabhängigkeit der Ukraine erklärte.

Bandera und seine Bewegung hatten jedoch ein komplexes und umstrittenes Verhältnis zu Nazi-Deutschland. Während die OUN-B anfangs mit den Nazis zusammenarbeitete, in der Hoffnung auf Unterstützung bei der Gründung einer unabhängigen Ukraine, wurde Bandera 1941 von den Deutschen verhaftet und inhaftiert, nachdem seine Fraktion einseitig und ohne deutsche Zustimmung die Unabhängigkeit erklärt hatte. Er blieb bis 1944 im Konzentrationslager Sachsenhausen, bis die Nazis ihn in dem Versuch freiließen, ukrainische Nationalisten gegen die vorrückenden Sowjets einzusetzen.

Die OUN-B und ihr bewaffneter Arm, die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA), waren Berichten zufolge für gewalttätige nationalistische Kampagnen verantwortlich, darunter Angriffe auf polnische und jüdische Zivilisten, insbesondere während der Massaker von Wolhynien (1943–1944), bei denen Zehntausende Polen getötet wurden.

Bandera wurde 1959 in München von einem KGB-Agenten ermordet.

