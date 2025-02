Sahra Wagenknecht  Stimme gegen den Aufrüstungswahn: BSW!

700 Milliarden für Aufrüstung und Waffen für die Ukraine? Was sagen Scholz und Merz zu diesem wahnsinnigen EU-Plan, den Frau Baerbock offenbar ganz toll findet? Da der Außenministerin ihre deutschen Wähler egal sind, hat sie schon jetzt ausgeplaudert, was im Geheimen vorbereitet wird: „Wir werden ein großes Paket auf den Weg bringen, das es in dieser Dimension noch nie gegeben hat. … Ähnlich wie beim Euro oder der Coronakrise gibt es jetzt ein Finanzpaket…Das wird in naher Zukunft kommen. Wir müssen schnell für die Verteidigung ausgeben, und zwar viel, Hunderte von Milliarden müssen sofort ausgegeben werden.“ Die Wähler und Steuerzahler haben ein Recht, noch VOR DER WAHL zu erfahren, welche Pläne die EU schmiedet und wie sich alle Parteien dazu verhalten. Alles andere wäre Verrat an der Demokratie und an den einfachen Menschen in Deutschland, denen man im Interesse der Rüstungslobby tief in die Taschen greifen will. Wir vom BSW finden: Es muss endlich aufgeräumt werden mit einer Politik, die Banken, Pharmakonzerne und jetzt die Rüstungsindustrie mit Steuergeldern mästet, während Schulen, Krankenhäuser, Renten und Pflege immer weiter kaputtgespart werden! Stimme gegen den Aufrüstungswahn: BSW!