Sahra Wagenknecht  Verschwörungstheorie Labor-Unfall? Wie die Regierung uns belogen hat

Was gestern noch als Verschwörungstheorie galt, soll die Bundesregierung schon 2020 gewusst haben. Damals informierte der Bundesnachrichtendienst (BND) das Bundeskanzleramt darüber, dass das Corona-Virus höchstwahrscheinlich durch einen Labor-Unfall in die Welt gekommen ist. Doch anstatt der Öffentlichkeit reinen Wein einzuschenken, wurden diese Erkenntnisse unter Verschluss gehalten und alle Wissenschaftler, die die Labor-These auch nur als Möglichkeit in Erwägung gezogen haben, als Verschwörungstheoretiker oder Schwurbler abgekanzelt. Wie schon bei dem Gerede über die „Pandemie der Ungeimpften“ oder dem Kleinreden der Nebenwirkungen der Impfung haben die Regierenden wieder einmal wider besseres Wissen die Unwahrheit verbreitet. Das alles zeigt, wie dringlich es ist, das Unrecht der Corona-Zeit endlich aufzuarbeiten und Entschädigung zu leisten, insbesondere für die vielen Impfgeschädigten. Und es zeigt, wie wichtig es ist, alles kritisch zu hinterfragen, was Politiker uns weismachen wollen.