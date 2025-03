https://www.aljazeera.com/news/2025/3/18/killing-box-gaza-reacts-to-renewed-israeli-strikes



Europa im Kriegsfieber

Von Uroš Lipušcek

in Ljubljana, Slowenien

Sonderausgabe für Consortium News

18. März 2025

Als ob zwei in Europa geborene Weltkriege nicht genug wären, sucht ein zunehmend gespaltenes Europa nach Einheit durch Militarisierung und übertriebene Angst vor Russland, schreibt Uroš Lipušcek.

Ruslan Stefanchuk, Vorsitzender der Werchowna Rada, des ukrainischen Parlaments, spricht am 11. Februar vor einer Sitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg. Rechts die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola. (Europäisches Parlament/Flickr/CC BY 2.0)

Die Russen kommen und Europa bereitet sich auf den Krieg vor.

Der Kontinent ist von Hysterie erfasst.

Sie wird von politischen Eliten verbreitet, die behaupten, der Frieden in Europa sei nicht mehr selbstverständlich.

„Nie wieder“ ist ein vergessenes Motto. Als ob zwei Weltkriege, die in Europa geboren wurden, nicht genug wären.

Dies sind die einzig möglichen Schlussfolgerungen, die aus dem außerordentlichen EU-Gipfel am 5. März in Brüssel gezogen werden können, auf dem die Wiederbewaffnung und die erneute Militarisierung Europas zum Anlass wurden, eine zunehmend uneinige EU zu vereinen.

In der Zwischenzeit tragen führende Medien ihren Teil dazu bei, die Kriegstrommeln zu rühren. Die britische Boulevardzeitung The Sun schrie am Montag: „EUROPA AM RAND DER NERVEN: Großbritannien plant seit Jahren einen Einsatz in der Ukraine und Frankreich soll Zivilisten mobilisieren, da Putins Lakai eine erschreckende Drohung für einen dritten Weltkrieg ausspricht.“ The Daily Telegraph meldete, dass die gemeinsame Opposition gegen Russland die Entente Cordial zurückgebracht habe – den Vertrag von 1904, der Jahrhunderte des Antagonismus zwischen Großbritannien und Frankreich beendete. Und eine Schlagzeile von Le Monde vom Dienstag verkündete: „Europas führender Raketenhersteller konvertiert zur Kriegswirtschaft.“

Selbst hier in Slowenien behauptete die führende Tageszeitung DELO auf ihrer Titelseite vom vergangenen Samstag: „Es mag wahr sein, dass die europäische Aufrüstung unter dem Druck Amerikas und Russlands das Beste ist, was der [Europäischen] Union passieren kann. Sie wird zu einer Macht werden.“

Die Geschichte bestätigt, dass schiere Gewalt noch nie zu Frieden geführt hat.

Weder die USA noch Russland zwingen Europa zur Aufrüstung. Frieden aus einer Position der Stärke heraus führt zu einem sogenannten erzwungenen oder negativen Frieden, der früher oder später in einen Krieg ausartet. Diesen Weg beschreitet eindeutig die europäische Elite, die behauptet, Russland bedrohe den Frieden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg propagierte Europa zumindest nach außen hin Zusammenarbeit und Frieden. Jetzt wählt es zum dritten Mal in den letzten hundert Jahren Mobilisierung und Krieg als Mittel, um die Vorherrschaft zu erlangen, die in der neuesten Version als „Frieden“ bezeichnet wird.

Um wirklichen Frieden zu verhindern, werden kritische Stimmen in den Mainstream-Medien zum Schweigen gebracht. Stattdessen führen europäische Staatsmänner den Kontinent blind in den Krieg.

Dies geschah nach Einschätzung der einflussreichen amerikanischen Historikerin Barbara Tuchman vor dem Ersten Weltkrieg.

Diese Gefahr scheint, was den Krieg in der Ukraine betrifft, vom ansonsten widersprüchlichen, unberechenbaren und oft konfrontativen US-Präsidenten Donald Trump erkannt worden zu sein.

Europa braucht keine gemeinsame Armee

Der wahrscheinlich nächste Kanzler Deutschlands, Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte am 5. März in Brüssel. (NATO / Flickr / CC BY-NC-ND 2.0)

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Joe Biden scheint er einen Beitrag zum Frieden auf dem alten Kontinent zu leisten. Aus dieser Perspektive ist die NATO obsolet. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich die Vereinigten Staaten aus dem Bündnis zurückziehen, mit dem sie Westeuropa in der Nachkriegszeit kontrolliert haben.

Die NATO befindet sich bereits im Auflösungsprozess. Washington hat beschlossen, dass Artikel 5 der Gründungsurkunde der Organisation über die kollektive Verteidigung für potenzielle europäische Friedenstruppen in der Ukraine, falls es eine geben sollte, nicht gelten wird.

Nach dem Zusammenbruch der NATO und dem Rückzug der USA braucht Europa kein neues Militärbündnis oder eine gemeinsame europäische Armee.

Letzteres würde die Existenz eines gemeinsamen europäischen Bundesstaates voraussetzen. Wer wäre die Entscheidungsinstanz einer möglichen europäischen Armee? Wer würde über Krieg oder Frieden entscheiden? Wer würde sie befehligen und in welcher Sprache? Diese Fragen könnten die deutsch-französische Rivalität wiederbeleben.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagt bereits, dass diese geplante europäische Armee ohne die Erlaubnis Russlands in der Ukraine eingesetzt werden kann. Es wäre dann keine Friedenstruppe, die die Zustimmung beider Seiten erfordert, sondern ein Kriegsbündnis mit der Ukraine, das Russland als Freiwild bezeichnet hat.

Unabhängige Staaten

Europa braucht keine gemeinsame europäische Armee. Die EU muss eine Union unabhängiger Staaten bleiben.

Sie braucht eine neue Sicherheitsarchitektur, die auf der Grundlage von gegenseitigem Vertrauen und Koexistenz allen Ländern Frieden und Sicherheit gewährleistet. Dazu gehört auch Russland, das ein europäisches Land war und bleibt.

Hätten deutsche Politiker die Außenpolitik des Eisernen Kanzlers Otto von Bismarck von vor 150 Jahren fortgesetzt (der durch Diplomatie bewies, dass Frieden in Europa nur mit stabilen Beziehungen zu Russland möglich ist), wäre die Geschichte des 20. Jahrhunderts wahrscheinlich deutlich weniger blutig verlaufen.

Dies wird vom wahrscheinlichen neuen deutschen Kanzler Friedrich Merz vergessen, der die Wiederbelebung des deutschen Militarismus auf antirussischer Basis voraussieht.

Die grundlegende Sicherheitsfrage für das heutige Europa ist, ob Russland sich nach seinem immer wahrscheinlicher werdenden militärischen Sieg in der Ukraine wirklich auf einen mehrstufigen Feldzug gegen Europa vorbereitet, wie führende europäische Politiker behaupten.

Einige deutsche Generäle sagen beispielsweise, dass Russland Europa innerhalb von höchstens drei Jahren angreifen wird. Europäische Falken sagen voraus, dass die russische Armee zuerst gegen die baltischen Staaten marschieren würde, dann gegen Polen und Rumänien, gefolgt von den ehemaligen sowjetischen, jetzt unabhängigen Republiken.

Es gibt absolut keine Beweise dafür, dass Wladimir Putin eine solche selbstmörderische Politik plant. Russland, das mit einem starken demografischen Rückgang konfrontiert ist, hat weder die personelle, militärische noch die wirtschaftliche Macht dazu.

Schutz der Rechte russischer Minderheiten

Die neuen Staaten, die aus der ehemaligen Sowjetunion hervorgegangen sind, insbesondere die baltischen Staaten, sollten andererseits einen angemessenen Schutz und Rechte für russische Minderheiten in ihren Ländern gewährleisten, eine Voraussetzung für die Normalisierung der Beziehungen zu Moskau.

In Lettland werden Bürgern russischer Herkunft offizielle Reisedokumente verweigert und sie müssen mit internationalen Dokumenten reisen. Dies ist zweifellos eine inakzeptable Diskriminierung.

Der Krieg in der Ukraine, wie auch immer wir ihn interpretieren, ist in erster Linie eine Folge der NATO-Erweiterung und ein Versuch amerikanischer Neokonservativer, die mehrheitlich der Demokratischen Partei angehören, Russland strategisch zu schwächen.

Trump hat erkannt, dass die Fortsetzung einer solchen Politik zum Dritten Weltkrieg führen würde, und versucht daher, die US-Außenpolitik radikal zu ändern. China hat in den Augen des politischen Establishments der USA Russland als Hauptgegner Amerikas abgelöst.

Nachdem sie ihre eigenen Volkswirtschaften durch die Beteiligung am Wirtschaftskrieg der Biden-Regierung gegen Russland geschädigt haben, versuchen die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens (das sich durch eine Seitentür wieder in die EU eingeschlichen hat), ihre wirtschaftlichen und politischen Probleme durch militärische Stärke zu lösen.

Deutsche Leopard-Panzer werden Volkswagen-Autos ersetzen, weil die deutsche Autoindustrie der chinesischen Konkurrenz nachgegeben hat. Auf diese Weise soll Deutschland seine schwindende Wirtschaftskraft wiederherstellen, ähnlich wie die Vereinigten Staaten die Große Depression erst überwanden, als ihre Kriegsindustrie während des Zweiten Weltkriegs auf Hochtouren lief.

Der neue deutsche Kanzler scheint gewillt zu sein, dieses Rezept umzusetzen. Großbritannien, das mit einem raschen wirtschaftlichen Niedergang konfrontiert ist, versucht andererseits, durch die Verlängerung des Krieges massive Gewinne aus der Ukraine zu ziehen.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky und der noch amtierende Kanzler Olaf Scholz bei einer Zeremonie auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 15. Februar, die ihre Einheit und Zusammenarbeit unterstreicht. (Mit freundlicher Genehmigung MSC, Steffen Boettcher)

Aus diesem Grund hat die britische Regierung ein 100-jähriges Partnerschaftsabkommen mit der Ukraine unterzeichnet. Macron versucht unterdessen, innenpolitischen Frieden zu erkaufen, indem er die Aufmerksamkeit auf die falsche russische Bedrohung für Europa und Frankreich lenkt.

Zu dieser Gruppe von Nationen gehört das zunehmend radikale Polen, das versucht, die mächtigste Armee Europas aufzubauen, was zu unvermeidlichen Spannungen mit Deutschland führen wird.

Anstatt sich im Zuge einer radikal veränderten NATO ohne amerikanische Beteiligung einer neuen Militarisierung zuzuwenden, sollten sich die europäischen Länder der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zuwenden, die während des Kalten Krieges gegründet wurde, um Konflikte wie in der Ukraine zu verhindern.

Die OSZE hatte neutrale Beobachter in der Ukraine, ist aber heute fast in Vergessenheit geraten oder hat keinen ernsthaften Einfluss mehr. Diplomatie und friedliche Konfliktlösung sind in Vergessenheit geratene Themen.

Seit mehr als drei Jahren gibt es keine Kontakte oder Dialoge zwischen Moskau und Brüssel oder anderen europäischen Hauptstädten. Die EU-Außenbeauftragte, die ehemalige estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas, und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sind die wichtigsten europäischen Kriegstreiber.

Kallas, von der Leyen und der US-Vizepräsident J.D. Vance bei einem Treffen zur künstlichen Intelligenz in Paris im Februar. (Europäische Union/Wikimedia Commons/CC BY 4.0)

Die EU-Kommission hat beispielsweise beschlossen, dass die EU bis zu 800 Milliarden Euro in die Militarisierung statt in die Entwicklung investieren soll, wie es der italienische Finanzier Mario Draghi in seinem jüngsten Bericht vorgeschlagen hat. Die EU entwickelt sich zunehmend zu einer autokratischen Formation, die von nicht gewählten Beamten geführt wird und im Widerspruch zu den Grundlagen der Demokratie steht.

Europa wird nur dann zu einer autonomen strategischen Macht, wenn es den Dialog mit Russland erneuert, und nicht, wenn es amerikanische Politiker anfleht, es in die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine einzubeziehen.

Laut dem bekannten amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler und Friedensstifter Jeffrey Sachs sind Diplomatie und Geopolitik in der EU auf ein kindisches Niveau gesunken. Wenn die EU eine autonome politische Macht werden will, muss sie zuerst die NATO verlassen (bevor die USA sie verlassen), den politischen Dialog mit Russland wiederherstellen und die Zusammenarbeit mit China erneuern.

Nur so kann sie in einem zukünftigen globalen System ihre strategische Autonomie bewahren. Andernfalls wird Europa zum Gegenstand einer neuen Aufteilung der Interessensphären zwischen den Großmächten, was das Ende der EU bedeuten würde.

Der Zusammenbruch der NATO wäre auch eine ideale Gelegenheit, Europa zur atomwaffenfreien Zone zu erklären, was bedeutet, dass Frankreich und Großbritannien ihre Atomwaffen abgeben müssten.

Dies ist derzeit reine Illusion. Im Rahmen der OSZE sollte Europa nach dem Ende des Krieges in der Ukraine zunächst ein Mindestmaß an Vertrauen zwischen den Ländern herstellen und dann Verhandlungen über die Reduzierung konventioneller Waffen aufnehmen (solche Verhandlungen wurden in Mitteleuropa bereits vor Jahren geführt).

Sowohl Russland als auch die USA sollten ihre Pläne zur Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland im nächsten Jahr aufgeben und die Zusammenarbeit im militärischen Bereich wieder aufnehmen.

Leider sind die heutigen politischen Eliten Europas zu einer solchen radikalen Wende nicht fähig. Europa braucht dringend einen neuen Willy Brandt oder sogar Helmut Kohl und eine neue Ostpolitik.

Hier in Slowenien sollten Politiker im Einklang mit der in der slowenischen Verfassung verankerten Friedenspolitik handeln und eine neutrale Position einnehmen, anstatt europäischen Falken blind in den Abgrund zu folgen.

Uroš Lipušcek, ein slowenischer Fernsehkorrespondent, war bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni ein „Friedenskandidat“.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News widerspiegeln.

