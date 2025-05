Sahra Wagenknecht  Die Kriegsvorbereitungen gegen Russland sind im vollen Gange

Die Kriegsvorbereitungen gegen Russland sind in vollem Gange: Mit einem feierlichen „Aufstellungsappell“ haben Kanzler Merz und Verteidigungsminister Pistorius diese Woche in Vilnius eine neue Panzerbrigade der Bundeswehr in den Dienst gestellt. Bis zu 5.000 Soldaten soll der Einsatz in Litauen umfassen, bei dem es sich laut Pistorius um das größte Projekt in der Geschichte der Bundeswehr handelt. Ich finde: Dass die Bundesregierung ausgerechnet 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs deutsche Soldaten dauerhaft an der russischen Grenze stationiert, ist komplett geschichtsvergessen und ganz sicher kein Beitrag zu Frieden und Entspannung. Diese gefährliche Konfrontation dürfte nur Bedrohungsgefühle in Russland schüren und zu Gegenreaktionen führen, die uns einem Krieg mit Russland immer näherbringen. Deutschland sollte anbieten, auf diesen Einsatz und die Stationierung von Soldaten zu verzichten und stattdessen Friedensverhandlungen zu unterstützen! Das wäre deutlich sinnvoller, als das x-te Sanktionspaket gegen Russland zu verhängen und würde zudem eine riesige Steuergeldverbrennung von zig Milliarden beenden.