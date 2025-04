https://english.almayadeen.net/news/politics/zakharova-warns-germany-s-merz-of–dark-era–over-missiles



Sacharowa warnt Deutschlands Merz vor „dunkler Ära“ wegen Raketen

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

20. April 2025

Das russische Außenministerium warnt davor, dass der Vorstoß des deutschen Oppositionsführers Friedrich Merz, Taurus-Raketen in die Ukraine zu liefern, eine gefährliche Wende in der Rolle Deutschlands in diesem Konflikt bedeuten könnte.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat den voraussichtlichen neuen Kanzler Deutschlands, Friedrich Merz, scharf kritisiert und gewarnt, dass seine Haltung zur Bewaffnung der Ukraine eine Rückkehr zu einer „dunklen Ära“ in der deutschen Geschichte bedeuten könnte.

Die Kritik folgt auf einen Bericht der Bild-Zeitung, in dem Merz‘ bevorstehende Osteransprache vorweggenommen wird, in der er voraussichtlich erklären wird, dass „Deutschland wieder Verantwortung übernehmen wird – in Europa und in der Welt. Nicht laut, aber verlässlich. Nicht arrogant, sondern partnerschaftlich.“

Sacharowa antwortete auf Telegram und fragte, auf welche historische Periode sich Merz mit dem Wort „wieder“ beziehe. Ihre Kommentare sind die jüngsten in einer wachsenden Gegenreaktion Moskaus auf die sich wandelnde Rolle Berlins im Ukraine-Konflikt, insbesondere hinsichtlich des umstrittenen Vorschlags, Kiew mit Taurus-Marschflugkörpern zu beliefern.

Taurus-Raketen-Debatte lässt Spannungen wieder aufflammen

Verwandte Nachrichten

Merz erklärte kürzlich gegenüber der ARD, dass Deutschland unter seiner Führung als Kanzler die Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine genehmigen würde. Die Langstreckenwaffen, die Ziele in einer Entfernung von bis zu 500 Kilometern treffen können, wurden als potenzielle Mittel zum Angriff auf strategische russische Infrastruktureinrichtungen diskutiert, darunter die Kertsch-Brücke, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet.

Dies stellt eine klare Abkehr von der Politik des derzeitigen Kanzlers Olaf Scholz dar, der sich bisher gegen solche Schritte gewehrt hat, da er eine Eskalation des Konflikts und eine tiefere Verstrickung Deutschlands in eine direkte Konfrontation mit Russland befürchtet.

Matthias Miersch, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokratischen Partei (SPD), die mit den Christdemokraten von Merz über eine Koalition verhandelt, äußerte seinerseits Vorbehalte gegen den Plan. Am Mittwoch sagte er: „Ich gehe davon aus, dass wir nicht zu einer Eskalation beitragen oder Partei in diesem Krieg werden wollen“, was darauf hindeutet, dass Merz nach Rücksprache mit Militär- und Geheimdienstvertretern seine Haltung noch einmal überdenken könnte.

Russland warnt vor direkter deutscher Beteiligung

Während einer Pressekonferenz warnte Sacharowa, dass die Lieferung von Taurus-Raketen als direkte deutsche Beteiligung an militärischen Operationen angesehen würde. „Der Live-Einsatz dieser Marschflugkörper ist ohne die direkte Unterstützung von Soldaten der Bundeswehr unmöglich“, erklärte sie und wies auf die Möglichkeit hin, dass deutsches Militärpersonal indirekt an den Operationen in der Ukraine beteiligt sein könnte.

Der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Nechaev, schloss sich dieser Meinung an und erklärte, die Waffen würden den Verlauf des Krieges nicht ändern, könnten aber eine Eskalation provozieren und „Moskau zu Vergeltungsmaßnahmen zwingen“.

Es ist anzumerken, dass die Debatte um die Taurus-Raketen Teil einer breiteren Kritik Russlands an der militärischen Unterstützung der Ukraine durch den Westen ist. Moskau argumentiert weiterhin, dass Waffenlieferungen aus NATO-Ländern den Krieg verlängern und das Risiko einer direkten Konfrontation mit Russland erhöhen.

Mit dem Wechsel der politischen Führung in Berlin könnten sich die Spannungen mit Moskau verschärfen, insbesondere wenn Deutschland unter der Führung von Merz eine entschlossenere Haltung im Ukraine-Konflikt einnimmt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …