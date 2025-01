https://www.commondreams.org/opinion/trump-pardons-fascism



Enrique Tarrio, der ehemalige Anführer der Proud Boys, kommt am 22. Januar 2025 auf dem Miami International Airport in Miami, Florida, an. Präsident Donald Trump begnadigte Tarrio, der eine 22-jährige Haftstrafe wegen aufrührerischer Verschwörung verbüßte, zusammen mit mehr als 1.500 Personen, die wegen Verbrechen im Zusammenhang mit dem Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt waren.

(Foto von Joe Raedle/Getty Images)

Was Trumps Begnadigungen und Vergeltung über seine faschistische Bedrohung aussagen

Was uns die Geschichte lehrt, sollte uns sehr beunruhigen.

Chuck Idelson

Common Dreams

29. Januar 2025 Common Dreams

Die jüngste Freilassung von fast 1.600 Aufständischen vom 6. Januar durch Präsident Trump, gefolgt von weiteren Maßnahmen, die das erfüllen, was die New York Times letzte Woche als „sein Versprechen, sich an seinen vermeintlichen Feinden zu rächen“ bezeichnete, unterstreichen die unheilvolle Vorahnung eines autoritären Regimes in den Vereinigten Staaten.

Die Geschichte faschistischer Regime dokumentiert einen direkten Zusammenhang zwischen der Entfesselung politischer Gewalt und der Einschüchterung, Knebelung, Verhaftung und Schlimmerem politischer Gegner, was dazu führt, dass eine repressive Politik und Regierungsführung von der Masse akzeptiert wird.

„Das ist Teil seines Plans“, sagte der Polizeibeamte des Kapitols, Michael Fanone, der am 6. Januar 2021 aus der Polizeireihe gezogen, geschlagen und mit einem Elektroschocker geschockt wurde und dabei eine traumatische Hirnverletzung und einen Herzinfarkt erlitt. „Der Plan ist, diejenigen in seinem Namen zu begnadigen, weil er weiß, dass dies eine Botschaft an die Bürger dieses Landes senden wird“, sagte er Joy Reid von MSNBC. “Wenn ihr in meinem Namen Verbrechen begeht, unterstütze ich euch. Wenn ihr versucht, mich daran zu hindern, Dinge zu tun, die ich tun möchte, wisst ihr, was dann kommt.“

„Hier geht es tatsächlich um die Zukunft, darum, warum das so gefährlich ist“, sagte der Podcaster Jon Favreau . “Denn jetzt hat Donald Trump all diese Rechtsextremisten begnadigt, die bewaffnet waren, die Gewalt verübt haben, die sich in keiner Weise entschuldigen und die auch nicht ihre Unschuld beteuern. Sie haben gesagt, dass sie schuldig sind. Sie entschuldigen sich nicht. Und jetzt sind sie aus dem Gefängnis entlassen. Und andere Rechtsextremisten, die vielleicht Gewalt ausüben wollen, wissen jetzt, dass Donald Trump hinter ihnen steht, wenn sie Gewalt in seinem Namen ausüben. Warum sollten sie also nicht wieder Gewalt ausüben?“

Während sich die anfängliche Empörung auf die Begnadigungen konzentrierte, unterstreichen Trumps Entscheidung, den Sicherheitsschutz für von ihm verteufelte Personen aufzuheben, die weiterhin Morddrohungen ausgesetzt sind, wie der Berater für Infektionskrankheiten Dr. Anthony Fauci, und andere Maßnahmen, die sich gegen vermeintliche Gegner richten, die Risiken. Trumps „Vergeltung zielt nicht nur darauf ab, Strafen für die Vergangenheit zu verhängen, sondern auch darauf, jeden einzuschüchtern, der ihm in Zukunft in die Quere kommen könnte“, so die Times, die es als „Signal“ bezeichnet, dass Trump „bereit ist, jedem, den er als nicht ausreichend loyal ansieht, potenziell schwerwiegende Konsequenzen aufzuerlegen“.

„Wir können dies auf das Jahr 2015 zurückführen, als (Trump) bei seinen Kundgebungen zu den Menschen, die protestierten, sagte: „Schlagt sie zusammen, und ich kümmere mich um eure Vertretung. Ich bezahle eure Anwälte“, bemerkte Sherrilyn Ifill , ehemalige Präsidentin des NAACP Legal Defense Fund, gegenüber Chris Hayes von MSNBC.

Trumps Sprache in seinem Wahlkampf und seiner ersten Amtszeit trug zu einem Anstieg rechtsextremer Hassreden bei, die 2018 zu Massenerschießungen durch Selbstjustiz in einer pittsburgischen Synagoge und 2019 in einem Walmart-Supermarkt in El Paso durch bewaffnete Männer führten, die von Trumps gewalttätiger Rhetorik beeinflusst waren. Dies zeigte sich auch beim 2020 erfolgten Sturm auf das Kapitol in Michigan durch bewaffnete regierungsfeindliche Milizen und dem Plan einer Gruppe, die demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer zu entführen. Dies geschah, nachdem Trump seine Anhänger dazu ermutigt hatte, von Demokraten geführte Bundesstaaten von den von ihm abgelehnten Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen zu „befreien“, und Solidarität mit den Demonstranten der Miliz in Michigan twitterte.

Der Höhepunkt der Gewalt war natürlich der Aufstand vom 6. Januar, der darauf abzielte, die Wahl 2020 zu kippen. Er eskalierte die Rolle der Gewalt zur Erlangung einer autoritären Herrschaft. Das war die Gefahr, die in Trumps Begnadigungen innerhalb weniger Stunden nach seiner Amtseinführung für seine zweite Amtszeit gesehen wurde.

„Jetzt reden alle von Rache“, bemerkte Favreau. “Rache an den Menschen, die ausgesagt haben, an den Staatsanwälten, an den Richtern, die sie ins Gefängnis gebracht haben. Und wenn die Proud Boys in Ihre Gemeinde kommen und zu marschieren beginnen oder Menschen bedrohen oder was auch immer sie tun, was wird die Polizei dann tun?“

„Jetzt sind wir an der Reihe“, sagte der Anführer der Proud Boys, Henry „Enrique“ Tarrio, der die längste Haftstrafe wegen Aufruhrs erhielt, weil er seine rechtsgerichtete Gruppe als „Armee“ mobilisiert hatte, um Trump nach seiner Begnadigung durch Gewalt an der Macht zu halten. Die Beweise im Prozess zeigten, dass er und seine Stellvertreter, inspiriert von Trumps Anweisung, während einer Präsidentschaftsdebatte im Jahr 2020 „beizustehen“, sich dem anschlossen, was Trump als „wilden“ Protest am 6. Januar versprochen hatte. In ähnlicher Weise wiederholte Stewart Rhodes, der Gründer der Oath Keepers, Tarrios Pläne für Vergeltungsmaßnahmen gegen Polizeizeugen und Staatsanwälte „in der Hierarchie nach oben“.

„Das Wichtigste an den Begnadigungen ist nicht unbedingt, wer aus dem Gefängnis entlassen wird, sondern die Bedeutung von Trumps Geste: Radikale Milizen können ungestraft handeln – solange sie Trump treu ergeben sind“, schrieb Ali Breland in The Atlantic. “Nach dem Aufstand, als die Strafverfolgungsbehörden begannen, die Beteiligten zu verfolgen, gingen die Milizen in den Untergrund. Politische Gewalt, insbesondere von rechts, hat in den letzten Jahren zugenommen. Nach den Begnadigungen müssen sich Rechtsextremisten nun nicht mehr verstecken.“

In ihrem Buch Strongmen: Mussolini to the Present beschreibt Ruth Ben-Ghiat die Verbindung von politischer Gewalt und modernen Diktaturen, insbesondere in faschistischen Regimen, die auf Mussolinis Organisation der Fascist Combat Leagues im Jahr 1919 zurückgehen. Es begann mit Angriffen und Morden an Gewerkschaftsführern, Sozialisten und linksgerichteten Priestern in Büros, Häusern und bei Stadtbesetzungen und endete schließlich mit einem Marsch auf Rom durch Tausende von Faschisten und Schwarzhemden-Paramilitärs, der zu seiner Ernennung zum Premierminister führte, was Ben-Giatt als „von der Elite gebilligten Machtwechsel“ bezeichnete.

„Faschistische Gewalt war weder zufällig noch wahllos„, sondern wurde dadurch angetrieben, dass ‚Konservative, die für Recht und Ordnung eintraten, und Angehörige der Mittelschicht davon überzeugt wurden, faschistische Gewalt als eine harte Notwendigkeit gegen Unordnung oder Provokation zu tolerieren‘, schrieb Robert Paxton in “The Anatomy of Fascism“. ‚Für einige war faschistische Gewalt mehr als nützlich: Sie war schön‘, fügt er hinzu, eine vorausschauende Vorhersage von Trumps Bezeichnung des 6. Januar als ‚Tag der Liebe‘.

Mit Trumps Begnadigungen für den 6. Januar, so deutete Ifil an, „will er wissen, dass er eine Art Armee hat, eine Gruppe von Braunhemden, die ihn unterstützen, die ihm bis zur Gewalt Loyalität erweisen“, und verweist damit auf die berüchtigtste Verbindung von politischer Gewalt und Faschismus – Nazi-Deutschland.

Der Aufstieg Hitlers

In Hitlers ersten hundert Tagen beschreibt Peter Fritzsche die mörderische Verbindung. Hitlers Aufstieg fiel auch mit der Gründung einer paramilitärischen Organisation zusammen, der Sturmabteilung (SA) oder der Braunhemden , die seine ideologische Mission der Rache ausführten, einschließlich körperlicher Angriffe auf diejenigen, die er für die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg verantwortlich machte, hauptsächlich Kommunisten, die Sozialdemokratische Partei (eine Partei, die den zentristischen Demokraten von heute in den USA ähnelt) und Juden.

Durch Straßengewalt gegen ihre Feinde schufen die Nazis und die SA eine Atmosphäre der Unruhe und des Chaos, die, begleitet von einem wirtschaftlichen Zusammenbruch in einer globalen Depression, bei den einfachen Deutschen den Wunsch nach politischem Wandel und Misstrauen gegenüber der Demokratie und den traditionellen Parteien hervorrief.

Bis 1932 waren die Nazis bei den Parlamentswahlen zur stärksten Partei geworden. Aber im Januar 1933 schwand ihre Unterstützung, als die damals regierenden rechtsnationalen, monarchistischen Parteien und Führer, wie Präsident Paul von Hindenburg, die auch die Linke und die Sozialdemokraten hassten, sich darauf einigten, Hitler zum Kanzler zu ernennen. Sie glaubten, dies sei „der einzige Weg, einen autoritären Staat zu errichten“, den auch sie befürworteten, schreibt Fritzsche, und dachten, sie könnten ihn kontrollieren, wie viele traditionelle Republikaner vor seiner ersten Amtszeit von Trump dachten. Es war eine katastrophale Fehleinschätzung. „Es dauerte sehr, sehr lange, als Deutschland bereits in Trümmern lag, bis die Konservativen verstanden, dass sie 1933 einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatten“, bemerkt Fritzsche.

Wie Mussolini vor ihm sah Hitler physischen Zwang als zentrales Mittel, um seine politische Opposition auszuschalten und die Akzeptanz der damaligen Mehrheit der nicht-nazistischen Deutschen zu erreichen. Fast sofort eskalierten die Angriffe der Braunhemden auf der Straße, um „die Rechnung zu begleichen“, wie es einer ausdrückte, mit denen, die als „der Feind von innen“ galten, wie es Trump 2024 nachahmen würde. In einer Rede im Februar 1933 erklärte Hitler, dass „es nur einen Sieger geben kann: entweder den Marxismus oder das deutsche Volk“.

„Die Nazis gewannen Unterstützung aufgrund ihrer Militanz„, sagt Fritzsche. ‚Durch wütende, kompromisslose Angriffe auf das ‘System“ und physische Auseinandersetzungen mit ihren Feinden dramatisierten sie die Brisanz der Gegenwart … und ebneten den Weg in die Zukunft. „Ich will keine Softies in meiner Bewegung, ich will Fanatiker“, sagte Hitler einem Reporter der britischen Daily Mail, eine weitere Ähnlichkeit zu Trumps Meinung über Konservative, einschließlich seiner eigenen Kabinettsmitglieder, die es versäumten, ihm bedingungslose Loyalität zu zeigen.

Nur wenige Wochen nach Hitlers Ernennung zerstörte ein Großbrand den Reichstag, das deutsche Parlamentsgebäude, das dem US-Kapitol ähnelt. Hindenburg verhängte den Ausnahmezustand , überzeugt von Hitler und seinen rechten Koalitionsverbündeten, dass die Kommunisten für den Brand verantwortlich waren, als Schritt in Richtung Aufstand, obwohl viele immer noch glaubten, dass die Nazis ihn inszeniert hatten. Der Erlass „symbolisierte den Tod der repräsentativen Regierung und der Rechtsstaatlichkeit“, schreibt Fritzsche, gefolgt von Bundeserlassen, die die bürgerlichen Freiheiten aussetzten, die Schutzhaft ausweiteten und die Absetzung von Landesregierungen sanktionierten.

Die SA-Brownshirts, die „die außergewöhnliche Energie der Nazi-Bewegung aufrechterhielten“, wurden von der Regierung als Hilfspolizei eingesetzt. Sie hatten nun uneingeschränkte Befugnis, Versammlungen der Opposition aufzulösen, Oppositionsparteien und Zeitungen zu verbieten und politische Gegner anzugreifen. Tausende wurden verhaftet, zunächst hauptsächlich Kommunisten, dann sozialdemokratische Führer. Hausdurchsuchungen, willkürliche Verhaftungen, Folter von Gefangenen und lange Haftzeiten schürten Angst und verbreiteten Unruhe und verstärkten das wachsende Gefühl eines nationalen Notstands, insbesondere im Vorfeld der Neuwahlen Anfang März.

Die Gewalt ging mit anderen Taktiken der Nazis einher, um ihre Macht bei den Wahlen auszubauen und die Wahl zu einer Abstimmung über den Sieg zu machen. Sie nutzten staatliche Ressourcen, einschließlich der Dominanz der Medien und nationaler Festivals, stellten sich als Retter der Nation dar und „präsentierten sich als Hüter einer gesunden moralischen Ordnung, die von ‚Marxisten‘ und Juden bedroht wurde“. Unmittelbar nach der Wahl „sorgte die SA für eine Schreckensherrschaft, indem sie Gewerkschafts- und sozialdemokratische Büros verwüstete, Rathäuser besetzte“ und heftige Angriffe auf jüdische Geschäfte und Synagogen eskalierte und einzelne Juden auf der Straße verprügelte.

Notverordnungen, Nötigung und Zustimmung

Am 34. Tag der Herrschaft Hitlers ging die Exekutivgewalt fast vollständig in die Hände der Nazis über und ermöglichte es den Nazis, „die Herrschaft einer Partei zu festigen“. Die Kommunisten waren die ersten Ziele, „aber alle unabhängigen politischen Organisationen wurden in den kommenden Monaten eliminiert oder koordiniert“, bemerkt Fritzsche.

Bis zum Frühjahr 1933 erreichten die Nazis die Akzeptanz einer Mehrheit der deutschen Bevölkerung durch eine kollektive Konformität, die auch auf Opportunismus, patriotischem Eifer und der rechtsextremen nationalistischen Ideologie beruhte, die sie seit langem pflegten, einschließlich Rassismus und Antisemitismus.

Die künstlich geschürte Angst, dass „das deutsche Volk durch Kommunisten und Juden untergehen würde“, bietet eine erschreckende Parallele zur Verschwörungstheorie des „Großen Austauschs“ der weißen Nationalisten und zu den Neonazi- und KKK-Demonstranten in Charlottesville, die „Juden werden uns nicht ersetzen“ skandierten.

„Zwang ging immer mit Zustimmung einher“, sagt Fritzsche. Ben-Ghiat zieht ein ähnliches Fazit für das faschistische Spanien unter General Francisco Franco und zitiert den Philosophen José Ortega y Gasset, der sagte: ‚Die Bedrohung durch Gewalt, Zwang oder Sanktionen, die andere Menschen gegen mich ausüben könnten‘, fördere Konformität.

„Sozialdemokraten glaubten, sie könnten nicht konkurrieren, sie könnten die Scherben auflesen, nachdem die Nazis sich selbst in den Ruin getrieben hatten, und sie könnten in der Zukunft handeln, aber nicht in der Gegenwart. Aber die Popularität der Nazis war so groß, dass die Zukunft immer weiter entglitt, und die Teile, die die Sozialisten schließlich Ende der 1940er Jahre auflasen, waren zerstörte Städte und Millionen von Ermordeten“, so Fritzsche abschließend.

Das sollte eine Warnung für alle gewählten Amtsträger, Vorstandsvorsitzende von Unternehmen, große Medien, Gemeinschaftsorganisationen und alle anderen sein, die sich Trump und seiner MAGA-Politik anschließen wollen.

Hitler hatte nicht die Absicht, seine Macht aufzugeben. „Ich werde hier nie weggehen“, sagte er eine Woche nach seinem Einzug ins Kanzleramt. „Wir haben die Macht und wir werden sie behalten.“ Der ranghöchste Nazi Hermann Göring wiederholte Hitlers Worte und sagte voraus, dass die Wahl am 5. März „sicherlich die letzte für zehn oder sogar hundert Jahre sein würde“.

„In vier Jahren müssen Sie nicht wieder wählen“, sagte Trump im vergangenen Juli vor seinen Anhängern. ‚Erfolg wird Vergeltung sein‘, sagte der Anführer der Proud Boys, Enrique Tarrio, nach seiner Freilassung zu dem Verschwörungstheoretiker Alex Jones. “Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass die nächsten vier Jahre uns auf die nächsten hundert Jahre vorbereiten.“

Übersetzt mit Deepl.com

--

