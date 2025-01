Dank an meinen Freund Joseph Massad für seinen neuen Artikel, der mit seinem Gedankengang zur „Säuberung“ Gazas genau den richtigen Vorschlag hat. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeasteye.net/opinion/clean-gaza-why-trumps-transfer-proposal-should-be-made-israelis



„Säuberung“ von Gaza: Warum Trumps Vorschlag einer „freiwilligen“ Umsiedlung an die Israelis gerichtet werden sollte

Joseph Massad

29. Januar 2025

Anstatt sich für die illegale Vertreibung von Palästinensern einzusetzen, sollte der US-Präsident seine Verbündeten dazu drängen, vertriebene Israelis aufzunehmen, von denen Tausende aus dem Land fliehen

Israelische Familien, die Tel Aviv verlassen, kommen am 12. Oktober 2023 auf dem Flughafen Larnaca auf Zypern an, nur wenige Tage nachdem Israel seinen Krieg gegen Gaza begonnen hat (Iakovos Hatzistavrou/AFP)

Während Israel seine mörderischen Bombenangriffe auf das Flüchtlingslager Dschenin im Westjordanland fortsetzt, hat es allein in der vergangenen Woche 15.000 Palästinenser ausgewiesen und Dutzende ihrer Häuser zerstört.

Unterdessen schlug der Präsident der USA, Donald Trump, am Wochenende unter Verstoß gegen das Völkerrecht vor, den verwüsteten Gazastreifen „zu säubern“, indem er 1,5 Millionen seiner palästinensischen Bewohner – die gerade erst den Völkermord durch Israel überlebt hatten – nach Ägypten, Jordanien oder sogar Indonesien auswies, was einer Zahl entspricht, die hundertmal höher ist als die Zahl der aus Jenin Vertriebenen.

Trumps illegaler Vertreibungsvorschlag ist nicht neu, sondern vielmehr die Fortsetzung einer geheimen westlichen Politik, die vor 15 Monaten in Gang gesetzt wurde.

Im Oktober 2023, kurz nach Beginn seiner Vernichtungskampagne in Gaza, forderte Israel die Vertreibung von Palästinensern in den ägyptischen Sinai.

Der damalige Präsident „Genozid“ Joe Biden und seine arabischen Verbündeten begannen rasch, einen Beitrag zur Erfüllung der israelischen Wünsche zu leisten. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi lehnte den Vorschlag jedoch ab und schlug vor, die vertriebenen Palästinenser in Gebiete innerhalb Israels und nicht in den Sinai umzusiedeln.

Auf der Suche nach möglichen Zielen für die Palästinenser, die Israel und der Westen vertreiben wollten, verhandelten die Amerikaner und Europäer mit mehreren afrikanischen Ländern, darunter der Demokratische Kongo, Kanada und sogar Saudi-Arabien.

„Vernünftige Lösung“

Trumps Begründung für seinen Vorschlag, der gegen das Völkerrecht verstößt, war, dass er „lieber mit einigen arabischen Nationen zusammenarbeiten und an einem anderen Ort Unterkünfte bauen würde, wo sie zur Abwechslung vielleicht in Frieden leben können“, und fügte hinzu, dass diese Umsiedlung „vorübergehend oder langfristig“ sein könnte.

Dieser angebliche Wunsch, dass Palästinenser nach ihrer Vertreibung aus ihrer Heimat „in Frieden leben“ sollten, wodurch illegale jüdische Kolonisierung und Landraub ermöglicht werden, erinnert an israelische Vorschläge vom Oktober 2023.

Wenn Trump wirklich wollte, dass die Menschen „zur Abwechslung in Frieden leben“, könnte er Israel weiter dazu drängen, „Wohnraum“ für Palästinenser auf ihrem ursprünglichen Land zu bauen

Diese Vorschläge stellten Israels geplante ethnische Säuberung der Palästinenser im Gazastreifen und ihre mögliche Vertreibung in den ägyptischen Sinai als positive und vernünftige Lösung dar. Sie beschrieben den Sinai sogar als „einen der am besten geeigneten Orte auf der Erde, um den Menschen im Gazastreifen Hoffnung und eine friedliche Zukunft zu bieten“.

Leider wird ein solcher Plan weder den Palästinensern noch den Israelis Frieden bringen.

Wenn sich Israel jedoch an das Völkerrecht und die UN-Resolutionen halten würde und wenn Trump sich mit Israel – und nicht mit den arabischen Nationen – „einlassen“ und es dazu zwingen würde, alle palästinensischen Flüchtlinge, die es seit 1948 vertrieben hat, in die Häuser zurückzuführen, die Israel jetzt illegal mit jüdischen Siedlern besetzt hält, dann könnte ein echter, dauerhafter Frieden erreicht werden.

Wenn Trump wirklich wollte, dass die Menschen „zur Abwechslung in Frieden leben“, könnte er Israel weiter dazu drängen, „Wohnraum“ für Palästinenser auf ihrem ursprünglichen Land zu bauen – in den Dörfern und Städten, die Israel zerstört hat – und sich so dem Völkerrecht anschließen.

Israel verlassen

Interessanterweise hat keine arabische Regierung vorgeschlagen, dass afrikanische Länder, Kanada oder sogar die USA oder Europa Ziele für israelische Juden werden sollten, die vor der Zerstörung in Teilen Israels seit Oktober 2023 fliehen.

Trumps Gaza-Plan: Die jahrhundertealte zionistische Illusion der „freiwilligen“ Auswanderung von Palästinensern

Mehr lesen »

Offizielle Daten belegen, dass seit Beginn des völkermörderischen Krieges Israels bereits 82.000 israelische Juden das Land verlassen haben, wobei inoffizielle Schätzungen die Zahl eher bei einer halben Million ansiedeln.

Sicherlich würden viel mehr Israelis die Gelegenheit begrüßen, „zur Abwechslung in Frieden zu leben“, wie Trump es ausdrückte, in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Trump könnte diese Regierungen davon überzeugen, sie als Flüchtlinge aufzunehmen, zumal etwa eine Million Israelis bereits im Besitz von US-amerikanischen und europäischen Pässen sind und keinen Flüchtlingsstatus benötigen würden.

Nach Angaben der israelischen Regierung sind zwischen 1948 und 2015 720.000 Israelis – hauptsächlich jüdische Siedler und ihre Nachkommen – in friedlichere Länder ausgewandert und nie nach Israel zurückgekehrt.

Im Dezember 2022 berichtete die israelische Zeitung Maariv über das Aufkommen einer neuen Bewegung, die die Auswanderung von Israelis in die USA erleichtern soll.

Die Bewegung wurde im Zuge der israelischen Wahlen gegründet und betrachtete den Aufstieg Benjamin Netanjahus und seiner fanatischen Koalition an die Macht als eine Veränderung der Beziehung des zionistischen Staates zur Religion.

Die Gruppe, die sich selbst „Leaving the country – together“ (Gemeinsam das Land verlassen) nennt, stellte Pläne vor, in einem ersten Schritt 10.000 Israelis umzusiedeln. Zu ihren Anführern gehören der Anti-Netanyahu-Aktivist Yaniv Gorelik und der israelisch-amerikanische Geschäftsmann Mordechai Kahana.

Tatsächlich besteht für Trump die dringende Notwendigkeit, den Hunderttausenden von Israelis, die durch die Bombenangriffe im Norden und im sogenannten Gaza-Streifen vertrieben wurden, Zuflucht zu bieten.

Viele weigern sich aus Sicherheitsgründen, in ihre Siedlungen zurückzukehren, und bleiben als Flüchtlinge in anderen Teilen Israels.

Sie und diejenigen, die sich nicht mehr sicher fühlen, weil regelmäßig Raketen auf Tel Aviv und Umgebung abgeschossen werden, würden ein Angebot der USA, Europas oder Kanadas, ihnen Zuflucht zu gewähren, sehr begrüßen, einschließlich kostenloser Unterkünfte, damit auch sie „zur Abwechslung einmal in Frieden leben“ können.

Gegenvorschlag

Vielleicht könnten Jordaniens König Abdullah II. und Ägyptens Sisi – die beide Trumps Vorschlag, die vertriebenen Palästinenser aufzunehmen, abgelehnt haben – einen Gegenvorschlag machen, nämlich stattdessen vertriebenen Israelis Zuflucht zu gewähren.

Israelis, die sich auf gestohlenem palästinensischem Land nicht mehr sicher fühlen, könnten dann in Länder ziehen, die sie mit offenen Armen empfangen würden

Ein solcher Vorschlag würde ihren eigenen Wunsch widerspiegeln, dass vertriebene Israelis „in Frieden leben“ können.

Ebenso könnten sich Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate entweder freiwillig oder auf Ermutigung hin dazu bereit erklären, die Auswanderung von Israelis zu finanzieren und ihnen in ihren „alten/neuen“ Heimatländern, oder wie der Begründer des Zionismus, Theodor Herzl, es nannte, in „Altneuland“, Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Dies ist keine weit hergeholte, utopische Lösung für den andauernden Kriegszustand, den Israel dem gesamten Nahen Osten seit seiner Gründung als jüdische Siedlerkolonie auf gestohlenem palästinensischem Land im Jahr 1948 auferlegt hat.

Im Gegenteil, palästinensischen Flüchtlingen die Rückkehr in das Land zu gestatten, aus dem sie vertrieben wurden, wäre eine gerechte und vernünftige Anwendung des Völkerrechts.

Israelis, die sich auf gestohlenem palästinensischem Land nicht mehr sicher fühlen, könnten dann in Länder ziehen, die sie mit offenen Armen empfangen und ihnen die Unterkunft, Sicherheit und den Frieden bieten würden, nach denen sie sich so sehr sehnen.

Gibt es da draußen Interessenten?

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören „Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan“, „Desiring Arabs“, „The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians“ und zuletzt „Islam in Liberalism“. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …