Sahra Wagenknecht : AfD Gesichert rechtsextrem?

Die Neubewertung der AfD durch den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem ist in der Sache fraglich und politisch kontraproduktiv. Wir brauchen nicht die nächste Verbotsdebatte, sondern endlich eine vernünftige Politik, die die Bürger überzeugt und ihre Lebensverhältnisse verbessert, statt sie durch Unfähigkeit, Bevormundung und Wahlbetrug immer wütender zu machen. Dass sich die Zustimmung zur AfD in den zurückliegenden drei Jahren verdoppelt hat, liegt weder an einer besonders brillanten Politik von Weidel und Co. noch daran, dass wir plötzlich doppelt so viele Rechtsextreme im Land hätten, sondern an einer besonders miserablen Politik in Berlin, von der sich immer weniger Menschen vertreten fühlen. Die Einstufungen des Verfassungsschutzes, Brandmauer-Debatten und die Ausgrenzung im Bundestag sind Ohrfeigen für die AfD-Wähler, die ganz sicher keinen von ihnen überzeugen werden, sich anders zu entscheiden. Diese absurde Politik sollte nicht fortgesetzt werden!