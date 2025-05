https://english.almayadeen.net/news/politics/hamas-outlines-gaza-truce-proposal–blames–israel–for-reje



Hamas skizziert Vorschlag für Waffenstillstand in Gaza und macht Israel für dessen Ablehnung verantwortlich

Von Al Mayadeen English

Quelle: Al Mayadeen

2. Mai 2025

Nach der Vorstellung seines Vorschlags für einen Waffenstillstand in Gaza fordert die Hamas weltweite Maßnahmen, um den Krieg und die Belagerung des palästinensischen Gebiets zu beenden.

Die Hamas habe am 17. April eine „klare und verantwortungsvolle Vision“ auf der Grundlage eines „umfassenden und ausgewogenen Abkommens“ vorgelegt, doch die israelische Regierung habe diesen abgelehnt, sagte Abdel Rahman Shadid, ein hochrangiger Vertreter der Bewegung.

Das vorgeschlagene Abkommen sehe eine dauerhafte Einstellung der Aggression gegen Gaza, den vollständigen Abzug der israelischen Besatzungstruppen aus dem Gazastreifen, die Aufhebung der Blockade, die Einreise humanitärer Hilfe und Hilfsgüter sowie Wiederaufbaumaßnahmen vor, erklärte Shadid auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Der Vorschlag umfasst auch ein umfassendes Gefangenenabkommen, das zur Freilassung aller israelischen Gefangenen in einer einzigen Gruppe im Austausch gegen eine vereinbarte Anzahl palästinensischer Gefangener und Häftlinge führen würde.

Darüber hinaus fordert er einen langfristigen Waffenstillstand von fünf Jahren, der von regionalen und internationalen Parteien garantiert wird, sowie die Bildung eines unabhängigen Ausschusses zur Verwaltung des Gazastreifens.

Laut Shadid würde sich der vorgeschlagene Verwaltungsausschuss aus unabhängigen Technokraten zusammensetzen, denen gemäß dem ägyptischen Vorschlag für einen Ausschuss zur Unterstützung der Gemeinschaft volle Befugnisse und Verantwortlichkeiten übertragen würden, um einen reibungslosen Ablauf der Angelegenheiten ohne direkte politische Einmischung zu gewährleisten und während dieser kritischen Phase für Sicherheit und Versorgung zu sorgen.

Israelische Regierung bestand auf Aufteilung der Dossiers

Während die Hamas-Führung in den vergangenen Wochen ihre Vision in offiziellen Treffen mit Vertretern und Vermittlern in mehreren Hauptstädten vorgestellt habe, habe die israelische Regierung mit Ablehnung reagiert, so Shadid.

Er wies darauf hin, dass die israelische Regierung auf einer Aufteilung der Dossiers bestehe, sich nicht zur Beendigung des Krieges verpflichte und weiterhin an ihrer Politik der Tötung, Aushungerung und Zerstörung festhalte, selbst auf Kosten des Lebens ihrer eigenen Gefangenen.

Der palästinensische Beamte sagte, diese Haltung Israels unterstreiche, dass Premierminister Benjamin Netanjahu „keinen Wert auf das Leben seiner Soldaten legt und stattdessen ihr Leiden ausnutzt, um seine politische Agenda voranzutreiben, obwohl er sich voll und ganz bewusst ist, dass die Fortsetzung des Krieges die Verluste nur noch vergrößert“.

Als Reaktion darauf bekräftigte die Hamas, dass sie „allen Ideen und Vorschlägen mit voller Verantwortung und Positivität begegnet, solange sie letztendlich zu einem dauerhaften Waffenstillstand, dem vollständigen Rückzug [der Israelis] aus dem Gazastreifen und dem Abschluss eines echten und fairen Gefangenenaustauschs führen“, betonte Shadid.

Widerstandsfront bleibt geschlossen

Zur Lage in Gaza sagte Shadid, der Widerstand unter der Führung der Al-Qassam-Brigaden der Hamas setze seinen „heldenhaften“ Kampf gegen die israelische Kriegsmaschinerie fort und habe das israelische Militär erfolgreich erschöpft und ihm wiederholt Verluste zugefügt.

Verwandte Nachrichten

Er fügte hinzu, dass der Widerstand „das Schlachtfeld in einen langwierigen Zermürbungskrieg verwandelt hat, in dem die Besatzungsmacht ohne Erfolge zappelt, während die interne Front des Widerstands stabil bleibt und die Initiative behält“.

„Israel“ nutzt Hilfe als Erpressungsmittel

In Bezug auf die humanitäre Lage in Gaza warf der Hamas-Vertreter der israelischen Besatzungsmacht vor, Hunger als „systematische Kriegswaffe einzusetzen, um den Willen des palästinensischen Volkes zu brechen und es zu unterwerfen, was einen eklatanten Verstoß gegen die Genfer Konventionen und das humanitäre Völkerrecht darstellt“.

Shadid wies auch darauf hin, dass „Israel“ humanitäre Hilfe als Mittel der politischen Erpressung in „einem vielschichtigen Verbrechen, das darauf abzielt, das Leben in Gaza mit allen Mitteln zu vernichten“, einsetzt.

Trotz internationaler Appelle „blockiert die Besatzungsmacht weiterhin die Einfahrt von Tausenden von Lastwagen mit Lebensmitteln, Medikamenten und dringender humanitärer Hilfe, die seit Wochen am Grenzübergang Rafah festgehalten werden“, betonte Shadid und bekräftigte, dass das, was in Gaza geschieht, „ein Völkermord und eine systematische Aushungerungskampagne“ sei.

Die Hamas betonte die Notwendigkeit, „die Täter dieser Verbrechen unverzüglich als Kriegsverbrecher vor internationale Gerichte zu stellen“ und machte die US-Regierung und ihre Verbündeten für die direkte Ermöglichung der Massaker, des Völkermords und der Aushungerung verantwortlich.

Trotz Repressionen eskalieren die Widerstandsaktionen im Westjordanland

Shadid ging auch auf die Lage im besetzten Westjordanland und in Al-Quds ein, wo israelische Streitkräfte und Siedlermilizen mit Unterstützung der israelischen Regierung ihre systematischen Morde, Verhaftungen und Gewalttaten gegen Palästinenser eskalieren.

Er erklärte, dass „die Widerstandsaktionen im Westjordanland trotz Unterdrückung und Verfolgung eskalieren und damit das Bekenntnis des palästinensischen Volkes zum Weg der Konfrontation mit der Besatzung bekräftigen“.

Im besetzten al-Quds warnte Shadid, dass die Al-Aqsa-Moschee „fortwährenden Versuchen der Judaisierung durch massive Siedlerübergriffe unter starkem Schutz der Besatzungstruppen und Bemühungen um eine zeitliche und räumliche Teilung“ ausgesetzt sei, um den Status quo zu ändern.

Arabische und islamische Regierungen müssen Gipfelbeschlüsse umsetzen

Die Hamas forderte außerdem die arabischen und islamischen Regierungen auf, ihre Gipfelbeschlüsse umzusetzen, die Öffnung der Grenzübergänge für Hilfs- und medizinische Lieferungen zu erzwingen, alle Formen der Normalisierung zu beenden, die politischen und diplomatischen Beziehungen zu „Israel“ abzubrechen und dessen Botschafter auszuweisen.

Sie drängte außerdem darauf, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen als echtes Druckmittel gegen Länder einzusetzen, die die israelische Besatzung bewaffnen und ihr politischen und internationalen Rückhalt für ihren Völkermord gewähren.

Die Hamas forderte die Vereinten Nationen, internationale Organisationen und den Internationalen Gerichtshof auf, unverzüglich zu handeln, um die Besatzungsmacht zu zwingen, die Grenzübergänge ohne Einschränkungen zu öffnen und die Einfahrt von Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und Hilfsgüter-Lkw, die am Grenzübergang Rafah festsitzen, zu ermöglichen.

Die palästinensische Gruppe forderte außerdem eine Eskalation des Aktivismus der Bevölkerung, der Medien und der Menschenrechtsorganisationen in allen Ländern der Welt, um anhaltenden Druck auszuüben, damit die Hungerpolitik beendet, die Belagerung aufgehoben und Sanktionen gegen die Besatzungsmacht verhängt werden, anstatt sich mit symbolischen Verurteilungen oder zaghaften Appellen zufrieden zu geben.

Wertschätzung für die Haltung der spanischen Regierung

Die Hamas lobte auch die Entscheidung der spanischen Regierung, die Waffenausfuhren nach „Israel“ auszusetzen, und forderte andere Regierungen auf, diesem Beispiel zu folgen und ihre militärische und politische Unterstützung für die Besatzungsmacht einzustellen.

Angriff auf das Schiff „Global Conscience“ als „israelische Piraterie“

Der Hamas-Vertreter ging auch auf den Angriff „Israels“ auf das Schiff „Global Conscience“ ein und bezeichnete ihn als „israelische Piraterie und Staatsterrorismus, der die sofortige internationale Verurteilung und Rechenschaftspflicht aller relevanten Parteien erfordert“.

Shadid lobte den „Mut der Schiffsbesatzung und aller Aktivisten, die sich für die Aufhebung der Belagerung des Gazastreifens einsetzen“, und forderte weitere Anstrengungen, um den Faschismus „Israels“ aufzudecken und trotz aller Drohungen und Hindernisse seitens der Besatzungsmacht weitere humanitäre Hilfskonvois zu organisieren.

Übersetzt mit Deepl.com

