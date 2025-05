https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-bombs-nearly-killed-me–blockade-left-me-starving–e



Israelische Bomben hätten mich fast getötet, die Blockade ließ mich hungern: Ehemalige Gefangene

Von Al Mayadeen English

Quelle: Israelische Medien

25. Mai 2025

Die befreite israelische Gefangene Naama Levy beschreibt bei einer Kundgebung die schrecklichen Momente, als israelische Bomben den Boden erschütterten und einen Teil des Hauses, in dem sie sich befand, einstürzen ließen, wodurch ihr Leben in Gefahr geriet.

Am Samstagabend kam es in „Israel“ zu massiven Protesten, als Tausende Demonstranten die Straßen von Tel Aviv füllten, um einen sofortigen Waffenstillstand, vorgezogene Neuwahlen und die sichere Rückkehr der noch in Gaza festgehaltenen Gefangenen zu fordern.

Die zentrale Kundgebung auf dem Habima-Platz war geprägt von Parolen gegen das Vorgehen der Regierung im Krieg und weit verbreiteter Kritik an der Ausnahmeregelung für ultraorthodoxe Yeshiva-Studenten, wodurch die Last der Kämpfe den Reservisten aufgebürdet wird.

In der Nähe, auf dem „Hostages Square“ vor dem Tel Aviv Museum of Art, versammelten sich Familienangehörige der Gefangenen und forderten die Regierung auf, angesichts der stockenden Verhandlungen in Katar ein umfassendes Waffenstillstandsabkommen abzuschließen.

Einer der eindrücklichsten Momente des Abends war die Rede der kürzlich freigelassenen IOF-Überwachungssoldatin Naama Levy, die sich mit einem erschreckenden Geständnis an die etwa 1.500 Menschen versammelte Menge wandte. Levy, die im Januar im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen wurde, beschrieb die israelischen Luftangriffe als „erschreckend“.

„Sie kommen ohne Vorwarnung“, sagte Levy über die israelischen Luftangriffe. „Zuerst hört man ein Pfeifen, dann betet man, und dann kommt der Knall. So laut, dass man vor Schreck erstarrt. Der Boden bebt unter einem.“ Sie erinnerte sich daran, wie ein israelischer Bombenangriff einen Teil des Hauses, in dem sie festgehalten wurde, zum Einsturz brachte und sie nur knapp mit dem Leben davonkam. „Die Wand, an die ich mich lehnte, stürzte nicht ein, und das hat mich gerettet.“

Sie warnte, dass derselbe israelische Terror nun auch die 58 verbleibenden Gefangenen in Gaza heimsucht. „Im Moment hören sie dieselben Knalle und sind voller Angst. Sie können nirgendwohin fliehen. Sie können sich nur an die Wand klammern und beten.“

Levy schilderte detailliert die harten Bedingungen, unter denen sie aufgrund der vollständigen Blockade des Gazastreifens durch Israel litt, darunter Tage ohne Essen und Wasser. „Eines Tages hatte ich nichts mehr. Dann regnete es. Meine Entführer stellten einen Topf auf. Das Wasser reichte gerade, um Reis zu kochen. So habe ich überlebt.“

Israelis kritisieren Netanjahu für Verlängerung des Krieges

Am Samstag zuvor hatten die Familien der Gefangenen eine Pressekonferenz in Tel Aviv abgehalten, auf der sie Premierminister Benjamin Netanjahu scharf verurteilten. Viele warfen ihm vor, die Gefangenenfreigabe zugunsten seines politischen Überlebens zu verzögern.

Einav Zangauker, deren Sohn Matan noch immer in Gefangenschaft ist, sagte: „Ein ewiger, politisch motivierter Krieg ist [für Netanjahu] besser als die Rückkehr der Zivilisten, die unter seiner Verantwortung entführt wurden. Er zieht es vor, Gaza auf unbestimmte Zeit dem Erdboden gleichzumachen, selbst wenn dies 58 Ron Arads kostet.„

Yehuda Cohen, dessen Sohn Nimrod weiterhin gefangen gehalten wird, verurteilte Netanjahus Streben nach einem Teilabkommen. “Wie kann es sein, dass er nach 600 Tagen ein selektives Abkommen vorschlägt? Das ist ein Todesurteil für alle, die zurückbleiben.„ Er fügte hinzu: “Ich appelliere an Präsident Trump: Nur Sie können diese Katastrophe stoppen und alle nach Hause bringen.“

Demonstranten bei einer anderen Kundgebung auf der Begin Road marschierten am israelischen Militärhauptquartier vorbei und skandierten: „Warum sind sie noch in Gaza?“ Cohen verspottete Netanjahus jüngste Behauptung, Hamas-Kämpfer hätten „mit Flip-Flops und AK-47“ angegriffen, und sagte: „Der Premierminister schien zu glauben, der Panzer seines Sohnes Nimrod sei mit Flip-Flops erobert worden.“

Zangauker warf der Regierung vor, Soldaten einzusetzen, um illegale Siedlungen auszuweiten, während sie Gefangene im Stich lässt. „Um eine Einigung zu erzielen, die alle nach Hause bringt, muss diese Regierung gehen“, sagte sie.

Linke Aktivisten trauern in stiller Mahnwache um Opfer in Gaza

Auf der Kaplan Street, zwischen den beiden Hauptdemonstrationen, versammelten sich Hunderte linke Demonstranten zu einer Mahnwache mit Kerzen vor dem südlichen Tor des israelischen Militärhauptquartiers. Sie hielten Fotos von palästinensischen Kindern hoch, die seit der Wiederaufnahme des Krieges am 18. März getötet wurden, und zeigten in einer stillen Protestaktion deren Namen, das Datum und den Ort ihrer Ermordung.

Die Demonstrationen dieser Woche verzeichneten einen deutlichen Anstieg der Teilnehmerzahlen und zogen rund 400 Menschen an. Die Proteste folgten auch auf eine Welle der Kontroversen um die jüngsten Äußerungen des ehemaligen stellvertretenden israelischen Generalstabschefs und derzeitigen Vorsitzenden der Demokratischen Partei, Yair Golan. Golan sagte unverblümt, „Israel“ „töte Babys in Gaza als Hobby“.

Unterdessen geht der Völkermord Israels unvermindert weiter und tötet mindestens 53.000 Palästinenser, darunter überwiegend Frauen und Kinder, in einer weiteren Welle wahlloser Massaker. Zu den jüngsten Gräueltaten zählt ein Massaker am frühen Samstagmorgen, bei dem neun Kinder einer Familie getötet wurden.

Übersetzt mit Deepl.com

